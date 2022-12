Utjecaj emocija: Tuga utječe na pluća, briga na slezenu

Podijeli :

Izvor: N1 / Denis Sadiković

Stres je dobro poznati krivac za stvaranje bolesti u tijelu, no također je i neophodan kada se suočimo s prijetećim situacijama, on aktivira našu reakciju borbe ili bijega kako bi nas zaštitio.

Naravno, postoji golema razlika između bježanja od grabežljivca do toga da se sjetite poslati e-mail, prenosi Ordinacija.hr.

U današnje vrijeme naša reakcija na stres na svakodnevne zadatke može postati jednako pojačana kao da su nam životi u opasnosti, a tada tijelo postaje osjetljivije na bolesti. Stalni život kao puko preživljavanje, bez “prekidača za isključivanje” ili unutarnjeg osjećaja sigurnosti, može biti prekretnica za emocije i iskustva koji se manifestiraju u fizičke simptome.

Velik utjecaj na funkcioniranje

Svaka je emocija povezana s unutarnjim organom – a kada je jedna emocija preintenzivna, utječe na sposobnost tog organa da pravilno funkcionira. To je zato što svaka emocija utječe na cirkulaciju i smjer energije u tijelu na različite, ali predvidljive načine.

Jeste li ikada čuli nekoga da kaže da ima “psihičku reakciju” na nešto? Postoji razlog za to: emocije doživljavamo fizički koliko i psihički. Drugim riječima, naša psiha utječe na naše fiziološko stanje, tj. na to kako bi naše tijelo trebalo funkcionirati u zdravim okolnostima.

Uparena emocija

Naravno, emocije su prirodne i zdrave – one nisu “dobre” ili “loše”. Međutim, one mogu biti uravnotežene, potisnute ili pretjerane. Kada su emocije prigušene, pa čak i doživljene opetovano ili neprikladno, mogu se pokazati u tijelu kao fizički simptomi povezani s njegovim parnim unutarnjim organom. Isto vrijedi i obrnuto: ako je fizičko funkcioniranje energije organa oštećeno, to se može otkriti kao uparena emocija tog organa.

Tijelo naporno radi za nas, iz dana u dan, uvijek dajući sve od sebe da nas usmjeri prema optimalnom zdravlju. Pitanje je jesmo li voljni raditi kako bismo promijenili svoje negativne emocionalne reakcije u pozitivne. Evo nekoliko primjera uobičajenih emocija i kako su one utjelovljene u drevnoj medicini.

Radost

Iako srce osjeća sve emocije, radost je najuže povezana emocija. Radost se također može protumačiti kao pretjerano uzbuđenje.

POVEZANI ORGAN: SRCE

Funkcija srca je regulirati samo sebe i tjelesne krvne žile; održavanje ravnomjernog i pravilnog pulsa. Srce je povezano s našom vitalnošću i sviješću. Zdravlje srca izražava se kroz izgled vrha jezika, na tenu i arterijama. Radost opušta i usporava kretanje negativne energije.

SIMPTOMI NERAVNOTEŽE SRCA ILI RADOSTI MOGU REZULTIRATI:

• palpitacijom

• nemirom

• nesanicom

• noćnim morama

• manijom

Tuga

Kaže se da tuga uključuje bol i žaljenje te je usko povezana s osjećajima nostalgije.

POVEZANI ORGAN: PLUĆA

Tuga utječe na pluća, čije funkcije uključuju disanje, stvaranje i distribuciju energije u tijelu, regulaciju žlijezda znojnica na koži, kao i održavanje granica između našeg unutarnjeg i vanjskog, kao što se vidi u zdravom imunološkom sustavu. Tuga u konačnici slabi pluća i uzrokuje raspršivanje energije.

SIMPTOMI NERAVNOTEŽE PLUĆA ILI TUGE MOGU REZULTIRATI:

• stezanjem u prsima

• kratkoćom daha

• alergijom i astmom

• čestim razbolijevanjem

• suhom kožom, ekcemima

• buđenjem između tri i pet ujutro

• lakim i čestim plakanjem

*Kada su pluća pod utjecajem dovoljno dugo, to može izravno utjecati na debelo crijevo, njegov upareni organ, što dovodi do problema s eliminacijom (opstipacija, IBS, IBD, ulcerozni kolitis itd.)

Briga

Briga je jedna od najčešćih emocija koja može uključivati opsesivno razmišljanje i psihički rad koji zahtijeva intenzivno fokusiranje.

POVEZANI ORGAN: SLEZENA

Briga prvenstveno utječe na slezenu, čije odgovornosti uključuju probavu hrane, apsorpciju hranjivih tvari, proizvodnju energije te stvaranje krvi i upravljanje njome. Posebno za žene slezena ima važnu ulogu u održavanju redovitog menstrualnog ciklusa utječući svaki mjesec na trajanje i količinu izgubljene krvi. Slezena također upravlja tetivama i mišićima tijela i povezana je s ustima i usnama. Zabrinutost slabi slezenu i uzrokuje da energija postane zaglavljena i zapetljana.

