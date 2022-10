Podijeli:







Izvor: Robert Anic/PIXSELL /ilustracija

U subotu je došlo do prometne nesreće na autocesti u tunelu Sveti Rok.

“Dana 30.10.2022. oko 11:45 sati na autocesti A1 smjer jug u tunelu Sveti Rok došlo je do prometne nesreće sa smrtnim neseljedicama. Promet autocestom obustavljen je do čvora Sveti Rok do Maslenice u smjeru juga”, izvijestila je policija.

Kako su iz PU ličko-senjske potvrdili za N1, jedna osoba je poginula u prometnoj nesreći. Slijedi očevid na mjestu prometne nesreće.

Hak je objavio da je promet preusmjeren i vodi se obilaznim pravcima.