Dokumentarni film N1 o stravičnoj tragediji u Donjoj Jablanici: Strah od kiše!

Šest mjeseci nakon razornih poplava koje su odnijele 19 života, Donja Jablanica ne broji samo gubitke – već i strahove. Dokumentarni film Strah od kiše donosi potresne ispovijesti preživjelih, njihove traume i borbe s kojima se i danas suočavaju. Svaka kap kiše postala je podsjetnik na noć koja im je zauvijek promijenila živote – i pitanje koje lebdi u zraku: može li se sve ponoviti?

“Voda i kamen me proganjaju u snovima”

Lejla Begović te je noći izgubila supruga Ernada, koji je žrtvovao vlastiti život kako bi spasio nju, njihovo dijete i druge mještane. Danas živi u Jablanici i kaže kako se nikada više neće vratiti u Donju Jablanicu.

„Kad stojim tamo, kao da me čeka smrtna presuda. Sanjam vodu i kamen. To me proganja. A njega ne mogu ni u snu vidjeti – samo osjećam prazninu“, rekla je za N1.

Devetogodišnji Edi Tufek izgubio je oba roditelja – majku Adelu i oca Vedada. Preživio je teške ozljede i sada živi sa svojom bakom, djedom i ujakom Kenanom Velićem, koji je u tragediji izgubio sestru i zeta.

„Rekao mi je da bi dao sedam svemira samo da ih vidi još jednom. Kad počne kiša, povuče se u tišinu. Sjećanja ga ne puštaju“, kaže Kenan.

“Izgubio sam devet članova obitelji”

Dženan Imamović izgubio je brata, sestru, njihove supružnike i djecu – ukupno devet članova svoje obitelji.

„Ne možeš mirno spavati. Kad padne kiša, ne dišeš više normalno. Stalno mi se vraća ista slika – bježanje, panika, udarci vode…“, rekao je za N1.

“U osmom mjesecu trudnoće izgubila sam svoju Asju”

Hanadi Maslo izgubila je nerođenu kćer dok se u obiteljskoj kući borila s nadirućom vodom.

„Rekli su mi da me spasila. Da nije bilo nje, možda bih umrla. Dali smo joj ime Asja. Ljepšu bebu nisu vidjeli – bez ijedne ogrebotine. Ali ja više ne mogu ni pomisliti da se vratim tamo. Ni da pada kap kiše – svi bismo pobjegli.“

Pravda još nije stigla

U tragediji 4. listopada 2023., u Bosni i Hercegovini je poginulo 27 ljudi, od toga čak 19 u Donjoj Jablanici. Tužiteljstvo Hercegovačko-neretvanske županije još je prošle godine otvorilo predmet o kamenolomu iznad naselja, sumnjajući da je upravo otpad s te lokacije, zbog obilnih padalina, zatrpao selo. Rezultati istrage još nisu poznati javnosti.

Strah od kiše i dalje vlada Donjom Jablanicom – ne samo kao meteorološka pojava, već kao simbol nepravde, gubitka i boli. Preživjeli i dalje čekaju odgovore. Hoće li ih ikada dobiti?

