Podijeli:







Izvor: Tanja Draškić Savić

- Čekajte, čekajte, da vidim jesam li dobro razumio - reći će predsjednik Fife Gianni Infantino. - Vi tvrdite da ovog četvrtka Hrvatska nije izgubila od Belgije 0-2, već je u stvari pobijedila 3-2?

– Tako je. Sa dva gola u prvom poluvremenu i jednim u sudačkoj nadoknadi pobijedili smo 3-2, ali u vašem službenom izvještaju stoje samo dva gola Belgije. Razumijete onda našu frustraciju. Tako da bismo cijenili ako bi Fifa korigirala službene rezultate Svjetskog prvenstva i tablicu grupe F, na kojoj je Hrvatska u stvari prva s devet bodova – odgovorit će predsjednik Hrvatskog nogometnog saveza Marijan Kustić.

– Devet bodova? – iznenadit će se gospodin Infantino.

– Točno. Prije ovoga pobijedili smo i Maroko i Kanadu s 1-0, samo što u službenim izvještajima naših golova uopće nema! – žalit će se gospodin Kustić. – Uostalom, poslali smo vam i snimke utakmica, ne znam jeste li…

– Da, da, vidio sam te vaše snimke – otpuhnut će predsjednik Fife. – Vidite, gospodine Kustiću, unaprijed se ispričavam ako ću sad zazvučati sumnjičavo, ali taj vaš centarfor, mladić koji je protiv Belgije postigao het-trik, kako se zove…

– Håland. Erling Braut Håland – odgovorit će Kustić.

– Da, Håland, devetka. Odličan igrač. Recite – nastavit će gospodin Infantino – nije li on Norvežanin?

– Formalno da, ali…

– Možda griješim, ali zar ta tri gola na snimci, uključujući i onaj u sudačkoj nadoknadi – nastavit će predsjednik Fife – Håland nije zapravo dao za Norvešku, u lanjskim kvalifikacijama za Europsko prvenstvo protiv Gibraltara? Zar i ova druga dva s vaše snimke, protiv Maroka i Kanade, nije u stvari dao u tim kvalifikacijama, protiv Nizozemske i Latvije? Na vašim snimkama on čak i nosi norveški dres, pa shvaćate zašto sam malo zbunjen.

– Naravno, to uopće nije sporno, ali… – značajno će se Kustić nagnuti preko stola. – Morate znati da zbog budžetskih ograničenja te vremenskih uvjeta u mjesecu prosincu na lokaciji u Kataru nije bilo moguće izvesti snimak koji bi na atraktivan način prikazao pobjedu Hrvatske. Stoga smo odlučili kadrove nadomjestiti neutralnim materijalom s online video arhiva.

– Odnosno Hålandovim golovima s YouTubea?

– Tako je. Trebate imati na umu kako je korištenje video arhiva uobičajena praksa, jer se na taj način optimizira budžet. Vama je valjda jasno da Hrvatska nema novca kao Manchester City. Osim toga, Norveška se ionako nije plasirala na Svjetsko prvenstvo: ako već kažnjavate nas, ne kažnjavajte Hålanda. Nije taj divni mladić zaslužio tako nešto.

Tako će ovoga prosinca izgledati razgovor Giannija Infantina i predsjednika HNS-a Marijana Kustića, koji će kod predsjednika Fife oštro protestirati zbog ispadanja Hrvatske na Svjetskom prvenstvu u Kataru, potkrjepljujući žalbu profesionalno montiranim snimkama s highlightsima utakmica protiv Maroka, Kanade i Belgije, na kojima će se lijepo vidjeti svih pet golova mlade hrvatske superzvijezde Erlinga Brauta Hålanda, najboljeg strijelca grupe faze Mundijala.

Ako pak i ne bude tako, bit će to samo još jedan dokaz općeg javašluka u Hrvatskom nogometnom savezu, u kojemu sjedi sam uhljeb, niškorist i neradnik. Za razliku od, metnimo, Hrvatske demokratske zajednice. Da, pardon, turističke. Za razliku dakle od Hrvatske turističke zajednice.

U toj zajednici, čuli ste možda, nekidan su predstavili “Mjesec hrvatskog turizma”, akciju kojoj je cilj turističku sezonu rastegnuti na cijelu godinu. “U ovoj godini napravili smo veliki pomak prema ostvarenju našeg strateškog cilja, da Hrvatska postane cjelogodišnja turistička destinacija”, pohvalila se ministrica turizma Nikolina Brnjac, pa objasnila kako se “u Mjesecu hrvatskog turizma pruža mogućnost da turisti otkriju svu onu ponudu Hrvatske za koju dosad možda nisu znali, i uvjere se kako je naša zemlja predivna u svako doba godine.”

Naručili su onda hatezeovci od marketinške agencije BBDO atraktivni poluminutni video spot s ljepotama “cjelogodišnje turističke destinacije” i “svom onom ponudom Hrvatske za koju turisti dosad možda nisu znali”. I šta? Efektni, jedva sekundu dugački kadar na samom kraju spota – zračni snimak kompozicije Hrvatskih željeznica uhvaćene kako veselo vijuga nepreglednim šumskim prostranstvima Like – uskoro je razotkriven kao kadar norveškog vlaka u šumama oko Osla, jeftino kupljen u online trgovini generičkih fotografija i videozapisa Shutterstock!

Baš kao video-spot za “Norwegian Wood”, kultnu pjesmu Beatlesa u kojoj se John Lennon onomad ironično zajebavao s jeftinim zidnim panelima od lažnog norveškog drveta.

