Bivši ministar upozorava na jednu stranku: “Oni su pričuvna bojna HDZ-a i vjerojatno će biti njihov pijun”

Bivši ministar rada i mirovinskog sustava, Mirando Mrsić, gostovao je u Novom danu kod Nine Kljenak gdje je komentirao aktualne političke teme, pa i sam proračun koji je danas na Saboru.

Mrsić kaže kako je proračun ogledalo naše države i ekonomije. “Mene smeta da premijer Plenković to predstavlja da on nešto nam daje, to us naši novci. Preko 70-80 posto proračuna je definirano tako da nekog manevarskog prostora tu nema. Problem je pitanje koji je cilj. Što ćemo postići nekome kome damo više novca?” zapitao se na naveo da je ovo izborni proračun.

“Reformi ozbiljnih nije ni bilo. Problemi izviru i bit će ih i proračun bi trebao služiti da s reorganizacijom sustava stvari idu na bolje. Za to morate imati i hrabrog ministra, ali to nismo vidjeli. To je problem ovog proračuna, jedna vizija kako će Hrvatska izgledati za 5 do 10 godina”, rekao je.

“Zabrinjavajuće je da premijer kaže kao su oni podigli mirovine, nisu oni podigli nego postoji formula po kojoj mirovina prate plaće”, dodao je.

Kaže da se priprema nacionalizaciju drugog mirovinskog stupa na HDZ-ov način. “Tu bi ideju trebalo sasjeći u korijenu jer će to donijeti još veće probleme”, upozorio je.

Napominje da je slučaj Line Budak pokazuje svu neorganiziranost zdravstvenog sustava. “Sigurno je da su njezina prava na liječenje povrijeđena. Njoj se više ne može toliko pomoći, ali treba se napraviti sve da se to više ne dogodi jer nije baš svaki pacijent svjestan da mora skupljati sve papire i to negdje donositi nego sustav to treba bolje regulirati”, rekao je Mrsić koji je i sam liječnik.

O ocijeni ministru zdravstva Viliju Berošu kaže – manje od jedan jer “nije ništa napravio”.

Komentirao je i predstojeće izbore te kaže da su sve koalicije moguće. “HDZ-u se sve vraća što se Vukovara tiče, sjećate se što su nama radili s onim duplim kolonama. Što se tiče Domovinskog pokreta, ako oni dođu na vlast, doći će do ustaštva, promocije nekih vrijednosti i ukidanje nekih prava popu pobačaja. Svi tvrde da su Socijaldemokrati pričuvna bojna HDZ-a, a i ja sam takvog mišljenja jer se nisu dovoljno odmakli od HDZ-a. Ako dobiju koji mandat vjerojatno će ga dati HDZ-u i biti njihov pijun”, rekao je.

