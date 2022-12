Kako iskoristiti intuiciju i upotrijebiti je da si poboljšamo život?

Podijeli :

Izvor: Pixabay

Kada upoznamo novu osobu, automatski odlučujemo što mislimo o njoj u roku od sedam sekundi. To je nesvjesna reakcija.

To je onaj sićušan i tihi dio nas koji nam govori da nešto nije u redu, da je nešto sjajno ili da je riječ o nečemu što zahtijeva našu pozornost. Budući da je podcijenjen i ne traži glasnu pažnju, lako ga je previdjeti i ne obraćati pozornost na njega. To je naša intuicija, i baš kao i s većinom iskustava koja nam dolaze u tihim tonovima, obratimo li pozornost na nju, ima moć potpuno transformirati naše živote, prenosi Ordinacija.hr.

Intuicija je sposobnost da se nešto razumije instinktivno, bez potrebe za svjesnim rasuđivanjem, a često se navodi kao alat koji vodi do uspjeha. Uspješni ljudi redovito je ističu kao važan dio njihova puta do uspjeha, a pokazalo se da je u visokoj korelaciji s emocionalnom inteligencijom. Intuicija nije logična, a često i nema smisla, zato ju je tako lako odbaciti i ignorirati, posebno ljudima kojima su logika i racio važne stavke u životu. No vaša je intuicija unutarnji kompas koji vas neprestano vodi prema vašim ciljevima. Mnoge studije o intuiciji dovode do zaključka da je to pravi psihološki fenomen u kojem se mozak oslanja na unutarnje i vanjske tragove i prethodna iskustva kako bi došao do izbora.

Intuicija je stvaran fenomen koji vam može uvelike pomoći u vašem duhovnom razvoju.

Duša razgovara s nama putem intuicije, što je snažan osjećaj znanja i unutarnje sigurnosti koji nadilazi logiku. To je kao da imate predosjećaj ili intuitivno znanje o nečemu iako ne znate odakle vam. Iako se više stereotipno povezuje sa ženama, intuicija je osobina koju posjeduju svi ljudi. Neki su ljudi jednostavno spremniji to čuti od drugih. Intuicija je moćan izvor koji nam može pomoći da donesemo bolje odluke, pronađemo rješenja za izazove i pronađemo smjer u životu. Iako toga nismo svjesni, svi imamo određeni stupanj intuitivne sposobnosti. Što je dublje naše razumijevanje, to ćemo imati više moći da ga upotrijebimo za poboljšanje svojih života.

Ključ korištenja vaše intuicije jest da obratite pozornost na svoje osjećaje i zatim poduzmete nešto na temelju onoga što osjećate. Kada to učinite, počet ćete uviđati koliko intuicija može biti moćna i voditi vas kroz život.

Uz jaku intuiciju možete donositi bolje odluke, imati više jasnoće u svom životu i osjećati se povezanijima sa sobom i svijetom oko sebe. Slijedeći navedene savjete, bit ćete na dobrom putu da ojačate svoju intuiciju.

Kako da iskoristite svoju intuiciju i upotrijebite je da poboljšate svoj život?

Slušajte svoje unutarnje misli

Prvi korak u korištenju intuicije jednostavno je slušati svoje unutarnje misli. Vaša intuicija ne može razgovarati s vama kada je ne slušate.

Obratite pozornost na glasić u svojoj glavi i počet ćete primjećivati kada vam pokušava nešto reći. Kada imate jaku intuiciju o nekome, to je obično zato što je vaša podsvijest hvatala stvari kojih niste bili svjesni. Ako počnete obraćati pozornost na svoje predosjećaje, iznenadit ćete se koliko često su u pravu.

Prepustite se osjećaju

Nije samo vaš um taj koji može shvatiti nešto; i vaše tijelo to može učiniti. Ako imate čudan osjećaj o nekome ili nečemu, vrijedi obratiti pozornost na to. Vaše vas tijelo uvijek pokušava zaštititi, pa ako se zbog nečega osjećate nelagodno, to je vjerojatno s dobrim razlogom.

Naučite razliku između intuicije i logike

Postoji razlika između intuitivnosti i logičnosti. Intuitivni ljudi često vjeruju svom osjećaju i slijede svoje srce, dok se logični ljudi oslanjaju na činjenice i razum. Iako je donekle važno biti logičan, intuicija je ono što će vas voditi do vaše istine.

Razumijevanje razlike između to dvoje može vam pomoći da znate kada koristiti logiku, a kada vjerovati svom osjećaju. To vam zauzvrat pomaže u donošenju boljih odluka u svim aspektima života.

Stupite u kontakt sa svojim emocijama

Intuitivni ljudi u skladu su sa svojim emocijama i koriste ih za usmjeravanje svojih odluka. Ako želite biti intuitivniji, stupite u kontakt sa svojim emocijama i naučite im vjerovati. To uključuje iskrenost prema sebi o tome kako se osjećate. Kada nešto osjećate, odvojite trenutak da si to priznate. Ne pokušavajte to potisnuti ili ignorirati i nikako se nemojte osuđivati zbog te emocije. Samo je pustite i pogledajte što vam pokušava reći.

