Ispadanje kose i preosjetljivost korijena može biti genetski uvjetovano ili izazvano uzimanjem nekih lijekova, ali i uslijed stresa. Također i loša prehrana te životne navike mogu uzrokovati pojačano ispadanje kose. Simptomi na koje treba reagirati su postupno stanjivanje vlasi te povećano ispadanje kose tijekom češljanja i pranja.

Dermatologinja Cory Gaskins navodi: “Loša hormonalna slika isto tako može utjecati na gubitak kose, a autoimune bolesti poput lupusa mogu isto tako uzrokovati ispadanje kose jer tijelo tada napada zdrave stanice, pa i folikul kose”.

Da je genetika jednako važna smatra i dr. Chery Rosen te navodi i faktore kao što su prehrana te manjak nutrijenata kao što su cink, biotin…

Ako trenutno primjećujete nešto veći gubitak kose, možda se radi dakle o nekom postojećem zdravstvenom stanju ili prirodnom stanjivanju kose, ali odgovor može i biti u godišnjem dobu. Studija provedena prije pet godina je otkrila kako upravo tijekom jeseni se najčešće na internet tražilici traži pojam “ispadanje kose”, što se podudara s podacima trihologa koji kažu da se najmanje ispadanje kose bilježi tijekom ljeta, a najviše tijekom jeseni, piše Ordinacija.hr.

Zašto se to događa?

“Čini se da ljeti više pazimo na zaštitu kose radi sunca, a tijekom hladnijih mjeseci kosa ispada kako bi se stvorilo mjesto da naraste jača i zdravija dlaka”, navodi stručnjak za kosu Gökhan Vayni. Niske temperature isto tako mogu biti odgovorne jer se često radi o suhom zraku koji će isušiti tjeme, dodaje. Kada je tjeme suho, kosa se oštećuje.

Kada posjetiti liječnika?

Terapija protiv ispadanja kose često je dugotrajan proces i provodi se kombinacijom različitih postupaka. Dr.sc. Ivana Nola, spec. dermatovenerologije savjetuje kada liječniku i kako može izgledati potrebna terapija:

“Kada u dermatološku ordinaciju dođe pacijent s ovim problemom, prilagođenom terapijom pokušavamo spriječiti ili reducirati opadanje kose. Prvenstveno je potrebno pacijenta naučiti prevenciji i pomoći pri uklanjaju simptoma i to zdravom i nutricionistički uravnoteženom prehranom, savjetima i specijalnim preparatima za pravilnu njegu i održavanje kose. Preporuka je izbjegavati stres, ali svi znamo da je to u današnjem užurbanom tempu života gotovo nemoguće. Pravovremenim javljanjem liječniku dermatologu s ciljem rane dijagnostike i provođenja terapije može se mnogo napraviti, no na žalost, mnogi dođu u poodmakloj fazi nastalog zdravstvenog problema”.

Utjecaj bolesti i stresa

Jedan od simptoma koji su posljedica COVID-19 je i ispadanje kose, a dermatologinja dr. Nevia Delalle, je dodala i kako oko 50% pacijenata nakon preboljele infekcije ima upravo problem s opadanjem kose.

“Radi se o telogenom efluviju, koji nije rijetka pojava u dermatološkim ordinacijama. To je difuzno opadanje kose koje se javlja 2-3 mjeseca nakon utjecaja potencijalnog stresora, u ovom slučaju virusne infekcije. Nije specifičan samo za COVID i može se javiti nakon bilo koje virusne ili druge infekcije, ali kako je uz pandemiju i opće stanje u zemlji i u svijetu specifično i pod konstantnim bombardiranjem lošim vijestima, uz fizičku traumu izazvanu samim virusom imamo i psihološki faktor, zbog čega se utjecaj multiplicira”, pojašnjava te dodaje kako je u jednoj studiji provedenoj na 15.345 pozitivnih pacijenata na COVID-19, u bolnici Henry Ford Hospital u Detroitu dokazano da su svi oboljeli pacijenti bili pod znatno većim psihološkim stresom.

