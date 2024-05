Isprobajte jednostavan trik da dobijete tjesteninu s manje kalorija

Podijeli :

Pixabay/Ilustracija

Rijetki su pojedinci koje ne vole jela od tjestenine i krumpira. Nažalost, ugljikohidrati su ujedno i bogati kalorijama, stoga ako želite izgubiti višak kilograma, ove namirnice trebaju biti što manje zastupljene.

No, to je lako reći u teoriji, no praksa često izgleda drugačije. Teško je odbiti dobru tjesteninu!

Za sve vas koji guštate u tjestenini i krumpirima, imamo dobru vijest. Postoji jedan trik uz pomoć kojeg možete smanjiti broj kalorija. Naime, ono što trebate napraviti je, doslovno, ohladiti, tjesteninu i krumpire.

Je li tjestenina nezdrava ili je samo pripremamo pogrešno?

Kada se ove namirnice ohlade, promijene svoju kemijsku strukturu. Od složenih ugljikohidrata nastaje takozvani rezistentni škrob. Ovo je vrsta vlakana koje tijelo teško može apsorbirati. Sukladno tome, tijelo može izvući manje energije, a time i kalorija iz primjerice hladne tjestenine.

Kako to izgleda u praksi? Potrebno je skuhati tjesteninu, krumpire i/ili rižu kao što to inače radite. Nakon toga ostavite namirnice 24 sata kako bi se u tom periodu razvio gore navedeni kemijski proces.

Bez brige, ovo ne znači da ćete omiljenu tjesteninu jesti hladnu. Nakon 24 sata pripremite jelo kao što to inače radite. Na ovaj način ćete uštedjeti nešto više od 10% kalorija. Osim toga, određene količine rezistentnog škroba zdrave su za tijelo jer razgrađuju bakterije mliječne kiseline u debelom crijevu, piše Novi list.