Nađite vremena za meditaciju i povezivanje sa svojim osjećajima

Prakticiranje meditacije i svjesnosti omogućuje vam da se usredotočite i povežete sa svojim unutarnjim mislima i osjećajima. Omogućuje vam da razbistrite svoj um i usredotočite se na ono što vam je uistinu važno. Možete početi s malom minutažom ako nemate vremena za dugotrajnu meditaciju. Čak i ako odvojite pet minuta u danu da mirno sjedite i usredotočite se na svoj dah, možete napraviti veliku razliku.

Započnite fokusiranjem na svoje udisaje i izdisaje. Zatim dopustite svom umu da odluta. Ne brinite se ako vas ometa – to je normalno. Samo nježno vratite fokus na dah. Što više vježbate, lakše ćete razbistriti svoj um i povezati se sa svojom intuicijom.

Odmorite se od tehnologije

Stalno smo bombardirani vanjskom bukom i stimulacijom. Ako želite naučiti kako slušati svoju intuiciju, jedna od najboljih stvari koje možete učiniti jest uzeti pauzu od tehnologije.

To znači da isključite telefon, računalo i drugu elektroniku koja bi vas mogla ometati. To također znači isključivanje iz društvenih medija i vijesti. Provedite neko vrijeme u prirodi ili jednostavno mirno sjedite u svom domu bez ikakvih smetnji. To će vam pomoći da razbistrite um i usredotočite se na svoju intuiciju.

Povežite se sa svojim tijelom

Jedan od načina da stupite u kontakt sa svojom intuicijom jest stupanje u kontakt sa svojim tijelom. Provedite vrijeme istražujući kako se vaše tijelo fizički osjeća i što vam pokušava reći svaki dan.

Obratite pozornost na signale koje vam šalje o ljudima, situacijama i izborima koje morate donijeti. Vjerujte da su informacije koje primate točne i korisne.

Obratite pozornost na svoje snove

Snovi su način na koji vaša podsvijest komunicira s vama. Ako obratite pozornost na svoje snove, možete naučiti mnogo o sebi i onome što uistinu osjećate duboko u sebi.

Postoji mnogo načina da protumačite svoje snove, ali jedna metoda je da pogledate ljude, predmete i simbole u svom snu i razmislite o tome što oni predstavljaju u vašem životu. Također možete pokušati voditi dnevnik snova kako biste pratili svoje snove i njihova značenja tijekom vremena.

Vjerujte svom prvom instinktu

Kad se pojavi misao ili osjećaj, nemojte krenuti u propitkivanje. Krenite s onim što vam se čini prirodnim, što vam srce govori. Tako možete naučiti slušati svoju intuiciju u odnosima i svim područjima svog života.

Na primjer, možete upoznati nekoga i steći čudan osjećaj o njemu. Možda to ne možete objasniti, ali jednostavno znate da ne želite provoditi vrijeme s tom osobom. Stoga slušajte svoju intuiciju i držite se podalje od nje. Naravno, bit će trenutaka kada je vaša intuicija pogrešna. Ali obično, ako vjerujete svom prvom instinktu, češće ćete biti u pravu.

Koji su fizički znakovi intuicije?

Vjerovanje intuiciji može biti snažan način da poboljšate svoj život. Ali kako možete znati pokušava li vam intuicija nešto reći? Evo fizičkih znakova da vaša intuicija radi.

Osjećaj stezanja u želucu ili prsima: Kad je prisutan jak osjećaj u trbuhu ili prsima, često vam intuicija pokušava poslati poruku. Taj osjećaj može biti popraćen osjećajem nelagode ili straha. Ako imate takav osjećaj, obratite pozornost na ono što se događa oko vas i vidite postoji li nešto čega biste trebali biti svjesni.

Nagla promjena u otkucajima srca: Ako iznenada osjetite da vam srce ubrzano kuca, to bi mogao biti znak da vaša intuicija pokušava komunicirati s vama. Ovo je osobito istinito ako nema vidljivog razloga za ubrzano lupanje srca.

Osjećaj nelagode u blizini određenih ljudi: Ako se osjećate neugodno u blizini određenih ljudi, vaša vas intuicija vjerojatno pokušava upozoriti na njih. Ovaj osjećaj nelagode može se manifestirati i kao osjećaj tjeskobe. Ako imate takav osjećaj, vjerujte mu i klonite se osobe ili situacije u kojoj se osjećate neugodno.

Osjećaj hipersvjesnosti: Hipersvjesnost je pojačan osjećaj intuicije. Kada ste hipersvjesni, vaša su osjetila na oprezu. Možda se osjećate kao da možete vidjeti, čuti i osjetiti stvari koje drugi ne mogu. Ovo može biti velik i težak osjećaj, ali pokušajte vjerovati svojoj intuiciji.

Iznenadni val energije: Možete osjetiti iznenadni val energije koji se manifestira kao leptirići u trbuhu, ubrzano lupanje srca ili čak osjećaj vrtoglavice. Ovo je način na koji vam vaše tijelo govori da će se dogoditi nešto važno. Obratite pozornost na ovaj znak i uvijek vjerujte svojoj intuiciji.

