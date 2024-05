Kraj za SDP i Milanovića? “Dok je zainteresiran, to se neće dogoditi”

Podijeli :

Sanjin Strukic/PIXSELL

U točki na tjedan kod Mile Moralić novinari Tihana Tomičić i Goran Penić su govorili kakva je sudbina SDP-a nakon parlamentarnih izbora i što očekivati od izbora za EUropski parlament.

Tomičić se osvrnula na stanje u SDP-u nakon gubitka na parlamentarnim izborima.

“Bez obzira na rezultat na europskim izborima, koji po nekim anketama možda neće biti loš, još uvijek se vuče efekt Milanović. Grbin je neki dan izjavio da se on nakon europskih izbora ne planira više se kandidirati i biti predsjednik stranke. Njihov statut kaže da minimalno šest mjeseci moraju organizirati izbore. Ne vjerujem da će Grbin dati ostavku, ali vjerujem da će odmah nakon europskih izbora raspisati izbore za rujan možda”, tvrdi Tomičić.

Dodaje da SDP-u već neko vrijeme nedostaje ozbiljne politike. “Dosta je sad već ovih doskočica, interpretacije ustava i zabavljanje nacije. Ne bi bilo loše da stranku preuzme netko ozibljan”, smatra Tomičić.

Penić isitče kako vodstvo SDP-a nije njihov jedini problem.

“SDP je ispražnjen od svih nekih sadržaja. Pogotovo sadržaja za mlade. Baš je postala stranka starijih ljudi. Njihovi birači su većinom umirovljenici. Ne obraćaju se toj publici koja je nekad glasala za SDP. Možemo! im je pokupio mlađe birače”, tvrdi Penić.

“Očekivano mi se čini da nisu išli na potpuni krš i lom da pričekaju da ti europski izbori završe, da vide te rezulate, koji ne bi trebali biti posebno loši, i da jednostavno u miru raspiše te izbore”, dodaje.

Grbinova autokratska politika

Tomičić tvrdi da više ne vidi po čemu SDP više progresivan, ali dodaje da je to problem općenito ljevice u Europi i da se biračko tijelo u socijalnim pitanjima okrenulo desnici. Navela je dva velika problema SDP-a.

“Grbin, po meni, je SDP jako obezvrijedio svojom politikom koja je bila prilično autoritavna, autokratska… On je isključio sve ljude. Što je on napravio s klubom u saboru? Vlastite zasutpnike – pola kluba odrežeš. Članstvo je bez ikakvog kompleksa isključivao. Po meni članstvo u stranci, ako nemaš kriminalni dosje, mora biti dobrovoljna stvar.

Tomičić poručuje kako postoji još jedan veliki problem SDP-a o kojem se nedovoljno govori. “Spremnost da se surađuje s DP-om. Ako ti Domovinski pokret nije problem kao crna desnica tebi, onda zašto bi bio Plenkoviću? Pitanje vrijendosno i pitanje dosljednosti iznad svih.”

Je li SDP konačno raskrstio s Zoranom Milanovićem?

“Nisam baš sigurna. Sve dok je Milanović imalo aktivan, sve dok je on sam zainteresiran za to i za SDP, očito oni nikad neće raskrstiti s njim. Treba definitivno reći da se ipak čini da je taj Milanović spasio njih iz nekakve provalije ovaj put. Ako je suditi po anketama prije nego se on pojaivo, oni su trebali doživjeti potpuni potop”, smatra Tomičić i kaže da bi SDP vjerojatno imao veće šanse da je Milanović dao ostavku na mjesto predsjednika.

Izbori za Europski parlament

“Sasvim sigurno će ovi parlamentarni izbori koji su održani i proces slaganja Vlade utjecati na europske izbore. Građani su zasićeni tim izborima. Ne bih volio da na kraju ta izlaznost stvarno bude manja jer su neke ankete istraživanja govorile da bi izlaznost mogla biti veća. Možemo očekivati da je HDZ u nekoj prednosti. SDP neće tako loše proći jer imaju isksune europske zastupnike na listi. I ovo će se podijeliti na Most, Možemo!, Domovinski pokret i eventualno možda libearli uzmu nekome mandat”, kaže Penić.

Tomičić nije sigurna može li Ursula von der Leyen ponovno dobiti poziciju predsjednice Europske komisije.

“Mislim da Ursula von der Leyen ima jaku opoziciju u svojoj stranci. Netko je rekao da je na njihovom kongresu, koji je nedavnio bio, dvorana je bila poluprazna kad je ona govorila jer su “weberovci” opstruirali. Ima ozbiljnu opoziciju i ima tu aferu koja je velika. Ona je vodila Europu u kriznim vremenima, može se reći dosta solidno, sve je opstalo. Ali mislim da je njen lik potrošen.”

