Vans tenisice podijelile korisnike društvenih mreža: Koju boju vi vidite?

Na društvenim mrežama nedavno se pojavila nova optička iluzija koja je izazvala brojne rasprave oko boje tenisica.

Prije nekoliko godina internetom je postala viralna haljina koju su neki vidjeli kao crno-plavu, a drugi kao bijelu i zlatnu. Sada se ponovno pokrenula koloristička rasprava na društvenim mrežama, ali ovaj put o tenisicama. Naime, neki korisnici tenisica, popularnih Vansica, vide u ružičastoj nijansi, dok drugi tvrde da je riječ o sivo-plavoj, odnosno sivo-tirkiznoj kombinaciji.

This picture of a shoe is in my towns Facebook page... what colour is the shoe? pic.twitter.com/KDKybDQ4v3