Osjećaj nervoze, treme ili straha od javnog nastupa nije rijetka pojava te se pokazalo da oko 77% cjelokupne populacije ima problema s nekim oblikom anksioznosti u slučaju javnog nastupanja. Ti strahovi često su bez razloga te se bezvoljno pojavljuju kod osobe i mogu izazivati fizičke simptome poput znojenja, drhtavice pa čak i mučnine.

Postoji nekoliko načina kako pobijediti strah od javnog nastupa, no bit će potrebno da se osoba zaista odluči na to. Osim običnog straha se kod osobe može pojaviti i fobija od javnog nastupa koja izaziva intenzivne simptome te ju je potrebno tretirati psihoterapijom i sličnim načinima rješavanja fobija.

Zašto nastaje strah od javnog nastupa?

Da bismo lakše saznali kako pobijediti strah od javnog nastupa, bilo bi poželjno znati zašto on uopće nastaje. Drhtanje kod javnog nastupa uglavnom nastupa iz manjka informacija ili znanja te zbog toga izaziva nelagodu. Mnogi ljudi nisu navikli da su u centru pozornosti pa to može predstavljati problem te imaju dojam kao da moraju opravdati očekivanja publike.

Strah od nepoznatog je sasvim normalna pojava te je jedan od prirodnih načina samozaštite. U slučaju osjećaja straha mozak i organizam to doživljavaju kao potrebu za buđenje mehanizama zaštite tijela. To je razlog zbog kojeg se strah od javnog nastupa drugačije prezentira od osobe do osobe.

Kako pobijediti strah od javnog nastupa?

Strah od javnog nastupa može predstavljati velike probleme za vrijeme školovanja te tako utjecati na ocjene, ali i percepciju osobe od strane profesora. Drugi velik problem sa strahom od javnog govora nastaje kod zaposlenih koji nisu u mogućnosti održati dobre prezentacije zbog straha i tako možda sprječavati šanse za napredovanjem.

Da biste spriječili takve situacije, u nastavku donosimo nekoliko trikova kako pobijediti strah od javnog nastupa.

1. Dobra priprema je najveći dio posla

Ako znate da ćete uskoro imati javni nastup, dobro se pripremite za njega, ali to nemojte činiti prije spavanja. Ovo znači da si napravite napisane natuknice, ponovno prođete svoju prezentaciju ili rad, možda čak i neki dio govora naučite unaprijed. Budite dobro upoznati s materijalom koji prezentirate, kakav god on bio.

Nemojte nikako učiti napamet jer ćete u tremi to najlakše zaboraviti. Bolji način je stvaranje asocijacija koje će vam pomoći da nastavite pričati o onome o čemu ste počeli. Umjesto da zapisujete cijeli govor na papir ispred sebe, pišite natuknice jer ćete njih lakše pročitati i uz manje teksta ćete se lakše snaći.

2. Pomozite si bojama

Uz natuknice, dobar trik je i korištenje boja. Prilikom pripreme će one stvarati asocijacije na određeni dio vašeg javnog nastupa, ali i olakšati snalaženje prilikom govora. Dobar način kako se riješiti treme prije javnog nastupa je korištenje papira u boji. Tada za svaki dio prezentacije možete imati drugu boju ili jednostavno koristiti kemijske ili markere kojima ćete označiti važne dijelove.

3. Žvačite žvakaću gumu

Jedan od zanimljivih načina za smirivanje prije javnog nastupa je žvakanje kaugume. Naime, naš mozak strah doživljava kao uzbunu i u tijelu stvara simptome poput znojenja ili drhtavice. Ti simptomi dio su mehanizma za ‘spašavanje’. Međutim, ako u usta stavite žvakaću gumu dok osjećate strah, mozak će prepoznati da je vrijeme hranjenja. Ako prepozna da je vrijeme hranjenja smirit će simptome jer za njega vrijedi pretpostavka da se osoba sigurno ne bi hranila ako je u opasnosti.

