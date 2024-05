Odvjetnik o slučaju djeteta ostavljenog u kanti: Za majku je bolje da ju pronađu što prije

Podijeli :

Odvjetnik Veljko Miljević u Novom danu s Tihomirom Ladišićem komentirao je zastrašujući slučaj iz Zaprešića, gdje je u košu za smeće ostavljena tek rođena beba.

Kroz analize se traži da ovo bude definirano kao teško ubojstvo u pokušaju, ali liječnici i psihijatri smatraju da se to u ovom trenutku ne smije tako okarakterizirati.

“Nemam stav o tome, oni su utvrđeni. Iako, moram reći da se zakonodavstvo kroz stoljeća, pa i u zadnje vrijeme, kolebalo u zakonskoj regulaciji ovakvog ponašanja. Pogotovo i u praksi. I zaista, kad gledate izjave jednog poznatog psihijatra Ante Bagarića, apelira da se pronađe majku jer je dijete ostavljeno neposretno nakon poroda. S druge strane, iz policije se ide s osnovnom sumnjom za počinjenje kaznenog djela teškog ubojstva, za što je minimalna kazna deset godina”, rekao je Miljević i nastavio:

“Čovjek je tu u nedoumici jer oba pogleda su točna. Imate psihijatrijski i strogo pravni pogled, formiran sad važećeg Kaznenog zakona iz 2011. Ovo što se dogodilo, to se u zakonu i praksi zove čedomorstvo, a to je jedno od tri oblika usmrćenja. Ne ubojstva, usmrćenja. Jedno je usmrćenje na mah, drugo je čedomorstvo i treće eutanazija. Nas zanima ovo drugo. To je oblik usmrćenja koje čini majka prema vlastitom djetetu u vrijeme kad kod nje traje jak psihički poremećaj. Sad se upotrebljava izraz “opterećenje”. Ono je izazvano trudnoćom ili porodom. Takva je zakonska definicija.”

Naglasio je još jednom da majka čini to djelo, a ne netko drugi. Kazna za to je od šest mjeseci do pet godina.

“To je mnogo blaže od pokušaja teškog ubojstva. Tu je majka u takvom stanju da djeluje u trenucima smanjene ubrojivosti. No, moguće da je još netko sudjelovao u ovom činu, a taj netko nije bio u teškom psihičkom stanju uslijed trudnoće ili poroda pa bi ga se teretilo za ubojstvo djeteta”, kazao je Miljević i dodao:

“U tom slučaju posebne ranjivosti, može ga se teretiti za pokušaj teškog ubojstva.”

Pojasnio je i da nisu efekti kod svake majke isti.

“Kod nekih se izaziva teško opterećenje, ali to su izuzeci. Za majku bi bilo najbolje da se što prije utvrdi njen identitet jer što se to dogodi prije, bolje će se moći procijeniti njeno psihički stanje. Po sudskoj praksi, maksimalno trajanje snažnog poremećaja je do tri tjedna. Nekad je bilo samo osam sati”, zaključio je Veljko Miljević.

