Akcija zastupnika Možemo: Dan i noć stajat ćemo na Markovom trgu! Pridružite nam se

Zastupnici stranke Možemo na Markovom su trgu dali izjavu i odlučili ostati ondje iduća 22 sata.

“Poslušna većina će vjerojatno izglasati Ivana Turudića za glavnog državnog odvjetnika”, rekla je Sandra Benčić i dodala:

“Čuli smo građane, poruke… Kako su nam ukrali institucije, ukrali su nam i Markov trg gdje se više ne možemo mirno okupljati. Zato vas pozivamo, sljedeća 22 sata za vas ćemo stajati ovdje na Markovom trgu i pružati otpor, za svakog od vas kojima se zgadila situacija s Vladom i pravosuđem.

Stajat ćemo ovdje cijeli dan i cijelu noć, mi iz Možemo i svi koji smijemo.

Nakon što smo vidjeli da Vlada Andreja Plenkovića ne preže ni pred čime, a ono što je svima laž, Plenković zove reduciranim izričajem, za sve vas koji želite reći kako stoje stvari i koji želite pružiti otpor i koji želite promjenu, mi ćemo stajati ovdje cijeli dan i noć.

Pozivamo vas da dođete spontano, pozdravite nas, podržite u vremenu u kojem možete. Bez povjerenja nema dobrih odnosa, a to su nam ukrali. Ustrajat ćemo u tome. Moramo pružiti otpor jer ovo je nezabilježen napad na institucije! Još postoje građani koji žele društvo, normalnu državu, ima onih koji nisu otišli. I zbog njih ćemo danas stajati ovdje.”

Na pitanje kako će se postaviti na glasanju u Saboru u srijedu, Benčić je rekla: “Kako ćemo se postaviti oko glasanja, dogovorit ćemo se u oporbi. U tome ne treba ni sudjelovati jer se radi o izboru koji to nije, tu nema izbora. Turudić više ne bi smio biti ni sudac nakon sega što smo saznali.”

“Plenković je premijer koji ništa ne zna. On je jučer na pressici stoput ponovi “ne znam”. To nije izgovor, to je razlog za ostavku. Ako on ne vidi u porukama da je Turudić lagao, to je razlog za njegovu ostavku”, zaključila je.