SIMPTOMI NERAVNOTEŽE SLEZENE ILI BRIGE MOGU REZULTIRATI:

• kroničnim umorom

• gubitkom apetita

• lošom probavom, nadutošću

• rijetkom stolicom ili proljevom

• lakim stvaranjem modrica, poremećajima krvarenja

• duge i obilne mjesečnice

Ljutnja

Ljutnja ima široko tumačenje i uključuje emocije frustracije, razdražljivosti, ljubomore, bijesa i neprijateljstva.

POVEZANI ORGAN: JETRA

Ljutnja utječe na jetru čija je glavna uloga osigurati neometan protok energije i krvi tijelom. Također pohranjuje krv, što je opet za žene važno za osiguravanje bezbolnog i redovitog ciklusa. Jetra se izražava i kroz snagu tetiva, kose, noktiju i očiju. Učinak ljutnje na tijelo ovisi o tome kako se procesuira: je li prigušena ili se izražava vikom, na primjer. Općenito, ljutnja uzrokuje stagnaciju i gnojenje energije jetre, što dovodi do slabe cirkulacije i/ili stvaranja unutarnje “vrućine” (crvenilo, rastuća dinamika, uznemirenost).

SIMPTOMI NERAVNOTEŽE JETRE ILI LJUTNJE MOGU REZULTIRATI:

• verbalnim ili nasilnim ispadima

• depresijom

• crvenilom lica i očiju

• vrtoglavicom, visokim krvnim tlakom

• buđenjem između 1 i 3 ujutro

• glavoboljom

• Ukočen vrat i ramena

• tendinitisom (upalom tetive)

• PMS-om i bolnim menstrualnim grčevima

Strah

Strah proizlazi iz kronične tjeskobe, nesigurnosti ili traume – stvari koje nisu prisutne. Također je povezan sa slabom snagom volje i izolacijom.

POVEZANI ORGAN: BUBREZI

Strah utječe na funkcioniranje bubrega (i nadbubrežnih žlijezda koje se smatraju jednim sustavom). Bubrezi se smatraju našim “vratima života”. Dijele sličnu ulogu kao i štitnjača. Slikovito rečeno, bubrezi su poput baterija našeg tijela. Oni su odgovorni za našu dugovječnost, rast i razvoj, metabolizam, regulaciju temperature, plodnost, kao i za upravljanje našom reakcijom na stres/dnevnom razinom energije. Izraženi su u donjem dijelu leđa, kostima, ušima i zubima.

Nije iznenađenje da bubrezi upravljaju strahom: u biomedicini, nadbubrežne žlijezde proizvode kortizol i norepinefrin kada smo suočeni s prijetećim situacijama, stresom i velikim životnim promjenama. Strah u konačnici slabi bubrege uzrokujući pad energije.

SIMPTOMI NERAVNOTEŽE BUBREGA ILI STRAHA MOGU REZULTIRATI:

• učestalim mokrenjem i inkontinencijom

• noćnim znojenjem i valovima vrućine

• lošim pamćenjem

• bolovima u donjem dijelu leđa i koljena

• zvonjenjem u ušima i gubitkom sluha

• preranim starenjem i gubitkom kose

• neplodnošću

• osteoporozom

Šok

Šok se smatra iznenadnom emocionalnom reakcijom na nešto što je prisutno i povezano s traumom, užasom, strahom i iznenađenjem.

POVEZANI ORGAN: ŽUČNI MJEHUR

Iako se šok može povezati s radošću i utjecati na srce, on je uže povezan sa strahom, a time i sa žučnim mjehurom, čija je primarna uloga pohranjivanje žuči koju proizvode jetra. Njegov kanal proteže se uz bočnu stranu tijela, duž stražnje strane ramena, kao i sa strane (temporalna regija) glave. Kada su pogođeni, mogu se pojaviti simptomi u tim dijelovima tijela. Kada je žučni mjehur emocionalno uravnotežen, zdravo prosuđivanje, hrabrost i donošenje odluka dolaze lako. Šok uzrokuje raspršivanje energije.

SIMPTOMI NERAVNOTEŽE ŽUČNOG MJEHURA ILI ŠOKA MOGU REZULTIRATI:

• plašljivošću (lako se prestrašimo)

• nesposobnošću donošenja odluka

• gorkim okusom u ustima

• iznenadnom jakom glavoboljom

• lošom probavom, osobito masne hrane

• bolovima u rebrima ili desnom ramenu

• zatvorom (plutajuća ili blijeda stolica)

• buđenjem od 23 do 1 ujutro

Kako održati zdravo emocionalno stanje

Ako mislite da su vaše emocije korijen nečega s čime se borite ili ako ste se osjećali kao da su simptomi koje imate samo u vašoj glavi, ovdje sam da vas uvjerim da nisu. Naše fizičko i emocionalno zdravlje mnogo su povezaniji nego što mnogi misle.

Dugoročno je vrlo važno razumjeti kako naše emocije utječu na zdravlje naših unutarnjih organa. Jedan od najboljih načina je svakodnevno prakticiranje meditacije kako biste održali zdravo emocionalno blagostanje, kao i praksa svjesnog disanja. Također možete imati rituale samonjege kao što je detoksikacijska masaža ili biljna kupka. Ili se jednostavno povežite s majkom prirodom planinarenjem, trčanjem, šetnjom ili vježbanjem joge ili nekih drugih vama dragih vježbi sa svojim najdražima.

