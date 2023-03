Video jagode pod mikroskopom će se pobrinuti da dobro operete voće sljedeći put

Počinje sezona jagoda, ali sljedeći put kada jednu stavite u usta, poželjet ćete biti sigurni da je temeljito oprana – posebno nakon vidite što se može pronaći na njenoj površini. U nedavnom videuu objavljenom na Twitteru, kriška jagode je stavljena pod mikroskop, a jedan krupni plan pokazuje što se zapravo nalazi na njoj.

Na različitim dijelovima biljaka jagode žive brojne vrste kornjaša koje se smatraju štetnicima. Neki veći kukci čak polažu jaja u jagode, borovnice i vinovu lozu. Drosophile pjegavih krila izlegu se unutar jagode prije nego što njihove ličinke ispuze van, izvještava MyModernMet.

Iako neće sve jagode sadržavati ličinke. Potvrđeno je da pjegava krilata drozofila zapravo polaže jaja unutar jagoda. To može uzrokovati pojavu kukaca ili ličinki kada se voće neko vrijeme stavi u mješavinu octa i soli.

Dvotočkasta grinja, koja može živjeti i na drugim biljkama, voli izvlačiti hranjive tvari iz listova biljaka pri zemlji, oštećujući ih i ostavljajući im brončanu nijansu. Iako nije sigurno je li snimka mijenjana, na YouTubeu postoji nekoliko videa na kojima se također vide kukci.

Are you having a good day today?



I'm sorry for ruining it by posting this video of a strawberry under a microscope. pic.twitter.com/xQKSG04OYK