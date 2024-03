Zagrepčanki prekipjelo, mjesecima čekala penziju pa izvrijeđala HZMO. Kažnjena je

Podijeli :

Robert Anic/PIXSELL

Zagrepčanka (64) nepravomoćno je osuđena na uvjetnu zatvorsku kaznu jer je vrijeđala djelatnika Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranja (HZMO) koji joj mjesecima nisu slali rješenje za mirovinu.

Nepravomoćnu presudu donio je Općinski prekršajni sud u Zagrebu zabranivši istovremeno 64-godišnjakinji da dva mjeseca posjećuje HZMO.

Mjesecima čekala mirovinu

Uvrede zbog kojih je osuđena ova Zagrepčanka napisala je djelatnicima HZMO-a u emailovima, te pisanim podnescima koje im je poslala 18. i 29. kolovoza, te 4. i 5. rujna prošle godine. Bila je, kako je sama priznala policiji, ljuta jer od travnja te godine njezin zahtjev za izdavanjem rješenja za mirovinu nije bio riješen.

“Bila sam ljuta jer sam socijalno ugrožena osoba, primala sam 132,72 eura mjesečno”, objasnila je u svom iskazu policiji. Istovremeno, na upit istražitelja potvrdila je kako nije znala da je HZMO u 2023. imao neriješenih 130.000 zahtjeva građana za mirovinom.

Očito, dakle, njezin slučaj nije izdvojen ali, prema ovoj presudi, nije smjela vrijeđati službenike u HZMO-u.

Evo što je sve pisala

U jednom od prvih podnesaka napisala je: “Tvrtkova 5-bordel, koliko kokošima Tvrtkove 5 treba da napišu rješenje”. U idućem podnesku, od 4. rujna 2023. također je vrijeđala HZMO kao državno tijelo dodajući: “ova država je za k….”. Zatim je pitala je li “bordel na godišnjem, j……., ladanju”. U nastavku je spomenula i ministra Marina Piletića nazvavaši ga debilom.

“Dakle, vrijeđala je i omalovažavala državno tijelo, te službene osobe zaposlene u navedenom tijelu u vezi s vršenjem službe čime je počinila prekršaj iz Članka 17. Zakona o prekršajima protiv javnog reda i mira”, navedeno je u nepravomoćnoj presudi kojom joj je izrečeno 20 dana zatvora uvjetno na godinu dana. Ključni dokazi bile su njezine poruke što ih je HZMO sačuvao i proslijedio policiji.

Sud je na raspolaganju imao kazne od 700 do 4.000 eura ili kaznu zatvora u trajanju do 30 dana. Kao primjerena sankcija odabrana je uvjeta zatvorska kazna jer ova 64-godišnjakinja nije ranije osuđivana, no otegotna okolnost bila je upornost u vrijeđanju službenika HZMO-a.

