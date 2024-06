Teška prometna nesreća na autocesti A1, muškarac poginuo. Vozi se jednim trakom

Podijeli :

Zbog prometne nesreće na autocesti A1 Zagreb-Ploče-Karamatići između čvorova Benkovac i Pirovac, u smjeru Dubrovnika, vozi se jednim trakom usporeno.

“Danas oko 07.15 sata na A-1 kod čvora Pirovac, došlo je do prometne nesreće u kojoj su sudjelovali teretno i osobno vozilo. U prometnoj nesreći smrtno je stradala jedna muška osoba. Na teren su odmah po dojavi upućene sve žurne službe. Očevidom na mjestu događaja rukovodi Županijski državni odvjetnik, a promet se navedenoj dionici ceste odvija uz privremenu regulaciju”, objavljeno je iz PU šibensko-kninske.

Na većini cesta vozi se bez posebnih ograničenja. Zastoji su povremeno na dionicama cesta gdje traju radovi.

Zbog održavanja 50. ZAGREB DELTA RALLY-A, u nedjelju će se povremeno, za sav promet, zatvarati neke prometnice.

Od 8 do 11:40 i od 12:35 do 15:05 zatvorit će se prometnica Drežnik Podokićki – Gornja Purgarija – Podgrađe Podokićko – Dolec Podokićki – Sveti Martin pod Okićem –Konšćica – Kladje, od 8:35 do 11:05 i od 13:05 do 15:35 Samobor Ulica Tepec- Cerje Samoborsko – Manja Vas – Kotari – Bukovje Podrvško – Prekrižje Plešivičko – Braslovje, od 9:15 do 11:45 i od 13:40 do 16:10 Smerovišće – Cerina – Dragonoš – Jarušje – Višnjevac Podvrški – Breganica – Grdanjci, a od 9:40 do 12:45 parkiralište u ulici Vlade Gotovca u Samoboru.

U pomorskom prometu, u prekidu je trajektna linija Ploče-Trpanj, izvijestio je u nedjelju ujutro Hrvatski autoklub (HAK).

