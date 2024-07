Čovjeku koji je bio optužen za ubojstvo dječaka na Veleprometu Hrvatska sada plaća odštetu. Doznajemo zašto

Podijeli :

Republika Hrvatska morat će platiti 32 tisuće eura odštete 74-godišnjaku koji je bio optužen za ratni zločin u Vukovaru, no na kraju je pravomoćno oslobođen krivnje. Zbog 458 dana što ih je nedužan proveo u istražnom zatvoru dobit će od države naknadu ako presuda što ju je danas donio Općinski građanski sud u Zagrebu bude potvrđena.

Ovaj Vukovarac s kanadskom adresom bio je optužen da je s još dvojicom pripadnika srpskih paravojnih formacija 18. studenog 1991. nakon pada Vukovara na “Veleprometu” zlostavljao maloljetnog dječaka. Nakon što su ga, prema optužnici, izudarali zbog čega je dječak ostao ležati na tlu, izboli su ga bajunetama i ubili.

Istražni zatvor nakon uhićenja

Zbog brutalnog zločina ovaj je 74-godišnjak bio uhićen u ožujku 2020. godine u zračnoj luci u Londonu. Bio je na povratku iz Srbije u Kanadu. Navodno je dva tjedna ranije bio i u Vukovaru.

Obilježena 30. obljetnica stradanja u vukovarskom Veleprometu

U istražnom zatvoru čekao je rasplet suđenja. Nepravomoćnom presudom koja mu je izrečena 21. lipnja 2021. oslobođen je krivnje, te pušten da se brani sa slobode.

Visoki kazneni sud potvrdio je oslobađajuću presudu u studenom 2022. godine. Ključno je bilo to što ga je kao počinitelja zločina identificirala samo jedna svjedokinja, dok niti jedan drugi svjedok nije tvrdio da je on ubio 16-godišnjaka na Veleprometu. Ta svjedokinja bila je ranije udana za 74-godišnjakovog brata.

Odšteta zbog pritvaranja

Sada bivšem optuženiku stiže nepravomoćna presuda Općinskog građanskog suda u Zagrebu kojom je prihvaćen njegov zahtjev za odštetom zbog neosnovanog uhićenja i pritvaranja.

Zbog zlostavljanja civila u Vukovaru prijavljen pripadnik srpske paravojske

“Ja sam državljanin Kanade i obiteljski čovjek. Protiv mene nikada ranije nije vođen niti jedan kazneni postupak. U procesu na Županijskom sudu u Osijeku na teret mi je stavljeno jedno od najtežih kaznenih djela. Nikako nisam mogao prihvatiti da sam nevin optužen za tako strašan zločin. Optužbe su mi bile grozne pogotovo jer sam i sam imao djecu iste dobi kao i žrtva za čiju smrt sam bio optužen”, izjavio je.

Maltretiranje u istražnom zatvoru

“Tijekom boravka u istražnom zatvoru patio sam od nesanica, mučnine, tjeskobe i stresa, nisam mogao jesti zbog čega sam bio iscrpljen i slab. Neki zatvorenici su me i maltretirali. Brojni mediji pisali su o kaznenom postupku koji je protiv mene vođen i javnost me već bila osudila. To je kod mene izazvalo strah hoću li uspjeti dokazati svoju nevinost.

Hrvatska je godinama žmirila na prijavu protiv zapovjednika HVO-a zbog ratnog zločina. Sad mora platiti njegovim žrtvama

Bio sam suočen s prijetnjom kazne zatvora od minimalno 20 godina, što bi s obzirom na moju dob zapravo značilo doživotan zatvor. Bio sam odvojen od svoje obitelji koja me zbog epidemioloških mjera vezanih za Covid-19 nije mogla posjećivati. Sve je do rezultiralo dodatnim strahom, tjeskobom i nemoći.

Nakon što sam uspio dokazati svoju nevinost nerado razmišljam i pričam o tom razdoblju života”, naveo je u svom iskazu na sudu 74-godišnjak. Sud je prihvatio njegovu tužbu jer svatko tko je nedužan proveo određeno vrijeme u zatvoru ima pravo na odštetu zbog toga. Država se još može žaliti na presudu.

