Sjećate se afere s Užičkim kolom u Policijskoj školi? Doznajemo kakvu je odluku sada donio sud

Podijeli :

screenshot Youtube

Upravni sud u Zagrebu poništio je rješenje Disciplinskog suda Ministarstva unutarnjih poslova RH kojim je bivša voditeljica Policijske škole "Josip Jović" Renata Odeljan kažnjena jer su polaznici snimljeni kako plešu Užičko kolo.

Ova afera izbila je u javnost prije točno tri godine, u srpnju 2021., a sada stiže nepravomoćna sudska odluka na koju MUP ima pravo uložiti žalbu.

Snimka Užičkog kola

Na snimci koja je javno objavljena polaznici su plesali kolo što je naišlo na osudu javnosti, no postupak protiv voditeljice MUP nije pokrenuo zbog same snimke već zato što je navodno neovlašteno produžila trajanje povečerja. Dopustila je polaznicima da se zabavljaju do 24 sata, iako za to, kako je stajalo u MUP-ovoj prijavi, nije bila ovlaštena prema Kućnom redu Policijske akademije.

Za objavu snimke na društvenim mrežama nije bila odgovorna.

Nakon 10 godina vraća se program srednjoškolskog obrazovanja policajaca

Ona je u žalbi tvrdila kako njene odgovornosti ni za produživanje povečerja nije bilo, a novi ravnatelj Policijske akademije Josip Ćelić u svom je svjedočenju na sudu objasnio da se povečerje s 22 sata može po potrebi produžiti. No, dodao je, da za njegovog mandata povečerje nikada nije bilo produženo za cijelu generaciju.

Povečerje se može produžiti

Renata Odeljan, koju je pred sudom zastupao odvjetnik Ivan Gržić, tijekom postupka je objašnjavala i da se Kućni red odnosi samo na polaznike. Djevojku koja je napravila i objavila spornu snimku odmah je isključila iz škole.

Božinović: Protiv osam službenika od ranije vode se disciplinski postupci

“Moje rješenje o njezinim isključenju naknadno je stavljeno van snage, dok je protiv mene pokrenut disciplinski postupak. Ranije zbog produženja povečerja niti jedan ravnatelj nije odgovarao”, istaknula je dodajući kako je ostalo nejasno je li na kraju sporno bilo produljenje povečerja ili snimka s Užičkim kolom.

Podsjetila je da se nakon objave snimke MUP oglasio službenim priopćenjem u kojem je tvrdio da je time nanijeta šteta ugledu ove obrazovne institucije, te će zbog toga biti procesuirana voditeljice Policijske škole “Josip Jović”.

Što je zapravo bilo sporno?

“U toj objavi se ne spominje produljenje povečerja niti kršenje Kućnog reda već se spominje samo Užičko kolo i dodaje da ‘na osobama koje su odgovorne za polaznike tijekom školovanja leži odgovornost da ih na to upozore i objasne im zašto je neko ponašanje neprimjereno za policijski sustav”, navela je Renata Odeljan u svojoj tužbi podnijetoj nakon rješenja Disciplinskog suda MUP-a.

“Disciplinski nas se gonilo samo zbog medijske hajke i jer su se, nakon što je snimka procurila u medije, neke braniteljske udruge obratile MUP-u zahtijevajući odgovornost službenih osoba koje su dopustile da se srpski nacionalni ples pleše unutar Policijske škole. Nakon što je to odbačeno prijavljeni smo zbog kršenja nekakvog Kućnog reda”, poručila je dodajući kako joj kazna više i nije bitna jer je u međuvremenu otišla u mirovinu.

No uvjerena je da je kažnjena samo zato što nije dopustila da se neki polaznici koji nisu zadovoljili kriterije upišu u školu ili da prođu neki koji nisu zadovoljili na ispitima.

Odluka Upravnog suda

I Upravni sud u Zagrebu zaključio je na kraju da produženje povečerja doista nije predstavljalo kršenje pravila u Policijskoj školi. Ravnateljica je to učinila na kraju školske godine koja je zbog pandemije polaznicima bila teška.

“Učinila je to u toj iznimnoj situaciji za cijelu generaciju i dala svojim podređenima upute da paze na njihovo ponašanje”, utvrdio je sud i poništio disciplinsku kaznu bivšoj ravnateljici.

N1 pratite putem aplikacija za Android | iPhone/iPad i mreža Twitter | Facebook | Instagram | TikTok.