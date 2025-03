Mike Waltz o Zelenskom: “Potreban nam je vođa koji se može nositi s nama i Rusima”

Podijeli :

Alex Wroblewski / AFP

Glavni savjetnik predsjednika Donalda Trumpa Mike Waltz u nedjelju je rekao da Sjedinjene Države trebaju čelnika Ukrajine koji je voljan zajamčiti trajan mir s Rusijom, ali da nije jasno je li ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenskij spreman na to.

Par dana nakon verbalnog sukoba pred kamerama u Ovalnom uredu između Trumpa, Zelenskog i potpredsjednika JD Vancea, savjetnik Bijele kuće za nacionalnu sigurnost Waltz je rekao kako Washington želi zajamčiti trajan mir između Moskve i Kijeva koji uključuje teritorijalne ustupke u zamjenu za sigurnosna jamstva, a za njih je zadužena Europa.

Snažna poruka iz Rusije: Trumpova politika se u velikoj mjeri podudara s našom Zelenski dobio snažnu podršku u Europi: “Sada je trenutak da se ujedinimo”

Upitan želi li Trump da Zelenski podnese ostavku, Waltz je za CNN rekao: “Potreban nam je vođa koji se može nositi s nama, a u konačnici i s Rusima te koji može okončati ovaj rat.”

“Postane li očito da se osobni ili politički motivi predsjednika Zelenskog razlikuju od cilja – okončanja borbi u njegovoj zemlji, mislim da imamo stvaran problem”, dodao je Waltz.

I predsjednik Zastupničkog doma Mike Johnson je dao na znanje da bi Ukrajini mogao trebati neki drugi čelnik ne udovolji li Zelenski zahtjevima SAD-a.

“Nešto se mora promijeniti. Ili se on treba urazumiti i vratiti za pregovarački stol u znak zahvalnosti ili netko drugi treba voditi zemlju u tom smjeru”, rekao je on za NBC-jev program Meet the Press.

Razgovor Trumpa i Zelenskog u petak iznjedrio je snažne međusobne napetosti.

Rezultat je činjenica da je sporazum između Ukrajine i Sjedinjenih Država o zajedničkom razvoju prirodnih resursa Ukrajine ostao nepotpisan i neizvjestan.

U ABC-jevu programu This Week državni tajnik Marco Rubio je kazao da od petka nije razgovarao sa Zelenskim. “Mi ćemo biti spremni ponovno se uključiti kada oni budu spremni za sklapanje mira”, rekao je.

