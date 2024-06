“Upozoravamo na ovo već godinama”: Strašni prizori u Zagorju – potopljene kuće, radionice, automobili…

Podijeli :

Nevrijeme praćeno obilnom kišnom oborinom zahvatilo je u petak navečer grad Jastrebarsko i okolicu te područje grada Pregrade, općinu Hum na Sutli, mjesta Prišlin, Grletinec i Druškovec Humski, izvijestilo je Ravnateljstvo civilne zaštite.

Županijski centri 112 Zagreb i Krapina zaprimili su dojave koje su se uglavnom odnosile na poplavljivanje podrumskih prostorija obiteljskih kuća i prizemnih dijelova zgrada te osobnih vozila.

Radari DHMZ-a upozoravaju: Iz Italije juri nevrijeme prema Istri!

Poplavljena je i industrijska zona u Pregradi te je došlo do izlijevanja potoka Kostelina na prometnicu D 206, dionica Pregrada – Hum na Sutli, koja je do daljnjega zatvorena za sav promet.

Rijeka Kosteljina se na nekim mjestima izlila iz korita te duž ceste su se stvorili odroni i mulj. Velik problem stvarao je i vjetar te jaka kiša. Poplavljeno je područje i Druškoveca Humskog.

“Nastradali su poslovni prostori, stambeni prostori, radiona, četiri do pet osobnih automobila, tri kamiona, popratni skladišni prostori…sve je nastradalo. Katastrofa, što reći. U jako kratkom roku, u roku od sat vremena možda, nagli nalet kiše i poplava. Međutim, ništa što se nije moglo očekivati jer upozoravamo na ovaj problem zadnjih četiri do pet godina, da će se to dogoditi. Mi imamo poplave nakon svake kiše”, ispričao je našoj Vanji Kranic Dominik Javorić, stanovnik Druškoveca Humskog.

Jako nevrijeme koje je poslijepodne poharalo Sloveniju, gdje je mjestimice padala tuča i veličine teniskih loptica, na putu do Zagorja je oslabjelo, međutim, dijelovi uz granicu sa Slovenijom ipak nisu izbjegli tuču.

