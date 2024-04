Puhovski o sastavljanju Vlade: Jedna logika ne može funkcionirati i zato će se dogoditi nešto neobično

Podijeli :

Profesor Žarko Puhovski razgovarao je u Newsroomu s Ankom Bilić Keserović o sastavljanju buduće Vlade.

“Milanović je bio gromobran, ali…”

“Tu će još biti raznih igara”, predviđa Puhovski.

“Sad se pokazuje koliko je važno to što je eliminiran iz čitave pripovijesti Zoran Milanović. To su sve ljudi koje on može pokupiti za sebe. Milanović je bio gromobran oko kojeg su se mogli okupljati, ali je otišao dovoljno desno da je prihvatljiv. Žele ga i Penava i Most. Onda imate paradoks da bi i Mostovci i Penava htjeli Milanovića, a ne SDP i htjeli bi HDZ, a ne Plenkovića. Ta logika ne može funkcionirati i zato će se dogoditi nešto neobično”, dodaje.

Puhovski kaže da Most oponaša DP zaoštravanjem svojih zahtjeva, a argument protiv SDSS-a da su bili pomagači HDZ-a ocjenjuje nevjerojatnim i tumači ga kao prikriveni nacionalizam: “Moje pitanje stalno iznova glasi: Je li prihvaćanje takvog nacionalizma realna cijena za smjenjivanje HDZ-a?”

Najmanje nevjerojatna verzija? HDZ, dio DP-a i dio manjina

“To će biti problemi i za liberale. Oni su se dobro povezali s manjinama. Ali i dalje mislim da je najmanje nevjerojatna verzija dogovor HDZ-a barem s dijelom DP-a i dijelom manjina. Onda će biti pitanje do koje mjere je Milorad Pupovac pripravan igrati ulogu timskog igrača koji će primiti metak za tim i povući se u ime jedinstva”, kazao je Puhovski.

“Pupovca su napadali sa svih strana i svako malo je nekakav četnik iz potpuno nepojmljivih razloga. Radi se o poziciji srpske manjine. Ovo lako pristajanje da se povuku predstavnici srpske manjine u drugi plan znači da se pristaje na marginalizaciju srpske manjine”, dodao je.

Proglašenje Turudića glavnim problemom – loš vic

Puhovski tvrdi da će pažljivija analiza pokazati da je Milanović barem toliko pomogao HDZ-u kao SDP-u: “HDZ je zapravo, nasuprot svim našim procjenama, kod visoke izlaznosti prošao vrlo dobro.

SDP je prošao loše i tu je Milanović više odmogao nego pomogao. Imali su i premalo materijala za svoj program. Proglašenje Turudića glavnim problemom Hrvatske je loš vic. Ne možete nakon dva tjedna galama i mitinga držati ljude mjesecima u uvjerenju da je smjena Turudića glavni problem.”

“Lex AP je također jedan članak jednog zakona o kojem doista treba svašta reći, ali koji u ovom trenutku nije neposredna opasnost. Ne govori se o ekonomiji, međunarodnim odnosima, decentralizaciji. U međuvremenu su došle velike plaće za velik broj ljudi. Ta se situacija pokazala takvom da su vlastitu taktiku proglasili vlastitom strategijom”, naglašava analitičar.

Europski izbori će se iz Hrvatske gledati s plaže

Smatra da se europski problemi kod nas ne shvaćaju kao domaći problemi.

“Još uvijek ne shvaćamo da je to domaća politika. Kod nas se te ideje radikalne desnice ne smatraju posebnim problemom jer to imamo doma svaki dan. U Europi će desnica izazvati u velikom dijelu veću izlaznost. To će dovesti u pitanje mogu li se zeleni i liberali mobilizirati. Iz Hrvatske će se to gledati s plaže”, zaključio je.

