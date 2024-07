Krah najveće afere u hrvatskoj brodogradnji? Pale optužbe za štetu na gradnji brodova u Uljaniku

Podijeli :

Ilustracija/Srecko Niketic/PIXSELL

Odvjetnik Anto Nobilo koji na sudu zastupa bivšeg predsjednika Uprave Uljanika Giannija Rosandu potvrdio je za N1 da je tužiteljstvo nedavno odustalo od većeg dijela optužnice u toj golemoj aferi. Okrivljenike više ne optužuju za gubitke na gradnji četiri broda, što je štetu u optužnici umanjilo za oko 650 milijuna kuna odnosno nešto manje od 87 milijuna eura.

S popisa optuženih nakon izmjene optužnice otpali su Silvano Kranjc i Eduard Milovan, dvojica bivših direktora u brodogradilištu Uljanik. Portal Burin javlja da je tužiteljstvo još u travnju ove godine odustalo od jednog optuženika, dok je Rosanda sada za štetu napravljenu kod gradnje brodova definitivno oslobođen, odnosno odustalo se od njegovog daljnjeg progona.

Što slijedi?

Proces se na jesen nastavlja za optužbe teške oko 250 milijuna kuna odnosno oko 33 milijuna eura. U pitanju je prodaja Uljanikovih strojeva 3. maju koji, međutim, riječkom brodogradilištu navodno uopće nisu bili potrebni.

Odvjetnik Nobilo kazao je da je zadovoljan ovom odlukom tužiteljstva, ali ističe da je on na sve to ukazivao još u odgovoru na optužnicu.

Novi potezi

“Nismo trebali izgubiti godinu dana na ovo suđenje i napraviti ogroman trošak. Još iz vremena Jugoslavije poznato je da je prodajna cijena brodova manja od troška gradnje. No, na pozitivu brodogradilišta ipak dolaze zbog angažmana kooperanata, te obračuna PDV-a. Godinama se to zna a sada je odjednom to kriminalizirano”, rekao nam je Nobilo.

“Ako je ovo nova politika državnog odvjetništva onda to pozdravljam. Naime, ranije su tužitelji slijepo gurali optužnicu do kraja i prepuštali sudu da donese odluku neovisno jesu li vidjeli da neće uspjeti dokazati krivnju optuženih”, navodi odvjetnik Anto Nobilo.

Inače, šefovi Uljanika i 3. maja bili su uhićeni još početkom 2019., a u proljeće 2022. optužnicu protiv njih potvrdio je Županijski sud u Rijeci. Suđenje bi trebalo biti gotovo do sredine iduće godine, jer je tako naložio predsjednik Županijskog suda u Rijeci nakon što je nekoliko optuženika podnijelo zahtjev za suđenje u razumnom roku odnosno tražilo zaštitu prava na brzo i efikasno suđenje.

