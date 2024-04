Sinčić Penavi: On nije Hrvatska, ti to znaš

Podijeli :

Deveti je dan nakon parlamentarnih izbora te se i dalje vode pregovori o tome tko će prikupiti 76 potpisa da bi postao mandatar nove hrvatske Vlade. Pregovori se vode i između Domovinskog pokreta i HDZ-a. Ivan Vilibor Sinčić oglasio se na Facebooku i poslao poruku Ivanu Penavi.

“PENAVA BUDI DOMOVINAC, NE IMOVINAC

Nemoj popuštati Penava , drži se svoje riječi. Nisi sam, nećeš biti sam. Tu smo bili i bit ćemo i zajedno ga možemo pobijediti. Ako budeš hrabar, ako budeš dosljedan, ako ga odbiješ, umjesto da treći put bude spašen, bit ćeš heroj.

Ako misliš da ulaskom u vlast dobivaš moć mijenjati loše politike – u zabludi si! Tvoja jedina moć koju ikada možeš imati nad HDZ-om je da mu kažeš NE. To je jedino što imaš i možeš, a da vrijedi.

Hrvatska iznad svega Penava. On nije Hrvatska, ti to znaš, on je Bruxelles.

Budi ponosan, budi veći od njega. On neka padne, ti budi vukovarski heroj, a ne HDZ-ov žeton.”, napisao je Ivan Vilibor Sinčić.

