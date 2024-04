Restorani i barovi u Splitu će za vrijeme sezone raditi sat vremena duže

Podijeli :

Splitsko gradsko vijeće izglasalo je prijedlog odluke o radnom vremenu ugostiteljskih objekata po kojoj će barovi i restorani u obalnom području tijekom turističke sezone moći raditi sat vremena duže.

Barovi i restorani radit će izvan sezone od 6 sati do ponoći te petkom, subotom i dan uoči blagdana do 1 sat poslije ponoći, a od 1. svibnja do 30. listopada moći će produžiti radno vrijeme za po jedan sat.

Ako ishode rješenje nadležnog tijela da su provedene mjere za zaštitu buke u noćnim satima to bi značilo da tijekom tjedna u sezoni mogu raditi od 6 do 1 sat, a petkom, subotom i dan uoči blagdana do 2 sata poslije ponoći.

Od 1. svibnja do 30. listopada sat vremena duže mogu raditi ugostitelji na Trgu dr. Franje Tuđmana, na Trumbićevoj obali, Obali Hrvatskog narodnog preporoda, Trgu Republike i Obali Lazareta.

Prije glasanja o prijedlogu odluke o radnom vremenu ugostiteljskih objekata većina oporbe je napustila gradsku vijećnicu.

Gradsko vijeće je raspravilo 40-ak točki te je uglavnom davalo suglasnosti osnovnim školama, te raspravljalo o odobrenjima izvođenja radova nekoliko objekata na području Žnjana. Riječ je o hotelu kao i o nekoliko zgrada stambene, ali i poslovne namjene.

