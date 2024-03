Rezime rada Sabora: Analitičar izdvojio dvije zastupnice, pogledajte po čemu su odskakale

Podijeli :

Patrik Macek/PIXSELL

Deseti saziv Hrvatskog sabora raspušten je u četvrtak i politički akteri koji su bili dio istog nastavljaju sada nastupati na drugim pozornicama do parlamenatrih izbora koji bi trebali biti održani najkasnije do 19. svibnja.

Mnogi smatraju da je netom raspušteni saziv Sabora bio među lošijima do sada, obilježen nesuvislim raspravama na rubu, a često i preko ruba pristojne i razumne političke komunikacije. Politički analitičar Žarko Puhovski drži da je ovo bio sadržajno i intelektualno najslabiji saziv u proteklih tridesetak godina.

Zastupnici izglasali lex AP. Raspušten Sabor

“Dogodilo se da je primitivizam, na kojemu je uglavnom inzistirala desnica, valjda zbog covida počeo funkcionirati po obrascu zarazne bolesti. To je onda prihvatila i ljevica pa se posljednjih mjeseci u raspravama više nije mogla vidjeti razlika između desnice i ljevice. To je pogubno i sigurno će utjecati na manju izlaznost na izborima, što znači da odgovara HDZ-u”, kazao nam je Puhovski.

Tko je raspravljao, a tko provocirao?

On naglašava da je tomu ton davao prostački naboj u raspravama Zorana Milanovića i Andreja Plenkovića.

“Neovisno o malograđanskom skandaliziranju nad ružnim riječima, ključno u tomu je što između Milanovića i Plenkovića nema razlike. Usto je, nažalost, sve manja razlika i između HDZ-a i SDP-a. Kad se maknu psovke i rasprave o tome što radi čija majka ili ljubavnik, o bitnim problemima s različitih pozicija u Saboru se naprosto nije moglo ništa čuti”, dodao je.

Svađa u Saboru do samog finiša: „Lažete, trkeljate i pričate gluposti“

U ovom sazivu u Saboru su se pojavili neki novi politički akteri poput Možemo! i Domovinskog pokreta. Ocjenjujući koliko su kvalitativno pridonijeli parlamentarnom radu, Puhovski kaže da je Možemo! preko Sandre Benčić, a u prve dvije godine i Vilija Matule, imao niz odličnih intervencija. Smatra, međutim, da je Benčić u posljednje vrijeme počela gubiti živce.

“Uz njih, ozbiljan ton raspravama s lijeve strane još su davali Davorko Vidović, Arsen Bauk i Siniša Glavašević. A s desne strane Branko Bačić i Damir Habijan, no njih dvojicu su povukli iz Sabora u Vladu i HDZ je u zadnje vrijeme ostao bez ijednog pristojnog glasa. Na ljevici je prevladao taj hadezeovski ton, prije svih iz usta Mirele Ahmetović i Dalije Orešković“, kazao je Puhovski.

“DP kao da nije bio punom snagom u Saboru”

Također smatra da su u ispadima prednjačili zastupnici Mosta, a u mirnoći Socijaldemokrati. Među onima koji su vodili razumne rasprave, Puhovski spominje i Davora Dretara iz DP-a, dok za njegovog stranačkog kolegu Stipu Mlinarića tvrdi da se isticao u provokativnim ispadima, ali na razini izričaja, ne i smisla.

Za zastupnike Domovinskog pokreta (DP) kaže da su bili relativno suzdržani i ponašali se kao da im Sabor nije toliko važno političko polje.

U Saboru burna rasprava o povijesti Hrvata: “Je li kralj Tomislav bio član HDZ-a?”

“Oni su desničarske skandale ostavljali ili Suverenistima, recimo Željku Sačiću, ili Miri Bulju iz Mosta. To je dokaz da je DP sebe donedavno tretirao kao regionalnu stranku. Njihov predsjednik (Ivan Penava) rijetko je govorio u Saboru i ne može se reći da se baš istaknuo. Imam dojam da nisu bili punom snagom u parlamentu”, dodao je Puhovski.

U Saboru “mali od kužine”, a šefovi u Vladi

Ovaj saziv dodatno je, kaže, oslabio ulogu parlamenta, ali napominje da je to svjetski trend.

“Imperijalizam izvršne vlasti dovodi do toga da su u parlamentu ostali tzv. backbencheri – oni koji sjede u stražnjim klupama, a vodstva stranaka sjede u izvršnoj vlasti. Slijedom toga, oni koji sjede u parlamentu su “mali od kužine” u odnosu na šefove u izvršnoj vlasti”, objašnjava.

Dojam je da se u ovom sazivu Sabora za disciplinskim mjerama – od opomena do udaljavanja sa sjednica, posezalo više no ikada i da je “diktatura poslovnika” dovedena do krajnosti.

“To je otišlo toliko daleko da se sam predsjednik parlamenta Gordan Jandroković u zadnjih godinu dana okrenuo autoironiji počevši samoga sebe pomalo dovoditi u sumnju i raditi viceve na vlastiti račun, iako je disciplinirano zastupao stranačku liniju”, kazao je Puhovski.

Nisu neki govornici pa su se fokusirali na performanse: Tko su najuporniji saborski performeri?

“Peović svjetonazorski najosvještenija, ostali k’o pčelice”

Neki su zastupnici, smatra on, bili dosljedni u vlastitom padu ispod svake pristojne razine.

“Majda Burić iz HDZ-a možda je najbolji primjer toga. Ona je principijelno letjela ispod radara, odnosno minimuma iole smislene rasprave. Ne mislim pritom na pristojnu, nego baš na smislenu raspravu. Ona je deklamirala nekakve optužbe koje su bile nevezane uz sadržaj, a najčešće usmjeren protiv Katarine Peović i Benčić. S druge strane, Peović je bila svjetonazorski daleko najosvještenija zastupnica. Sviđalo se to nekome il ne, ona je jedina govorila s pozicije politike koja slijedi iz nekog svjetonazora. Svi ostali bili su poput pčelica koje lete s cvijeta na cvijet, uzimajući malo od jednih, malo od drugih”, zaključio je Puhovski ocjenu netom raspuštenog saziva Sabora.

N1 pratite putem aplikacija za Android | iPhone/iPad i mreža Twitter | Facebook | Instagram | TikTok.