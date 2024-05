Pobunio se još jedan SDP-ovac: “Dobio sam triput više glasova od onoga kojeg Grbin šalje u Sabor. A imali smo dogovor”

Podijeli :

Čini se da raste nezadovoljstvo u SDP-u nakon izbornog neuspjeha. Peđi Grbinu zamjeraju da je, koristeći diskrecijsko pravo, ignorirao preferencijalne glasove imenujući zamjene u Saboru europarlamentarcima Predragu Matiću i Biljani Borzan.

Prošloga petka Predsjedništvo SDP-a imenovalo je zamjenske zastupnike za četvero svojih članova izabranih u Hrvatski sabor čije su sadašnje dužnosti nespojive sa zastupničkima. Riječ je o zamjenama za dvojicu župana – primorsko-goranskog Zlatka Komadinu i krapinsko-zagorskog Željka Kolara te za dvoje europarlamentaraca – Biljanu Borzan i Predraga Matića.

Grbin je iskoristio diskrecijsko pravo odlučiti o tome tko će zamijeniti ovih četvoro, a kako smo već pisali u petak, jedno od tih imenovanja nije prošlo glatko. Dio Predsjedništva pobunio se, naime, protiv Grbinove odluke da umjesto Matića, izabranog u 5. izbornoj jedinici, u Sabor uđe Marko Krička, glavni tajnik stranke i dogradonačelnik Siska. Nezadovoljnici su smatrali da je Matića trebala zamijeniti Biljana Gaća iz Vukovara. Uostalom, osvojila je 694 preferencijalna glasa, dok je Krička dobio 88, najmanje na listi SDP-ove koalicije u toj izbornoj jedinici.

Grbin iskoristio svoje faraonske ovlasti

“Radi se naprosto o tomu da je po faraonskim ovlastima koje ima, posrnuli faraon Peđa Grbin odlučio postaviti svog “dečka” u Sabor, umjesto kandidatkinje koja bi pokazala otpor zloćudnim, iako vjerojatno neuspješnim intencijama DP-a. Njenim izborom SDP bi pokazao da doista ima razumijevanja za rodnu ravnopravnost i one koji se na terenu sukobljavaju s desnicom, a ne za one koji se skrivaju ispod pisaćeg stola gradonačelnice ili predsjednika stranke”, kazao nam je tim povodom politički analitičar Žarko Puhovski.

No, ni imenovanje zamjene Biljane Borzan ne prolazi bez potresa. Umjesto nje u Sabor će iz 4. izborne jedinice ući Mate Vukušić, predsjednik SDP-a Virovitičko-podravske županije. On je na listi bio na 5. mjestu i dobio 1.171 preferencijalni glas. Međutim, oglasio se Samir Haj Barakat, predsjednik SDP-a u Našicama. On je bio 13. na listi, ali je osvojio 3.751 prerefrencijalni glas, najviše nakon prvog na listi Mišela Jakšića i Biljane Borzan, a čak triput više od Vukšića koji će u Sabor.

“Nisam ucjenjivao Grbina i pristao sam biti 13.”

Barakatovo razočaranje tim je veće jer mu je, kako nam je izjavio, Grbin prije izbora rekao da će u Sabor kao eventualne zamjene ići oni s najviše osvojenih preferencijalnih glasova. Uostalom, preferencijalni bi glasovi i trebali služiti tomu da se vidi i poštuje volja birača.

“Liste su prije izbora kreirane tako da je većina kandidata ucjenjivala predsjednika stranke. Ja nisam i mene je “skinuo” s 5. mjesta na kojem sam trebao biti, na 13. mjesto. Potom sam u telefonskom razgovoru pitao Grbina hoće li se barem poštivati preferencijalni glasovi. On mi je na to rekao: “Naravno, pa to je volja birača, a mi smo demokratska stranka.” Međutim, preferencijalni rezultat nije se gledao, iako sam dobio triput više glasova od Vukušića”, rekao nam je Barakat.

Sve na što se mogao osloniti, dodaje, bio je telefonski dogovor s Grbinom.

“Nema ičeg pisanog, sve je to bilo usmeno. Volio bih vidjeti koalicijski sporazum, piše li tamo išta o tome hoće li se poštivati preferencijalni glasovi. Ali taj ugovor nitko ne može dobiti na ruke”, kaže.

