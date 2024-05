Imate li ove vrijedne kovanice od jednog i dva eura? Za neke možete dobiti čak 2000 eura!

Podijeli :

Rijetki novčići vrlo su unosno područje sakupljanja. Ljubitelji numizmatike uvijek su u potrazi za najvrjednijim primjercima. Znate li prepoznati rijetke novčiće? U nastavku pročitajte kako znati je li u pitanju rijetka kovanica pa provjerite imate li i vi možda neku takvu u svom posjedu.

Kako prepoznati rijetke kovanice?

U slučaju eura, kovanica može postati rijetka, a time i kolekcionarska, zbog nekoliko čimbenika:

1. Pogreške u kovanju: najpoznatiji slučaj je talijanska kovanica od jednog centa iz 2002. koja je otisnuta s pogrešnim spomenikom na poleđini. Umjesto Castel Del Montea, na ovom je novčiću iskovan Mole Antonelliana. Pogreška je kasno otkrivena te su ove kovanice postale iznimno rijetke, ali i vrijedne pa za ovakav primjerak možete dobiti 2500 eura ili više.

2. Način izdavanja: neke kovanice postanu rijetke jer im je zbog načina distribucije teško ući u trag. To je slučaj s finskim prigodnim kovanicama od 2 eura (2004.). Ovi novčići nisu bili u opticaju zajedno, već razbacani poput zlatnih ulaznica za Tvornicu čokolade, piše Young platform.

3. Država izdavanja: ono što kovanicu može učiniti rijetkom i vrijednom jest i sama država izdavanja jer taj čimbenik može utjecati na dostupnost i količinu. Male države eurozone, poput Andore, izdaju ih u ograničenom broju. Neke su kovanice rijetke jer su prve izdane od strane zemlje koja je odlučila prihvatiti jedinstvenu valutu, kao što je bio slučaj sa Slovenijom 2007.

4. Prigodne kovanice: u slučaju eura, rijetke prigodne kovanice mogu biti samo kovanice od 2 eura (to određuje ECB, koji, između ostalog, odobrava najveću količinu prigodnih komada koje svaka država može izdati svake godine). Njih je lakše pronaći u optjecaju i postaju rijetki samo u nekim slučajevima.

Ukratko, što je kovanica rjeđa, to joj je vrijednost veća, a to se posebno odnosi na rijetke antičke kovanice koje se više ne proizvode. Uz to, veća je vrijednost ako im je stanje očuvanosti blisko izvornom.

Rijetke kovanice od 2 eura

U nastavku pročitajte koje su najrjeđe kovanice od 2 eura u optjecaju. Ova kategorija uglavnom uključuje prigodne kovanice.

Finska 2004.: Ova kovanica ima vrijednost od oko 50 eura. Prikazuje izdanke koji rastu prema gore iz stupa, prvi predstavlja nove zemlje koje su pristupile Europskoj uniji, dok je stup sama institucija.

Kneževina Monako 2007.: Na kovanici je race Kelly, izdana na 25. godišnjicu njezine smrti. Ovaj novčić je dragocjen jer je iskovano samo 2000 komada. Vrijednost mu je oko 2000 eura.

Vatikan 2005.: Kovanica je izdana 2005. za proslavu Svjetskog dana mladih u Kölnu. Ima 100.000 primjeraka, a vrijednost je oko 300 eura.

San Marino 2004.: Postoji 110.000 ovih kovanica, a vrijednost im se kreće između 100 i 300 eura. Prikazuje Bartolomea Borghesija, talijanskog povjesničara.

Francuska 2019.: Ova rijetka kovanica prikazuje likove iz stripova Renéa Goscinnyja gdje su glavni junaci Asterix i Obelix. Vrijednost im se kreće između 40 i 100 eura.

Slovenija 2007.: Ukupno je izdano 400.000 ovih rijetkih kovanica i to povodom proslave 50. obljetnice Rimskih ugovora koji su doveli do rođenja Europske unije. Vrijednost ovih kovanica je 50 eura. Sve države eurozone kovale su ovaj novčić s istom slikom (otvorena knjiga i natpis ‘Europa’), samo što je natpis na različitim nacionalnim jezicima.

Rijetke nekomemorativne kovanice od 2 eura, tj. one koje redovito izdaju središnje banke, uključuju one Grčke 2011. (15 000), Grčke 2007. (20 000), Grčke 2004. (30 000), Cipra 2013. (90 000), Cipra 2015. (100 000).

Rijetke kovanice od jednog eura

Ako tražite rijetke kovanice od 1 eura, morate uzeti u obzir da ne postoje slavljenički primjerci kao u slučaju kovanica od 2 eura. Kovanice od jednog eura rijetke su zbog ograničenog izdanja i godine izdanja. Evo nekoliko primjeraka:

– Andora 2018.: naklada 20.000

– Austrija 2012.: naklada 60.000

– Belgija 2013.: naklada 25.500

– Cipar 2013.: naklada 100.000

– Estonija 2016.: naklada 20.000

– Finska 2018.: naklada 50.000

– Francuska 2015.: naklada 35.500

– Njemačka 2018.: naklada 42.625

– Grčka 2017.: naklada 16.200

– Irska 2016.: naklada 89.000

– Latvija 2018.: naklada 7.000

– Litva 2018.: naklada 5.000

– Luksemburg 2018.: naklada 63.000

– Malta 2014.: naklada 25.000

– Kneževina Monako 2011.: naklada 7.000

– Nizozemska 2017.: naklada 47.017

– Portugal 2012.: naklada 44.000

– Republika San Marino 2016.: naklada 30.400

– Slovačka 2018.: naklada 17.300

– Slovenija 2018.: naklada 8.750

– Vatikan 2005.: naklada 60.000

