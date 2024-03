Pet razloga zašto biste povremeno trebali popiti čašu vode sa žlicom sode bikarbone

Podijeli :

Prema Brittu Brandonu, certificiranom osobnom treneru i certificiranom stručnjaku za fitness prehranu, soda bikarbona može učiniti mnogo više od upijanja smrada u hladnjaku ili pripreme ukusnih peciva. Naime, potencijalno može ponuditi nekoliko dobrobiti za jačanje zdravlja kada se razrijedi s vodom.

Doista, soda bikarbona koja je predugo stajala u stražnjem dijelu vašeg hladnjaka sadrži mineral natrijev bikarbonat, koji se povezuje s olakšavanjem probave, pa čak i jačanjem kardiovaskularnog zdravlja. Ali, postoje neka važna upozorenja koja treba imati na umu u vezi s ispijanjem sode bikarbone, posebno kada je u pitanju vaš želudac.

Unaprijed ćemo istražiti potencijalne dobrobiti pijenja sode bikarbone otopljene u vodi uz pomoć nekoliko registriranih dijetetičara kako bismo saznali je li to potkrijepljeno znanošću. Plus, koliko biste ju smjeli konzumirati (ako uopće), piše well good.

Dakle, je li sigurno piti vodu sa sodom bikarbonom?

Iako sama pomisao na konzumaciju sode bikarbone može zvučati malo zastrašujuće, registrirani dijetetičari kažu da se nemate čega bojati – barem ne kada se to radi ispravno. Štoviše, prema Frances Largeman-Roth, stručnjakinji za prehranu i autorici nadolazeće knjige “Everyday Snack Tray”, za većinu ljudi obično je sigurna za piće.

Lauren Manaker, registrirana dijetetičarka sa sjedištem u Charlestonu, ponavlja da je sigurno piti sodu bikarbonu, ali naglašava da može predstavljati određene rizike ako se konzumira prekomjerno. “Bilo je izvješća o toksičnosti kada ljudi gutaju sodu bikarbonu, ali općenito, uz odgovarajuće posluživanje, to može biti u redu”, kaže Manaker.

Kao i većina stvari u životu, umjerenost je ključna.

Može li se soda bikarbona pokvariti? Soda bikarbona i limun: Pomaže u čišćenju doma, ali i izbjeljivanju zubi

Što soda bikarbona čini za tijelo?

Sad kad smo shvatili da je konzumiranje sode bikarbone (u umjerenim količinama) obično u redu, proučimo što ona zapravo radi u tijelu nakon što se proguta. Prema Jennifer Christman, direktorici kliničke prehrane u OPTAVIJI, sve se svodi na malo znanosti. Ukratko: Soda bikarbona može smanjiti kiselost u vašem tijelu. “Neki ljudi smatraju da pijenje vode sa žlicom sode bikarbone pomaže u ublažavanju probavnih smetnji. To je zato što je soda bikarbona — što je natrijev bikarbonat — baza koja može, ako se koristi u određenim količinama, sniziti pH kisele otopine,” kaže Christman.

Za kontekst, Christman objašnjava da su želučani sokovi u želucu kiseli, što je bitno za razgradnju hrane koju jedemo. Međutim, za one koji su previše upoznati s refluksom kiseline, mala pomoć neutralizirajućih svojstava sode bikarbone potencijalno može ublažiti simptome probavnih smetnji ili kiselog želuca.

Pet razloga zašto je dobro popiti žlicu sode bikarbone otopljenu u čaši vode

1. Za poboljšanje vašeg probavnog sustava

Problemi s probavom su stvari koje vam mogu pokvariti dan (osobito ako ste nervozni). Dakle, ako ste skloni blagim trbušnim tegobama ili samo želite poboljšati svoje cjelokupno zdravlje, stručnjakinja preporučuje da ujutro otopite žličicu sode bikarbone u čaši vode kako biste održali zdravu pH ravnotežu cijelog probavnog sustav za optimalnu probavu, smanjen refluks kiseline i zdrav rad crijeva.

2. Za promicanje kardiovaskularnog zdravlja

Ugroženi kardiovaskularni sustav može dovesti do smanjene energije i negativno utjecati na kognitivno funkcioniranje, probavu i imunitet. Štoviše, ona dodaje da kronična stanja mogu nastati zbog oslabljenog kardiovaskularnog sustava. “Problemi s cirkulacijom mogu dovesti do mogućnosti ozbiljnih zdravstvenih stanja kao što su bolesti srca, kronične respiratorne bolesti i razvoja raznih problema”, kaže. Ona preporučuje konzumaciju čajne žličice sode bikarbone u čaši vode dnevno, što može poboljšati protok krvi.

3. Za smanjenje nakupljenog plina

Nakon što znate da imate posla s nakupljenim plinom (a ne upalom), Christman kaže da žličica sode bikarbone otopljena u čaši vode potencijalno može pomoći u ublažavanju tegoba. “Vraćanjem pH vrijednosti na neutralne razine, tjelesni plinovi se mogu smiriti, a probavni procesi, kiseline i enzimi mogu se vratiti u svoje prirodno stanje; a hrana se može normalno razgraditi bez problema i smetnji,” kaže Britt Brandon.

