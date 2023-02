Prosječna duljina penisa se povećala, znanstvenici nisu zadovoljni

Podijeli :

Izvor: Pexels / Photo by Deon Black

Prosječna duljina penisa povećala se u posljednjih 30 godina, otkrila je nova studija. Stručnjaci upozoravaju da to možda ipak nije idealna stvarnost o kojoj su muškarci sanjali.

Istraživači strahuju da je do “falusne inflacije” došlo zbog nezdravih navika, sjedilačkog načina života ili čak zagađenja, piše New York Post.

“Svaka promjena u razvoju je zabrinjavajuća jer je naš reproduktivni sustav jedan od najvažnijih dijelova ljudske biologije”, rekao je dr. Michael Eisenberg, autor studije, za blog Scope Stanford Medicine. “Ako vidimo tako brzu promjenu, to znači da se nešto snažno događa našim tijelima.”

Objavljeno u World Journal of Men’s Health, studija Sveučilišta Stanford analizirala je podatke iz 75 drugih studija provedenih na više od 55.000 muškaraca od 1992. do 2021., usredotočujući se na duljinu penisa u erekciji. Veličina penisa u erekciji narasla je s 12 na 15,2 centimetra, a to je nevjerojatnih 24 posto tijekom gotovo tri desetljeća.

Iako je potrebno više studija kako bi se potvrdili nalazi i, ako se potvrde, “odredio uzrok” promjena, stručnjacima je teško “progutati” zaključke ovog istraživanja.

Eisenberg je pretpostavio da će vidjeti pad duljine – ali umjesto toga, otkrio je suprotno. Kemijska izloženost pesticidima ili higijenskim proizvodima, smatra on, mogla bi biti jedan od raznih čimbenika koji uzrokuju brzi rast. Takve kemikalije mogu poremetiti endokrini sustav koji regulira hormone.

Prethodne studije su tvrdile da zagađenje smanjuje penise, ali ova studija bi mogla dokazati da su ti nalazi lažni.

