Napali policajce koji su došli smiriti tučnjavu, među uhićenima HDZ-ov vijećnik

Varaždinska je policija objavila da je u subotu par minuta nakon ponoći u ugostiteljskom objektu u Trnovcu Bartolovečkom kod Varaždina došlo do narušavanja javnog reda i mira te napada na policijske službenike.

Trojica muškaraca u dobi od 22, 34 i 60 godina pod utjecajem alkohola udarala su rukama i nogama četvoricu muškaraca i jednu ženu. Također su razbijali inventar ugostiteljskog objekta bacajući čaše i boce po podu.

Policijski službenici su po dolasku na mjesto događaja započeli postupanje i pristupili navedenima te zatražili na uvid osobne iskaznice radi utvrđivanja identiteta, pri čemu su odmah napadnuti od spomenute trojice muškaraca. Oni su napali policijske službenike tako da su ih naguravali i udarali rukama i nogama po tijelu. Zbog toga su policijski službenici nad istima započeli uporabu sredstva prisile, i to tjelesnu snagu.

Policajci pucali u zrak

“Kad su trojica napadača srušila jednog od policajaca na tlo te ga počeli gušiti, drugi je policijski službenik poradi visokog intenziteta i dinamike napada, zbog odbijanja napada spomenute trojice na drugog policijskog službenika, u krajnjoj nuždi, ispalio jedan upozoravajući hitac iz službenog vatrenog oružja u zrak.

Kako su u međuvremenu na mjesto događaja pristigli i drugi policijski službenici u pomoć, napadači su uz uporabu sredstava tjelesne snage i sredstava za vezivanje savladani te je uspostavljeno povoljno stanje javnog reda i mira. Napadnutoj dvojici policijskih službenika je zbog zadobivenih ozljeda pružena medicinska pomoć te je utvrđeno da su uslijed udaraca napadača zadobili ozlijede po glavi, nosu, zubima i po tijelu.

Njihove su ozlijede okvalificirane kao lake. Medicinska je pomoć pružena i trojici napadača te je utvrđeno da isti prilikom uporabe sredstava prisile nisu zadobili nikakve ozljede”, naveli su u priopćenju iz Policijske uprave varaždinske.

Policija je najavila da će po završetku kriminalističkog istraživanja protiv uhićenih biti podnijete kaznene prijave. Također su im izrečene mjere opreza i to zabranu posjećivanja ugostiteljskom objektu u Ludbreškoj ulici u Trnovcu te zabranu približavanja oštećenim policijskim službenicima Policijske postaje Varaždin, na udaljenost manju od 100 metara.

Među uhićenima HDZ-ov vijećnik

Među uhićenima je bio HDZ-ov općinski vijećnik koji je u telefonskom razgovoru za Varaždinski.hr potvrdio da je bio uhićen, no negira da je sudjelovao u remećenju javnog reda i mira ili napadu na policijske službenike.

“Nisam remetio nikakav javni red i mir, nema nikakvog zapisnika koji bi to pokazao. Bio sam u toj situaciji, ali nisam remetio javni red i mir. Policija me privela, ali to je nešto drugo, ne zbog remećenja javnog reda i mira. Nisam nikoga ni napao, ja sam želio smiriti situaciju kad su policajci došli na prijavu za remećenje javnog reda i mira”, rekao je.

Sutkinja ih je pustila da se brane sa slobode, ali napominje da on s policajcima nije imao nikakav kontakt. Svoju stranu priče iznio je za Varaždinski.hr.

