Kritike nisu urodile plodom, Europska unija ne odustaje od zelenih politika

Europska komisija je preporučila neto smanjenje emisije stakleničkih plinova do 2040. godine za 90 posto, što je prolazni cilj prema konačnom po kojem bi Europa trebala biti klimatski neutralna do 2050. godine.

Komisija je također objavila dokument s obrisima planova za uklanjanje i skladištenje ugljika iz tmosfere, što zahtijeva goleme investicije u nove tehnologije.

Ponovno povećane emisije ugljičnog dioksida

EU je u svom Zelenom planu zacrtao cilj da do 2050. postane klimatski neutralan. Kao prolazni cilj dogovoreno je smanjenje za 55 posto u odnosu na emisije iz 1990. do 2030. Sada je Komisija izišla s preporukom o smanjenju za 90 posto do 2040.

Zasad je riječ samo o preporuci, dok bi konkretni zakonodavni prijedlog trebala napraviti nova Komisija koja bi trebala stupiti na dužnost 1. studenoga. Ova preporuka je izrađena na temelju provedene procjene utjecaja.

Zelena tranzicija koju je u ovom mandatu snažno gurala Komisija Ursule von der Leyen sve češće nailazi na kritike zbog brzine kojom se želi postići i utjecaja koji može imati na konkurentnost europske industrije. Komisija sada želi sačuvati javnu potporu i osigurati pomoć europskoj industriji.

“Za nastavak Europskog zelenog plana do 2040. bit će potrebno usmjeriti dodatnu pozornost na stvaranje uvjeta za poduzeća i građane da svladaju tranziciju”, navodi Komisija.

Najveće emisije ugljika u posljednjih 15 godina zbog razornih požara

“Rješavanje klimatske krize je maraton, a ne sprint. Moramo osigurati da svi prijeđu ciljnu crtu i da nitko ne bude izostavljen, rekao je povjerenik za klimatsku politiku Wopke Hoekstra.

Prema projekcijama Komisije, energetski sektor trebao bi postići punu dekarbonizaciju nedugo nakon 2040. godine, zahvaljujući obnovljivim izvorima, nuklearnoj eneregiji, energetskoj učinkovitosti, skladištenju ugljika, geotermalnim izvorima.

Prometni sektor trebao bi biti dekarboniziran kombinacijom tehnoloških rješenja i cijenom ugljika.

Komisija navodi da poljoprivreda može igrati veliku ulogu u zelenoj tranziciji i istodobno osigurati dovoljnu proizvodnju hrane u Europi te poštene prihode poljoprivrednika, između ostaloga kroz povećenje kapaciteta šuma i tla za skladištenje ugljika.

Čeka li nas još hladnih valova sa snijegom? Najpoznatiji hrvatski klimatolog otkrio kakvo nam vrijeme stiže

Zbog politički osjetljive situacije u poljoprivrednom sektoru, u dokumentu Komisije izbrisana je stavka koja se nalazila u nacrtu da poljoprivreda treba smanjiti ne-ugljične emisije za 30 posto do 2040. godine.

Iako smanjenje sadašnjih emisija stakleničkih plinova predstavlja najvažniji dio plana prema klimatskoj neutralnosti, ta smanjenja u nekim područjima iznimo su skupa i teško ih postići, primjerice u proizvodnji cementa ili u tehnologijama koje proizvode energiju iz otpada.

Stoga je Komisija najavila novi pristup za gospodarenje industrijskim ugljikom, koji predviđa niz koraka koje je potrebno poduzeti na razini EU-a i država članica kako bi se razvile nove tehnologije za hvatanje ugljika ili njegovo izravno uklanjanje iz atmosfere te za njegovu pohranu i korištenje.

Komisija želi uspostaviti jedinstveno tržišta ugljika u Europi. S tim u vezi najavljuje da će započeti s pripremnim radom na mogućem budućem regulatornom paketu za transport i skladištenje ugljika.

