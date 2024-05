Iskusna ginekologinja Grujić nakon potresnog slučaja iz Zaprešića: Pitanje nesigurnih pobačaja je oblik femicida!

Podijeli :

Iskusna ginekologinja koja kroz medicinski poziv radi na promicanju ženskih reproduktivnih prava Jasenka Grujić u Newsnightu je s našom Natašom Božić govorila o slučaju u Zaprešiću gdje je u kanti za smeće pronađeno novorođenče, ali se također osvrnula i na reproduktivna prava žena i koliki problem predstavlja to što, iako zakonom dopušten, pobačaj nije sasvim dostupan.

Govoreći o osobi koja je ostavila bebu u kanti, Grujić kaže da je u pitanju očajna osoba.

“To je sigurna jedna očajna osoba. Drugo, vrlo je lako moguće da je bolovala od nekih bolesti koje povezujemo s trudnoćom i porodom, posebno ako je trudnoća neplanirana i neželjena. Svi znamo za baby blues, stanje koje kratkotrajno pogađa veliku većinu mladih mama, plačljive su, razdražljive, umorne… Ali, postoji puno teže stanje a to je depresija, teška peripartalna depresija koja može dovesti i do suicidalnih misli i do toga da se našteti djetetu. Zbog čega se to događa, zna se dobro, ako postoje u obitelji osobe koje su bolovale od depresije da je trudna žena u riziku. Fizički razlozi – dramatični pad hormona može potpuno poremetiti osobnost i razmišljanje osobe”, objasnila je ginekologinja Grujić.

“Ne slažem se s kvalifikacijom policije”

Policija događaj iz Zaprešića kvalificira kao pokušaj teškog ubojstva.

“Ne slažem se s kvalifikacijom policije. Kao ginekologinja znam u kakvim stanjima mogu biti žene koje su rađale. Tešku depresiju i psihozu katkad treba znati prepoznati, osoblje oko rodilje treba znati prepoznati da bi joj se moglo pomoći. U članku 112 se govori o usmrćivanju djeteta nakon teške porodne traume gdje je zapriječena kazna od šest mjeseci do pet godina zatvora i to mi se čini pretjeranim, iako sad plačemo nad ovom bebom…”, navela je Grujić.

Komentirala je i u kojim situacijama je povećana opasnost od rizika čedomrostva. “To su teška depresivna i psihotična stanja za koja se zna uzroke, rizik može postojati i zbog toga što žena nema nikakvu financijsku pomoć, bazu, obiteljske okolnosti… Moramo znati da peripartalnu dpresiju proživljavaju i muškarci, očevi.”

Grujić navodi kako joj se čini da su ovme više izložene mlađe osobe. “Čini mi se da bi to ipak mogle biti mlade osobe koje nemaju nikakvu mogućnost nekakve financijske ili materijalne pomoći, osobe koje nemaju partnere ili ih on mlati, skrivene trudnoće, trudnoće koje su neplanirane i neželjene…”

“Škola ne nudi sveobuhvatnu seksualnu edukaciju”

Ginekologinja se osvrnula i na to koliko je među mlađom populacijom razvijena svijest o planiranju trudnoće, kontracepciji…

“Mladi sad nešto malo više znaju, ali ta su znanja uglavnom pokupljena s interneta jer škola ne nudi sveobuhvatnu seksualnu edukaciju, mi s tim strahovito zaostajemo, to je nešto što propagiraju WHO, UNICEF i velika je sramota da to kod nas još nije impelementirano u sekularni školski sustav. Sveobuhvatna seksualna edukacija ne doprinosi samo da se smanji broj neželjenih trudnoća i smanji broj spolnih bolesti nego dovodi i do smanjenja nasilja među partnerima, veće tolerancije”, istaknula je Grujić.

Osvrnula se i na dostupnost kontracepcije mladima. “Što se tiče hormonskih kontraceptiva, Hrvatska ima doista velik broj pilula, ali to nije prvi izbor za adoloscente. Ne znam zašto se o tome ne govori.”

Navodi da je velika odgovornsot na liječnicima, ginekolozima, da pokušaju prepoznati osobu koja je u riziku za razvoj depresije kasnije. “Što se tiče bolnice, razgovarala sam danas s mojom kolegicom Košec koja mi je s radošću rekla da postoji socijalni radnik u Vinogradskoj, on nije na ginekologiji, ali dolazi na poziv i rješava sve takve situacije koje imaju. Prema tome, nije tako crna situacija.”

“Vrata naših crkava zatvorena za ove stvari”

Ranije žene koje nisu mogle zadržati dijete, mogle su ga sigurno predati na skrb. Postoji li danas takva mogućnost kako bi se prevenirali najgori scenariji.

“Osim ove priče iz bolnice o socijalnoj službi i radniku, mislim da ne. Vrata naših crkava mislim da su zatvorena za takve stvari, a oni puno pričaju o tome. Imali su vrata, bio je prostor gdje se ostavljalo dijete… Nadam se da do tako povijesno tužnih sitacija neće doći, ali gora opcija je ostaviti dijete u kanti. To mora da je bila očajna osoba”, kazala je ginekologinja.

Pobačaj je u Hrvatskoj dozvoljen, ali nije sasvim dostupan. Može li nedostupnost pobačaja utjecati na to da ovakvih situacija bude više?

“Sasvm sigurno da može. Nedavno sam radila istraživanje… Analizirala sam dostupnost pobačaja u Hrvatskoj i uspjela dobiti informacije iz svih ustanova koje su ovlašetene za vršenje prekida trudnoće, još uvijek ima ustanova koje to ne vrše, žena mora putovati u drugi centar ili se svi pobačaji vrše na jedan način pa žena nema izbor… Na neki način zamjeram svojim kolegama da su ostavili neke žene na cjedilu kad je riječ o prekidu trudnoće na koji imaju pravo”, poručila je.

“Pitanje nesigurnih pobačaja je oblik femicida!”

Hrvatska je nakon parlamentarnih izbora dobila novu vlast. Što možemo očekivati kada su u pitanju reproduktivna prava?

“Ne smijem ni pomisliti što očekujem, ali se nadam da će razum prevladati. Pitanje nesigurnih pobačaja je oblik femicida! Ne možemo dozvoliti da žene nemaju dostupnu tu medicinsku uslugu ako zakon kaže da imaju na to pravo”, istaknula je Grujić.

Domovinski pokret stavlja u fokus demografsku obnovu. “Demografsku sliku može pobijediti samo dobra Vlada koja će omogućiti maldim ljudima da ostzanu u Hrvatskoj, da rade za pristojnu plaću, da im djeca idu vrtić… Pad nataliteta postoji i u zapadnoj Europi i ne samo u Hrvatskoj, jedan od razloga je što je previše opterećenja stavljeno na leđa žena koje su možda na taj način izgubile svoj identitet i potencijal i koje se nastoji staviti u kuću uz šporet”, navodi ginekologinja.

Osvrnula se i na prijedlog o posebnim naknadama za majke koje obavljaju kućanske poslove i uz djecu su.

“Bez ikakvog omalovažavanja gospode koja je dobila tolike glasove, mislim da je to nedopustivo vrijeđanje žena, ženskih potencijala, to je mizogini stav i bilo bi dobro da si gospoda pročita knjigice u kojima je to rastumačeno”, poručila je Grujić.