Pismo Grbinu: Ti si najzaslužniji za poraz!

Barakat se tim povodom obratio Grbinu i otvorenim pismom koje je objavio na Facebooku.

“Čujem da si na Predsjedništvu SDPH po prvi puta odlučio bez rasprave donijeti odluke o tome tko će sve biti potpredsjednik Sabora ispred SDP-a, te tko će ući kao zamjenski zastupnici u Sabor. Tu si, valjda po zaslugama za odlične izborne rezultate u odnosu na 2020., odnosno jedan mandat više, smatrao da to trebaš donijeti samostalno i autokratski! Većina nas smo se nakon izbornog poraza (jer stvari se trebaju nazivati pravim imenom, a ovo je – poraz), za koji si najviše zaslužan upravo ti, odlučili da nećemo ponavljati greške od prije četiri godine i tražiti tvoju smjenu, raditi cirkuse, cipelariti… već ćemo ti dati maksimalnu podršku u pregovorima o sastavljanju većine u Saboru, te privremene Vlade nacionalnog jedinstva jer to dolikuje stranci i stranačkim kolegama ljevice koja je imala ugled. Ugled kojeg si ti žestoko oblatio! Zauzvrat je traženo da ispoštuješ dogovore i obećanja koje si sam dao prije izbora, te da ćeš odluke donositi u ovom prijelaznom periodu zajedno s Predsjedništvom stranke (što inače rade predsjednici stranaka u odlasku koji su svjesni odgovornosti svojeg položaja i dosljedni u tome)”, napisao je među ostalim Barakat.

Neracionalno sastavljanje izbornih lista

Prozvao je Grbina i da je prilikom sastavljanja izbornih lista bio “puno manje racionalan i vođen dobrim namjerama prema SDP-u od prethodnika”. Za sebe kaže da je učinio sve kako bi SDP ostvario što bolji rezultat.

“I sam si svjestan da živimo u sredinama gdje nije lako biti SDP-ovac, a to pogotovo znaju naše obitelji. Nisam u toj borbi bio sam, broj ljudi je rastao iz dana u dan, kao i raspoloženje te vjera da ćemo učiniti nešto dobro i da će rezultati biti iznenađujuće dobri, te da će uistinu doći do promjene. (…) Uz sva pisma i pozive predsjednika organizacija i mnogobrojnih članova iz Osječko-baranjske i Virovitičko-podravske županije, koji su ti jasno rekli koga žele vidjeti u Saboru i koga žele da ih zastupa jer mu vjeruju i oslanjaju se na njega jer okuplja, ti nisi želio to čuti i prihvatiti i za to si odgovoran! Odgovoran si i za to što ovdje postoje uspješne organizacije – a uspješne su zato što su dovoljno daleko od Osijeka i Virovitice! Ti bi to trebao shvatiti jer si od svih nas upoznat s problematikom našeg terena. I za to si odgovoran”, poručio je Barakat Grbinu.

“SDP je personalno devastirana stranka”

Ovaj našički SDP-ovac smatra da je SDP-u izborna pobjeda praktički bila “servirana na tacni”, a za propuštenu priliku, naravno, opet smatra odgovornim Grbina.

“Loše su sastavljene liste i u drugim izbornim jedinicama i postavljeni krivi ljudi zbog tvojih loših procjena. I zbog toga moraš prestati odmagati SDP-u i svojim nedjelovanjem pomoći našim kandidatima u utrci za EU parlament te pustiti SDP da počne rasti. Barem netko u ovom izbornom kaosu treba ostati dosljedan i ne varati birače”, napisao je Barakat u otvorenom pismu šefu stranke.

Govoreći o izbornom rezultatu SDP-a, politički analitičar Davor Gjenero kazao nam je kako ne vidi pretpostavke da se ta stranka izvuče iz sadašnje krize.

“SDP je personalno devastirana stranka, stranka u kojoj su demokratska načela zatrta. To je stranka koju čine ljudi skloni autoritarnom diskursu. Povrh svega i stranka koja iz izbornog ciklusa u ciklus ima sve starije biračko tijelo. Čini mi se da su ozbiljno na putu političkog nestajanja. Nestali su u Zagrebu i Splitu, u Rijeci su u ozbiljnoj krizi. Bojim se da ta stranka gubi svoja regionalna uporišta i ide k potpunom rasulu”, ustvrdio je Gjenero.

