Psihički bolesnik umro nakon intervencije policije. Odvjetnica za N1 otkriva mučnu pozadinu

Podijeli :

Marko Prpic/PIXSELL

Europski sud za ljudska prava u srijedu je objavio da je kaznio Hrvatsku jer je povrijedila pravo na život jednom duševnom bolesniku. Naime, čovjek je još 2017. umro u kolima Hitne pomoći nakon policijske intervencije u kojoj je ozlijeđen.

Policajci su intervenirali nakon što je ovaj duševno bolesni 47-godišnjak napravio incident u hotelu u Opuzenu. Opirao se i policiji pa su upotrijebili suzavac. Zatim se počeo gristi, zbog čega su ga vezali i pozvali Hitnu pomoć.

Smrt nakon intervencije

U kolima Hitne pomoći gdje je također bio vezan, muškarac je preminuo na putu do bolnice. Presuda je objavljena bez 47-godišnjakovog identiteta, a Europski sud za ljudska prava potvrdio je da je zbog njegove smrti njegovoj partnerici povrijeđeno pravo na život.

Objavljen šokantan video policijske brutalnosti prema Tyreu Nicholsu

Ona za sada ne želi u medije, no njezina odvjetnica Lidija Horvat otkriva za N1 zastrašujuće detalje ovog slučaja. Naime, 47-godišnjak koji je 2017. preminuo nakon intervencije policije, bio je žrtva policijske brutalnosti još 2006. godine. I tada se znalo da je riječ o čovjeku koji boluje od shizofrenije, no unatoč tome, policajci su prema njemu primijenili silu.

Reagirali su nakon što je napao vlastito dijete u stanu, no umjesto da je odvezen u bolnicu završio je u policijskoj postaji. Tek kasnije je hospitaliziran.

Prva presuda protiv RH

Istraga tog prvog slučaja nije utvrdila nikakvu krivnju policajaca. Ipak, muškarac je tužio državu zbog nečovječnog postupaka, pa je Hrvatska na Europskom sudu za ljudska prava još 2011. prvi puta kažnjena zbog brutalnosti prema ovoj duševno bolesnoj osobi.

Guardian: EU 'zataškala' propust RH u zaštiti migranata od brutalnosti policije

Dakle, iako je država već jednom odgovarala zbog kršenja prava ovog 47-godišnjaka policija prema njemu ni 2017. nije reagirala primjereno. Ispravno, stoji u presudi Europskog suda za ljudska prava, nisu postupili ni djelatnici Hitne pomoći. Na kraju je sve završilo kobno.

To, smatra odvjetnica, dokazuje da Hrvatska i njezine nadležne institucije nisu baš ništa naučile iz prve presude iako im je Europski sud za ljudska prava jasno poručio da su trebale provesti učinkovitu istragu zlostavljanja na koje je privedeni duševni bolesnik ukazao.

Zašto je važna ova presuda?

“Ova presuda osobito je važna zbog zaštite osoba s duševnim smetnjama jer iz ove odluke Europskog suda za ljudska prava, kao i prethodne prakse tog suda, proizlazi da policija prema takvim osobama mora postupati osobito pažljivo i primjenjivati najmanju moguću silu te intervenirati uvijek u prisustvu medicinskog osoblja”, navodi odvjetnica Horvat.

Europski sud za ljudska prava: Hrvatska povrijedila prava osuđenika Strasbourg kaznio Hrvatsku: Duševni bolesnik umro u kolima Hitne nakon policijske intervencije

Ističe kako je presuda iz 2011. bila vodeći slučaj u postupcima zbog policijskog zlostavljanja u Hrvatskoj, odnosno kasnije kod izvršavanja presuda Europskog suda za ljudska prava. Uspostavljena su, dodaje, načela i principi koji su primjenjivani u svim sličnim slučajevima.

“Međutim, država nije iz toga ništa naučila, niti je išta promijenila”, gotovo je ogorčena odvjetnica Horvat.

Propust djelatnika Hitne pomoći

Ukazuje nam kako novom presudom u postupku što ga je protiv Hrvatske pokrenula izvanbračna supruga preminulog 47-godišnjaka nije potvrđeno samo da policijski službenici koji interveniraju ne smiju nikoga lišiti života neosnovano, već se obveza zaštite prava na život odnosi i na ostale policajce koji se nalaze u blizini, kao i na medicinsko osoblje.

Nakon ove presude, najavljuje, tražit će obnovu kaznenog postupka protiv petorice policajca, te liječnice i medicinske sestre nakon čije intervencije je 47-godišnjak preminuo. Protiv svih je postupak bio obustavljen jer je tužiteljstvo zaključilo da nema dokaza da su počinili kazneno djelo.

Djelatnice Hitne pomoći vozile su se u prednjem dijelu kombija

Hitna medicinska pomoć na rubu kolapsa

“Djelatnici Hitne pomoći znali su da si je duševni bolesnik tijekom incidenta odgrizao komadić prsta, ali su ga ipak vezali iako su bili svjesni da bi moglo doći do gušenja. Osim toga, iako je imao nizak tlak još su ga sedirali. Sve to na kraju ga je ubilo. Djelatnice Hitne pomoći vozile su se u prednjem dijelu kombija, dok su policajci bili iza i gledali kako duševni bolesnik dobiva plavu boju. Počeo je plaviti već kad je Hitna pomoć došla, a zna se na što je to ukazivalo. Bez obzira na to djelatnice Hitne pomoći nisu pratile njegovo stanje iako su bile dužne”, iznosi detalje tragične sudbine ovog 47-godišnjaka odvjetnica Horvat.

Inače, 47-godišnjakova izvanbračna partnerica tužila je državu i traži od nje odštetu, a odvjetnica vjeruje kako bi im presuda Europskog suda za ljudska prava i u tom procesu mogla ići u prilog.

Nužna edukacija policajaca

“Moramo educirati policiju. Policijski službenici moraju se specijalizirati za postupanje prema pojedinim ranjivim skupinama. Kako specijalce treniramo za ozbiljne kriminalce tako i dio policajaca mora znati postupati prema ranjivim skupinama poput duševnih bolesnika ili djece ili starijih.

Nikakve edukacije nema, a čini mi se da policajci čak postupaju agresivnije kada dobiju dojavu da se na događaju radi o duševnom bolesniku. To je protivno svim protokolima”, upozorava na kraju odvjetnica Lidija Horvat.

N1 pratite putem aplikacija za Android | iPhone/iPad i mreža Twitter | Facebook | Instagram | TikTok.