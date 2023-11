ok se kod nas pali grijanje, Brazil je pogodio nezapamćeni toplinski udar

Podijeli :

Miguel SCHINCARIOL / AFP

Crveni alarmi izdani su za gotovo 3000 lokacija diljem Brazila zbog nezapamćenog toplinskog vala.

Srušteni su negativni rekordi, a to uključuje i velike gradove kao Rio de Janeiro, gdje su se osjećale temperature čak do 52,5 stupnjeva Celzijusa.

Više od stotinu milijuna ljudi pogođeno je vrućinama, a očekuje se da će one potrajati barem do petka. Dužnosnici su to pripisali fenomenu El Niño i klimatskim promjenama.

Toplinski val u listopadu: Dio Europe čekaju još paklene vrućine, evo kako stoji Hrvatska Ništa od zahlađenja tijekom jeseni: Europu čeka nevjerojatan toplinski val i u listopadu?

Također, Sao Paulo je zabilježio prosječne temperature od 37,3 stupnjeva u utorak poslijepodne, izvijestio je Nacionalni institut za meteorologiju (Inmet), koji je izdao crveni alarm za veliki dio zemlje. Upozorili su da temperature kojima se trenutno svjedoči mogu predstavljati ozbiljnu opasnost za zdravlje.

Toplinski val, koji dolazi više od mjesec dana prije početka ljeta na južnoj hemisferi, doveo je do rekordnog porasta potrošnje energije u Brazilu jer se ljudi pokušavaju rashladiti, navodi BBC.

Istraživanje Inmeta objavljeno prošli tjedan pokazalo je da je prosječna temperatura u zemlji bila iznad povijesnog prosjeka od srpnja do listopada. Ekstremni vremenski uvjeti postaju sve češći i intenzivniji u mnogim mjestima diljem svijeta zbog klimatskih promjena.

Znanstvenici tvrde da toplinski valovi postaju sve duži i intenzivniji na mnogim mjestima i očekuje se da će se to nastaviti dok ljudi nastave ispuštati stakleničke plinove koji zagrijavaju planet.

N1 pratite putem aplikacija za Android | iPhone/iPad i mreža Twitter | Facebook | Instagram | TikTok.

Toplinski valovi, šumski požari, vandalizam… Kako je prošla sezona u Europi? Klimatske promjene opasne su za sve, ali posebno su teške za jednu skupini ljudi