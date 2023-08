Policajac otkrio podatke o zlostavljanoj ženi. Doznao ih njezin nasilni muž

Podijeli :

Protiv policajca je državno odvjetništvo iz Splita podiglo optužnicu zbog odavanja službene tajne. Ovaj slučaj baca nove sumnje o zlouporabama u policijskim redovima, a zanimljivo je da su službene informacije koje bi trebale biti dostupne samo policijskim službenicima završile u rukama obiteljskog nasilnika.

Splitski policajac optužen je jer je odao podatke iz službenog MUP-ovog sustava prijatelju nasilnika koji je zlostavljao svoju suprugu. Ona je od zlostavljača pobjegla, no nakon što je dobio podatke o njoj iz policije, slao joj je prijeteće poruke pozivajući se na te službene informacije.

Tužiteljstvo traži za njega uvjetnu kaznu – osam mjeseci zatvora uz rok kušnje od dvije godine. To znači da neće morati u zatvor ako u dvije godine od pravomoćnosti presude ne počini novo kazneno djelo.

Curenje podataka iz policije

Ovih dana pojavila se informacija da je i bosansko-hercegovački ubojica Nermin Sulejmanović, koji je likvidirao svoju bivšu suprugu Nizamu Hećimović, te još dvije osobe, kuću u koju se sakrila zbog njegovog ranijeg nasilja, pronašao upravo zahavljujući informacijama što ih je dobio od policije.

Splitski slučaj koji bi se sad trebao početi rasplitati na sudu, dogodio se, prema optužnici, u rujnu 2021. godine. Tada je optuženi policajac bio dežuran, te je oko tri sata ujutro u Registru osoba i osobnih isprava Središnjeg informacijskog sustava MUP-a provjerio podatke za jednu ženu. U pitanju je bila upravo bivša supruga nasilnog muškarca.

Za njezine podatke kod policajca se raspitivao njegov susjed. Uvjeravao ga je da se radi njegovim osobnim ljubavnim problemima.

Policajac je sve priznao

Na susjedov zahtjev policajac je doista provjerio podatke ove žene. Slikao je mobitelom zaslon računala i poslao susjedu. Ovaj je pak fotografiju sa službenim podacima proslijedio svom prijatelju, nasilnom bivšem mužu žene koja je provjeravana.

On je, navodi se dalje u optužnici, iskoristio podatke do kojih je došao da ponovno zaprijeti bivšoj partnerici.

Policajac je tijekom prvog ispitivanja priznao krivnju objašnjavajući da je popustio zahtjevu dugogodišnjeg susjeda koji mu se žalio na ljubavne probleme.

“Ja tu ženu uopće nisam poznavao”, dodao je izražavajući žaljenje zbog toga što je napravio.

Iskaz zlostavljane žene

“Suprug me tijekom braka zlostavljao i zato sam ga napustila. No u listopadu 2021. sam od jedne osobe dobila snimku policijskog ekrana sa svojim podacima iz evidencije MUP-a. Istovremeno mi je bivši muž poslao više poruka u kojima se na te podatke pozivao. Zaključila sam da ih je dobio od nekog policajca pa sam MUP-u uputila pritužbu”, svjedočila je tijekom istrage žena čiji su podaci zloupotrijebljeni.

Policajčev susjed, koji je sve ovo ‘zakuhao’, u svom je iskazu naveo da se sažalio nad prijateljem, jer je imao problema u braku. Zato je od drugog prijatelja, koji je radio u policiji, tražio podatke o njegovoj supruzi.

“Rekao sam mu da je to žena s kojom sam ja u vezi, te da me zanima hoću li imati problema s njezinim mužem. Prijatelj je na moje inzistiranje snimio ekran policijskog sustava. Iako me upozorio da ih nikome ne pokazujem jer je riječ o osjetljivim podacima ipak sam ih na kraju proslijedio dalje”, opisao je susjed, te dodao kako mu je žao što je tako nepromišljeno postupio.

