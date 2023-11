Sud potvrdio muljaže s trupcima Hrvatskih šuma: Dijele ih bez pravila, nakon tajnih sastanaka…

Podijeli :

Općinski građanski sud u Zagrebu donio je važnu nepravomoćnu presudu koja razotkriva problematičnu raspodjelu trupaca drvnim proizvođačima, otvara sumnje u pogodovanja, navodi tajne sastanke. Dobili smo uvid u ovu sudsku odluku.

Tvrtka Massive Panels i njezin direktor Nikola Požgaj godinama su upozoravali na neravnopravnu dodjelu drvne mase u Hrvatskoj, a sada su to dokazali na sudu, u postupku pokrenutom protiv Hrvatske gospodarske komore (HGK).

U pitanju je raspodjela trupaca koji se u tvrtkama prerađuju ili pak dalje prodaju, a temelj za njihovu dodjelu bio je službeni dogovor koji je postojao unutar HGK. Dogovor je bio formaliziran u tzv. Pismu razumijevanja, no ono se, kako je utvrdio Općinski građanski sud u Zagrebu, godinama kršilo.

Poruke šefu Hrvatskih šuma

Inače, problematična dodjela trupaca spominjana je i u porukama koje su donedavnom šefu Hrvatskih šuma Krunoslavu Jakupčiću slali brojni visokopozicionirani HDZ-ovci, a nakon što je njegov mobitel pretražen u sklopu afere vjetroelektrane dio ih je završio u medijima. Tako su 24sata početkom ove godine objavljene one koje je Jakupčiću slao saborski zastupnik HDZ-a Josip Đakić.

Bio je lipanj 2019. kada je Đakić razmjenjivao poruke s Jakupčićem dogovarajući s njim ručak. Pri tom mu je spominjao i tvrtku iz Novske za koju bi ugovorena količina drva u novim ugovorima trebala ostati ista. Iz poruke proizlazi da Đakić utječe na raspodjelu drvne mase, što je on donekle, u izjavi koju je dao nakon objave poruka i potvrdio. Upravo tu preraspodjelu drva među određenim tvrtkama ističe kao teret za cijelu drvnu industriju u Hrvatskoj.

“Ja sam kao zastupnik sugerirao da tu ima puno stvari koje nisu logične i da neki dobivaju prevelike količine drva kako bi pravili palete, a drugi ih dilaju i prodaju van”, pravdao se HDZ-ov zastupnik.

Da je raspodjela drvne mase doista ozbiljan problem prvi je javno početkom 2021. upozorio baš Požgaj optuživši Hrvatske šume da pogoduju određenim proizvođačima. Izrazio je uvjerenje u političke utjecaje i tajne sastanke na kojima se sve odlučuje.

Požgaj godinama upozoravao

Požgaj, čiji su istupi o nepravednoj dodjeli trupaca bili brojni i oštri, sada je kao potvrdu svojih riječi dobio nepravomoćnu presudu protiv HGK na sudu. Presuda je doduše nepravomoćna, no Općinski građanski sud u Zagrebu vrlo je jasno naveo da se oko dodjele drvne mase u HGK nije poštivalo pravila.

Utvrđeno je tako da je Povjerenstvo koje je bilo zaduženo za praćenje provedbe Pisma razumijevanja za dodjelu trupaca dopustilo jednostrano izmjenu ključnih kriterija za raspodjelu drvne mase.

Požgaj je u više navrata upozoravao upravo na to, a sada je i sud ovom nepravomoćnom presudom naložio predstavnici Udruženja drvno-prerađivačke industrije pri Hrvatskoj gospodarskoj komori to isprave.

Utvrđeni brojni propusti HGK

U nepravomoćnoj presudi navedeno je da HKG mora tražiti da se svi javni pozivi što ih objavljuju Hrvatske šume, kao potpisnice Pisma razumijevanja, provode po izvornim kriterijima koji su početno i utvrđeni. HGK to mora učiniti, navodi sud, kako ne bi dalje kršila svoj Statut.

Osim toga, nepravomoćnom presudom je utvrđeno i da su u Povjerenstvu za praćenje Pisma razumijevanja sudjelovali članovi Udruženja drvno-prerađivačke industrije koji uopće nisu predstavljali članove udruženja.

“Nalaže se Udruženju drvno-prerađivačke industrije da zabrani sudjelovanje svojim članovima koji nisu zakonito izabrani kao predstavnici”, poručuje Općinski građanski sud u Zagrebu.

Traži se smjena svih upletenih

Iz nepravomoćne presude proizlazi i da je Statut Hrvatske gospodarske komore prekršen jer je Udruženje drvno-prerađivačke industrije pri HGK za pojedine članove Udruženja drvno-prerađivačke industrije slalo zasebne zahtjeve u Hrvatske šume. Drugim riječima, potvrđuje sud, oni su ugovore za nabavku drvne mase dobivali mimo uvjeta propisanih javnim pozivom.

“Utvrđuje se da su predsjednik Udruženja drvno-prerađivačke industrije i članovi Povjerenstva za praćenje Pisma razumijevanja od strane Udruženja drvnoprerađivačke industrije nezakonito djelovali u pogledu raspodjele drvne mase na štetu drugih članica Udruženja drvno-prerađivačke industrije čime su povrijedili Statut Hrvatske gospodarske komore”, stoji u nepravomoćnoj presudi kojom se HGK nalaže i da smijeni ovo Povjerenstvo, te njegovog predsjednika “zbog grube povrede dužnosti od strane članova Udruženja drvno-prerađivačke industrije izabranih u Povjerenstvo za praćenje provedbe Pisma razumijevanja“.

Sud je na kraju naložio HGK i da izmijeni Pismo razumijevanja, budući da je ranije mijenjano bez valjanje odluke skupštine.

Tajni sastanci o podjeli trupaca

“U ovom slučaju utvrđeno je niz nepravilnosti od kršenja članskih prava Massive Panels i to na sastancima koji su održavani u Hrvatskim šumama, a bili su tajni. Za njih nisu znale sve članice Udurženja, već samo one koje su sudjelovale u sklopu interesne skupine okupljene oko predsjednika. Očito je da su određeni članovi odlučivali o uvjetima Javnog poziva, cijenama drvnih sortimenata koji su u vlasništvu Republike Hrvatske te o produljenju roka za uvrštenje EU normi čime su drugim članicama nanijele izravno štetu”, ističe u nepravomoćnoj presudi sud koji je utvrdio i da se na taj način omogućavalo da do drvne mase dođu i one tvrtke koje uopće nisu zadovoljavale uvjete javnog poziva.

Sud nije povjerovao iskazu šefa HGK Luke Burilovića koji je tvrdio da Pismo razumijevanja za dodjelu drvne mase nije obvezujuće jer ne predstavlja ugovor. Prihvaćeno je pak ono što je u svom iskazu naveo Nikola Požgaj objašnjavajući kako je Udruženje pri HGK sklapalo tajne dogovore i kršilo mjerila za dodjelu drvne mase.

Na ovu presudu HGK ima pravo uložiti žalbu o kojoj će odlučivati viši sud.

