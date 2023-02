U Njemačkoj ovo smijete raditi samo od ponedjeljka do subote od 7 do 13 sati

Podijeli :

Izvor: Photo by Renel Wackett on Unsplash

Većina zaposlenih nalazi vremena za fizičke poslove tek nakon posla ili vikendom. Ali je li to i dopušteno?

Od vješanja slika do dosadnog opsežnog rada u kući i vrtu: većina zaposlenika nalazi vremena za rad samo nakon posla ili vikendom, prenosi Fenix Magazin.

Međutim, upravo su ti rokovi ograničeni od strane zakonodavca. Budući da bi susjedima i ostalim stanarima mogli smetati buka. Dakle, kada je bušenje i rad s čekićem dopušteno – a kada nije?

Bučni ručni rad općenito je dopušten od ponedjeljka do subote od 7 do 13 sati i od 15 do 22 sata. Između 13 sati i 15 sati, međutim, postoji popodnevni odmor i između 22 sata i 7 sati noćni odmor.

Međutim, neke zajednice i općine mogu odrediti drukčija razdoblja odmora. Nedjeljom i praznicima cijeli dan nije dopušteno udaranje čekićem ili bušenje.

Ako živite u vlastitoj kući, trebali biste se prije svega pridržavati zakonskih zahtjeva kada radite na vanjskim zidovima ili u vrtu. Tijekom bučnih aktivnosti u kući, prozore i vrata uvijek držite zatvorenima kako ne biste ometali susjede i stanare.

Stanari bi se trebali strogo pridržavati zakonskih razdoblja odmora i svih zahtjeva koje postavlja uprava nekretnine. To obično možete pronaći u kućnom redu ili ugovoru o najmu.

Kršenje zakonskih razdoblja odmora predstavlja upravni prekršaj koji se može kazniti novčanom kaznom do 5.000 eura, ovisno o količini i trajanju uznemiravanja bukom.

