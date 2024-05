Puhovski: “Borbu DP-a protiv ideološke kolonizacije vodi strani ideologijski agent. Jedan njihov zahtjev podržavam”

Podijeli :

Ako politička stranka nije isključivo interesna, onda mora biti ideološki definirana. Domovinski pokret itekako je ideološki definiran i sada, kada je pred ulaskom u vlast, fokusiran je na ideološko redefiniranje Hrvatske.

Ideološki glasnogovornik DP-a, Stephen Nikola Bartulica, u svom već čuvenom obraćanju javnosti krajem prošloga tjedna, kada su pregovori njegove stranke i HDZ-a privedeni kraju, poručio je da će novoj vladi Andreja Plenkovića dati podršku pod četiri uvjeta. Prvi koji je naveo je prestanak ideloške kolonizacije Hrvatske. Preostala tri su otvaranje konzularnih ureda za iseljenike, istraga o pandemiji covida i osnivanje muzeja žrtava komunizma.

“Ideološka kolonizacija Hrvatske će prestati. Ono što vidimo već duže vrijeme, neće se više nastaviti. To znači da će nestati svaki sadržaj koji upućuje na rodnu ideologiju i druge pokušaje da se indoktrinira djecu u školstvu. Zadnje što nam treba jest da se djecu zbunjuje u školstvu. Dakle, jasno i glasno, ova politika do sada će se promijeniti i nećemo više slijepo slijediti ono što se nameće izvana”, kategorički je poručio Bartulica, a podršku dobio i od svoje stranke.

Jednu kolonizaciju žele zamijeniti drugom

Izričitu Bartuličinu tvrdnju da se s DP-om u vlasti “više neće slijepo slijediti ono što se nameće izvana”, politički analitičar Žarko Puhovski prokomentirao je rekavši da borbu protiv ideološke kolonizacije “predvodi čovjek koji govori hrvatski sa stranim akcentom”.

“Ne vidim puno ideološke kolonizacije u Hrvatskoj, ali mislim da ima puno primitivne domaće prerade vanjskih ideologija. Bartulica očito hoće uvesti neku drugu kolonizaciju. I to onu koju jedna skupina dobro organiziranih i u SAD-u financiranih organizacija želi proširiti svijetom. To je pokušaj da se postojeće stanje stvari koje Bartulica smatra neprihvatljivim – a i ja osobno to smatram, ali na drugi način – zamijeni izvanjskom intervencijom čiji bi on bio agent. On je ovdje strani ideologijski agent, o tomu nema spora”, kazao je Puhovski.

“DP živi od američke ideologije”

Ideološka kolonizacija o kojoj govori Bartulica podrazumijeva, među ostalim, i mijenjanje postojeće školske i druge literature. Puhovski primjećuje da će to jedino odgovarati nakladnicima školske literature jer će moći izdavati nove udžbenike. A osnaživanje domoljubnog i umanjivanje općesvjetskog konteksta u obrazovanju djece drži protivnim svim ozbiljnim trendovima u svijetu, osim u SAD-u.

“Bartulica, zapravo, dovodi ovdje jedan tip američkog ruralnog koncepta koji jednostavno nema puno šanse u Hrvatskoj. Imamo, da tako kažem, paradoksalnu situaciju da domoljubni pokret živi od uvoza ruskog plina i američke ideologije”, smatra Puhovski.

“HDZ će ih pustiti da se izgube u koridorima vlasti”

Ako Bartulica kategorički tvrdi da se “ova politika mora promijeniti” kako bi ideološka kolonizacija prestala, to bi onda trebalo značiti i promjenu postojeće politike koju kreira ili barem odobrava Plenkovićev HDZ otkako je na vlasti od 2016. godine. No, hoće li HDZ pristati na neke drastične promjene?

“HDZ se pokazao superiornim DP-u što se vidjelo time kako su ih izigrali kod izbora ministarstava. S druge strane, pokazalo se da su ljudi iz DP-a još slabije informirani o tome kako funkcionira tehnologija vlasti, nego što se mislilo. Oni su zaista vjerovali da Plenković može jednim potpisom ukinuti financiranje Novosti. Oni ne znaju da postoji Savjet za manjine, povjerenstva i slično. Oni naprosto ne znaju kako sve to funkcionira pa su u HDZ-u shvatili da mogu mirno koristiti svoju superiornost po načelu “rutina je vrlina” pa ih pustiti da pričaju jer već će se izgubiti negdje u koridorima vlasti”, mišljenja je Puhovski.

“Njihov glavni intelektualac je poluamerikanac”

DP, dodaje, intelektualno je “tanak” da bi takvu promjenu izveo.

“Ponavljam, njihov glavni intelektualac je poluamerikanac, a drugog glavnog su izgubili jer nije htio glasati za Plenkovića. Treći visi kao kandidat za ministra, ali nije dobio resor kulture, a već četvrti i peti su upitni koji bi to bili. Zajedno bi mogli nešto učiniti da im je dano da se koncentriraju, ali to im je srezano već u početku oduzimanjem minstarstva kulture. Čini mi se da se ništa bitno promijeniti neće, ali će izazvati nesigurnost”, napominje Puhovski.

Što se tiče sadržaja školskih udžbenika, Puhovski smatra da se “spektakularno precjenjuje uloga udžbenika u formiranju mladih osoba”.

“Da su udžbenici imali takav značaj, ne bi Jugoslavija nikad propala. Djeca su radije vjerovala lažima koje su čula kod kuće, nego lažima koje su čula u školi jer domaće su laži podržane emocijama, a školske su podržane stegom i disciplinom. Stoga se udžbenicima uopće ne treba toliko baviti”, kaže.

“Treba onemogućiti seksualni odgoj u školama”

Puhovski nam je na kraju rekao koja je jedina desničarska intervencija koju podržava. Doduše, iz drugačijih motiva nego oni.

“Smatram, kao i oni, da treba onemogućiti seksualni odgoj u školama jer seksualnost je jedino što je djeci ostalo u slobodi i što im škola nije ogadila. Škola inače ogadi divne stvari, od matematike preko njemačkog jezika do filozofije jer ih prodaje za ocjene. Sada još samo treba da netko kaže “čuj, neću s tobom jer imaš 3 iz seksualnog odgoja”. Šteta bi bila puno manja da se seksualni odgoj ne uvede u škole”, zaključio je.

