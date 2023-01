U napuštenoj zgradi u Zagrebu pronađeno beživotno tijelo

Podijeli :

Izvor: Neva Zganec/PIXSELL

U kući u Zagrebu otkriveno je tijelo nepoznate osobe, javila je zagrebačka policija.

Tijelo nepoznatog čovjeka pronađeno je u kući u Maksimirskoj ulici u Zagrebu, potvrdila je zagrebačka policija. Dojava je stigla u srijedu oko 14 sati.

“Prema prvim informacijama nema tragova o kaznenom djelu”, rekli su iz policije za Večernji list.

“Zbog intervencije vatrogasaca obustavljen je tramvajski promet Maksimirskom ulicom u smjeru Dupca. Tramvaji linije 4, 5, 7, 11 i 12 prometuju skraćeno do Kvaternikovog trga, dok iz smjera Dupca prometuju do Dubrave te se kroz tramvajsko spremište vraćaju natrag u Dubec. Uvedena je supstitucija autobusa Maksimirskom do Dubrave”, objavio je Zagrebački holding.

Zagrebačka policija kazala je za Dnevnik.hr kako su vatrogasci na terenu i rade na saniranju fasade na jednom napuštenom objektu. Radove su vatrogasci počeli jutros, ali morali su ih prekinuti jer je u objektu pronađeno tijelo.

