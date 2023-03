Zavadlav rekao da se ne osjeća krivim za ubojstva, otac i brat odbili svjedočiti

Podijeli :

Ivo Cagalj/PIXSELL

Filip Zavadlav, optužen da je u siječnju 2020. u Splitu zbog osvete iz automatske puške ubio trojicu muškaraca koji su navodno prijetili njegovu bratu, u petak se na ponovljenom suđenju na splitskom Županijskom sudu izjasnio da se ne smatra krivim.

Zavadlavu se ponovno sudi u splitskoj Palači pravde nakon što je Visoki kazneni sud ukinuo dio prvostupanjske presude vezano uz optužbe da je planirao osvetu osobama iz narkomanskog miljea koji su iznuđivali, prijetili i fizički napadali njegova brata, ali i njega.

Filip Zavadlav vraća se u sudnicu: Vještaci utvrdili da je raspravno sposoban

Ranijom prvostupanjskom presudom je za ubojstva Marina Bobana, Jurice Torlaka i Marina Ožića Paića osuđen pojedinačno na po 15 godina zatvora, za nedozvoljeno držanje oružja na još godinu dana, a za opće opasnu radnju na dvije godine zatvora, što je sve objedinjeno kaznom od 40 godina.

Krajem siječnja, na prvom ročištu koje je odgođeno, Zavadlav je na sva pitanja sutkinje Višnje Strinić odgovarao na talijanskom jeziku, ali je nakon naloženog psihijatrijskog vještačenja utvrđeno kako je on raspravno sposoban.

U međuvremenu je optuženik i pisao sutkinji Strinić žaleći se da se rasprava u Splitu ne zakazuje do podneva jer mu je u suprotnom rano putovati iz Gospića gdje je zatvoren. Dodao je i kako ispred suda osjeća jaku glavobolju te je zbunjen i smeten i jako “preplašen zbog šaptajućih glasova s prozora dvorane i elektroničkih instalacija”.

Psihijatar: Zavadlav razumije za što ga se tereti i koje su posljedice

Psihijatri Klinike za psihijatriju Vrapče Goran Arbanas i Aleksandar Haid, prije nego je pročitana optužnica, još su jednom utvrdili kako je optuženik raspravno sposoban te da je njegovo “psihičko stanje otprilike podjednako kakvo je bilo prilikom posljednjeg vještačenja”.

“On i danas razumije za što ga se tereti, razumije pravne posljedice koje iz toga mogu proizaći, ima ideju kako se braniti i razgovarati sa svojim braniteljem”, rekao je karlovački psihijatar Arbanas.

Nije zato Zavadlavu bilo jasno kako su to “momci”, kako je oslovio psihijatre, mogli zaključiti da on poznaje i govori talijanski jezik na što mu je sutkinja Strinić uzvratila kako to nisu “momci” već stručnjaci koji su dobili zapisnik s ranije održanog ročišta na kojem je Zavadlav koristio isključivo talijanski.

Na pitanje želi li da ga i dalje brani splitski odvjetnik Tadiša Milošević, koji mu je postavljen po službenoj dužnosti, izjavio je da mu odvjetnik i ne treba, a među osobne podatke dodao je i da je od ove godine student Pomorskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci.

Njegov otac Ante i brat Stanislav u svojstvu svjedoka pozvani su na raspravu, ali su iskoristili zakonsku mogućnost da ne govore. Suđenje se nastavlja u ponedjeljak ispitivanjem drugih svjedoka.