Norveške prirodne ljepote i norveške šume oko norveškog Osla nisu pri tom kupljene na Shutterstocku i prikazane kao hrvatske prirodne ljepote i hrvatske šume oko Ličkog Lešća za reklamnu kampanju Hrvatskih željeznica, nisu prošvercane u oglas, štajaznam, izvorne hrvatske Rimac Nevere, podmetnute u nekakav promotivni video ličkog HDZ-a ili montirane u spot Tonija Cetinskog za Eurosong. Ne: norveške prirodne ljepote kupljene su na online servisu i kao hrvatske prirodne ljepote podmetnute u spot Hrvatske turističke zajednice, upravo dakle za potrebe reklamiranja hrvatskih prirodnih ljepota!

Od čega je gluplje i hrvatskije još samo tumačenje Hrvatske turističke zajednice i agencije BBDO, po kojima “zbog terminskih i budžetskih ograničenja te loših vremenskih uvjeta u mjesecu prosincu na lokaciji nije bilo moguće izvesti snimak iz zraka koji bi na atraktivan način prikazao ljepote Hrvatske”, pa je “odlučeno kadar nadomjestiti neutralnim materijalom s online video arhiva u trajanju od 0,9 sekundi”. “Treba imati na umu kako je korištenje video arhiva uobičajena praksa u oglašavanju, jer se na taj način optimizira budžet”, mrtvi hladni objasnili su novinarima u BBDO-u, agenciji koja je, nota bene, ovoga proljeća na Danima komunikacija u Rovinju nagrađena zlatnom IdejomX za projekt Domoljubna Žuja. Nakon čega me strah i pomisliti koje pivo ona trojica zapravo piju u tom spotu.

Vrijeme je da polako rezimiramo: “strateški cilj” Ministarstva turizma i Hrvatske turističke zajednice – “da Hrvatska postane cjelogodišnja turistička destinacija”, a “turisti otkriju svu onu ponudu Hrvatske za koju dosad možda nisu znali, i uvjere se kako je naša zemlja predivna u svako doba godine” – nadaleko čuveni hrvatski turistički neimari nišane video spotom s norveškim krajolikom i mrtvo-hladnim obrazloženjem kako “zbog loših vremenskih uvjeta u mjesecu prosincu na lokaciji nije bilo moguće izvesti snimak iz zraka koji bi na atraktivan način prikazao ljepote Hrvatske”!

Može onda jedno turističko potpitanje? Može, izvolite.

Kako je to Hrvatska “cjelogodišnja turistička destinacija” ako u gotovo cijelih godinu dana od prošlog prosinca do ovog listopada “zbog loših vremenskih uvjeta nije bilo moguće izvesti snimak iz zraka”? Kako će se točno “turisti uvjeriti da je naša zemlja predivna u svako doba godine”, ako u sva ta četiri godišnja doba, koliko god ih ima, “zbog loših vremenskih uvjeta” nije bilo moguće iz zraka snimiti jednu jebenu sekundu šume?!? Najzad, kakva je zaista ta “naša predivna zemlja”, kakav to pakao mora biti kad su za falsificiranje njene predivnoće “u svako doba godine” sasvim dovoljni kadrovi smrznutih šuma Norveške i sjevernog, hladnog Osla, u kojemu je prosječna godišnja temperatura jedva deset stupnjeva, a dnevnog svjetla u istom tom “mjesecu prosincu” ima manje od šest sati!

Mogu li ja odgovoriti? Možeš, izvoli.

To je Hrvatska, lijepa i fotogenična zemlja kojom vladaju HDZ i topla mediteranska klima s više od dvije hiljade sunčanih sati godišnje, a nacionalna Turistička zajednica kadar šume na suncu kupuje na internetu od Norvežana. I to je po prilici sve što turisti trebaju znati o Hrvatskoj: da HTZ vlada Saudijskom Arabijom i organizira Olimpijske igre, bogami bi oni par kubika pijeska za doskočište skoka u dalj kupili od Finaca.

Da, pardon, HDZ.

To pak što će turisti u hatezeovskom spotu prepoznati i šumu kraj Osla, to je – shvatili ste – “sva ona ponuda Hrvatske za koju dosad možda nisu znali”. Nepoznata Hrvatska. Već sljedeće godine, samo čekajte, hatezeovci će pozivati turiste na krstarenje bračkim frojdovima, lov na polarne ličke medvjede i spavanje pod Aurorom Borealis u Mrkoplju. I opet će se naći neko oštro i zlonamjerno oko da u onih 0,9 sekundi Dubrovnika prepozna kadar King’s Landinga iz HBO-ovih Igara prijestolja.

Ali jebe nam se: bit ćemo svjetski prvaci u nogometu, imat ćemo najboljeg igrača i najboljeg strijelca Mundijala, rezerve od sedamdeset godzilijardi kubnih metara zemnog plina, državni stabilizacijski fond od hiljadu dvjesto milijardi eura i “Norwegian Wood” kao tradicionalni hrvatski napjev iz Norveške. Pardon, Nove Gradiške.

Blago katastrofalni pad turističkih noćenja bit će nam najmanji problem, ali u HTZ-u će i za to imati uvjerljivo objašnjenje: u hrvatskom arktičkom pojasu noć, naime, traje šest mjeseci.

*Stavovi izneseni u kolumnama i komentarima su osobni stavovi autora i ne odražavaju nužno stav redakcije N1info

N1 pratite putem aplikacija za Android | iPhone/iPad i društvenih mreža Twitter | Facebook | Instagram.