4. Da bi vaši bubrezi bili zdravi

Bubrezi su vitalni za mnoge tjelesne funkcije — poput pomoći u oslobađanju tijela od toksina i promicanja zdrave proizvodnje hormona. U istraživanju iz 2021. istraživači su otkrili da soda bikarbona može pomoći u usporavanju napredovanja kronične bolesti bubrega.

Prema stručnjacima, dnevna šalica vode pomiješana sa žličicom sode bikarbone može pomoći u regulaciji pH razine vašeg tijela i poboljšati ravnotežu hormona, apsorpciju hranjivih tvari i kvalitetu krvi – a sve to može pomoći bubrezima da ostanu zdravi. Štoviše, pijenje sode bikarbone s vodom također je povezano sa smanjenjem upale povezane s autoimunim bolestima.

Pet najboljih napitaka za imunitet Nevjerojatan napitak koji će vam pomoći kod mučnine, upale i bolova

5. Za borbu protiv refluksa kiseline

Ako kronično patite od refluksa kiseline, mogli biste razmisliti o određenim promjenama u prehrani kako biste smanjili žgaravicu kao dugoročno rješenje. Pola žličice sode bikarbone pomiješane s pola šalice vode može pomoći da pronađete trenutačno olakšanje protiv simptoma želučane kiseline. Naravno, pijenje sode bikarbone protiv žgaravice daleko je od novosti.

Loše strane pijenja vode sa sodom bikarbonom (i obvezno upozorenje)

Dakle, kakvi su učinci svakodnevnog pijenja sode bikarbone? Stručnjaci upozoravaju da ne treba pretjerivati ​​kada je ova kombinacija u pitanju. “Kao i kod svakog drugog lijeka protiv kiseline, ako uzmete previše sode bikarbone, neutralizirat ćete kiselinu u svom želucu. To može rezultirati time da vaš želudac proizvodi više kiseline za kompenzaciju, što uzrokuje da uzimate više sode bikarbone i tako stvarate začarani krug “, kaže Brandon. Stoga bi vodu sa sodom bikarbonom trebalo piti umjereno.

Koliko je sode bikarbone dnevno sigurno konzumirati?

Iako postoje neki dokazi koji podupiru dobrobiti konzumiranja sode bikarbone, Manaker, Frances Largeman-Roth i Christman slažu se da je znanstvenih dokaza koji podupiru ove tvrdnje malo. Dakle, prije nego što popijete sodu bikarbonu u vodi ili nekom drugom piću, stručnjaci za prehranu savjetuju da budete skromni s dnevnom konzumacijom sode bikarbone.

Na primjer, Largeman-Roth preporučuje da ne počnete s više od četvrtine žličice (najviše) otopljene u punoj čaši vode za liječenje probavnih smetnji. “Nedostaju znanstveni dokazi o redovitom pijenju vode sa sodom bikarbonom za opće zdravlje i dobrobit. Dakle, prije nego započnete bilo koji novi zdravstveni režim, najbolje je posavjetovati se sa svojim liječnikom kako biste procijenili što je najbolje za vas,” kaže Christman.

Tko ne bi trebao piti sodu bikarbonu?

Largeman-Roth također ističe da soda bikarbona sadrži puno natrija. “Samo jedna čajna žličica sadrži nevjerojatnih 1260 miligrama natrija, pa korištenje sode bikarbone kao kućnog lijeka nije dobra ideja ako imate visok krvni tlak ili trebate ograničiti unos natrija”, kaže ona.

Uz visoku razinu natrija, soda bikarbona je alkalna, za što Largeman-Roth kaže da može promijeniti način na koji se neki lijekovi apsorbiraju ili način na koji u potpunosti djeluju. Radi sigurnosnih mjera, savjetuje ljudima da izbjegavaju piti sodu bikarbonu unutar dva sata od drugih lijekova. Dodatno, registrirani dijetetičar kaže da bi se djeca i trudnice također trebali suzdržati od konzumiranja sode bikarbone i ponavlja da soda bikarbona u velikim količinama može biti štetna za zdravlje.

Iako soda bikarbona može ponuditi brzo rješenje za neke bolesti (slično vodi s limunom) i pametan je način da iskoristite sodu bikarbonu koja stoji u vašoj kuhinji, tri registrirana dijetetičara kažu da je važno pronaći (i riješiti) glavni uzrok vaših zdravstvenih problema, osobito ako su oni stalni.

Zapamtite: Prekomjerna uporaba sastojka može potencijalno imati suprotan učinak tijekom vremena. “Kad se koristi povremeno, ona je brzo rješenje za želučane tegobe. No, zbog njezinog učinka na želučanu kiselinu, prečesto uzimanje sode bikarbone zapravo bi dugoročno moglo potaknuti želudac da proizvodi više kiseline,” kaže Largeman-Roth. “Za osobe koje imaju problema sa želucem, najbolje je posavjetovati se s liječnikom kako bi utvrdili koji je glavni uzrok prije samoliječenja vodom sa sodom bikarbonom”, kaže Manaker.