4. Pazite što radite s rukama

Gestikulacije su često jedan od simptoma straha od javnog govora. Mahanje rukama, pokazivanje ili jednostavno lamatanje mogu i najbolji govor pretvoriti u pravu katastrofu. Osim što slušateljima odvraćaju fokus s onoga o čemu pričate, zapravo i vama kao govorniku oduzimaju pažnju.

Da biste naučili kako smanjiti gestikulaciju, u ruke primite papire, kemijsku, spajalicu, pointer za računalo ili nešto slično. Pretjerana gestikulacija se može vježbati pa pokušajte proraditi i na tome.

5. Nemojte kasniti, dođite par minuta ranije

S obzirom na to da osjećaj straha od javnog nastupa nastaje kada se bojimo stvari koje su nam nepoznate, isto je i s publikom.

Naravno da ne možete znati tko će vam sve sjediti u publici, ali možete provjeriti prostor prije javnog nastupa. Dođite nekoliko minuta ranije, pripremite sve svoje materijale, provjerite radi li vam sva tehnologija i proučite prostor oko sebe. Čim ste bolje upoznati s prostorom, a možda i pokojim članom publike, strah će se postupno smanjivati.

6. U redu je pogriješiti

Jedan od glavnih problema kod straha od javnog nastupa su previsoka očekivanja o samima sebi. Dobro je bodriti se, ali ne i omalovažavati vlastite sposobnosti jer već unaprijed mislimo da nećemo biti dobri.

Pogreške se događaju apsolutno svima, djeci u osnovnoj školi, ali čak i predsjednicima na važnim nastupima. Ono što u trenutku greške ili samo osjećaja straha bi trebali pojmiti je činjenica da ako i pogriješite – nije kraj svijeta. Točnije, vašu grešku publika vjerojatno neće niti uočiti jer ste samo vi ti koji znate kako je taj nastup po vama trebao izgledati. Ne grizite se zbog grešaka ili treme koju mislite da ste pokazali, nitko vam ne zamjera.

Ako za vrijeme svog javnog govora dobijete pitanje ili se već unaprijed bojite da možda nećete znati odgovor na nečije pitanje – to je sasvim u redu. Ne morate znati baš sve i nitko vam neće zamjeriti ako priznate da odgovor ne znate, ali da ćete ga rado saznati nakon nastupa.

Također, prihvatite šaliti se na vlastiti račun. Kada nešto pogriješite i vidite da je netko primijetio tu grešku, našalite se s time i krenite dalje.

7. Prvih par sekundi je vrlo važno

Imidž ili prvi dojam je nešto što će velikim dijelom obasjati vaš javni nastup. Stručnjaci su dokazali kako je prvih sedam sekundi više nego dovoljno da druga osoba o vama stvori neku sliku i na temelju nje vas dalje percipira. Tih nekoliko sekundi vašeg izlaska na pozornicu ili početka govora su krucijalni. Na vama je da odlučite kako se želite predstaviti – hoće li to biti simpatičan pozdrav, hladni početak govora, pitanje ili jednostavan osmijeh.

Također, i sama poza izrazito je bitna.

Isto tako, smatra se kako je postavljanje pitanja publici dobar način za početak govora jer uzima pažnju i aktivira ljude koji vas slušaju. Uz to, u trenucima u kojima čekate odgovor na pitanje imate vremena uzeti par dodatnih udaha.

8. Napravite pauzu od govora

Osim što će publici dobro doći pauza od stalnog slušanja vašeg govora i vi ćete na njoj biti zahvalni. Ako imate mogućnost da u svoj javni nastup ubacite slike ili vrlo kratak video, učinite to. Prezentacija će izgledati zanimljivije, bit će sadržajnija, a vi ćete u tim trenucima moći popiti vode i uzeti malo zraka. Dakako, ako kompletan javni nastup traje do 10 minuta, pauze nisu potrebne.

