Stručnjak o novom izračunu cijene plina: Zašto HERA to gleda? Ne znam

Predsjednik Hrvatske stručne udruge za plin, Dalibor Pudić, gostovao je u studiju N1 gdje je komentirao moguće poskupljenje plina, kao i vladine mjere.

Pudić kaže kako da promjena metodologije izračuna cijena ne bi donijela puno jer potrošači mogu preći na tržišnu uslugu koja je trenutno niža. “Svaka ta promjena je vezana za uredbu Vlade koja kaže da je osiguran plin za kućanstva od 41 euro po MWh. Vlada je gledala koristi kućanstava. zašto se HERA odlučila na promjenu metodologije ne znam”, rekao je.

“Metodologija je donesena 2020. kad nitko nije mogao predvidjeti ovu situaciju na tržištu, da je, Vlada ne bi intervenirala”, dodao je.

“Do 2020. je cijena plina varirala 10-20 posto, ali nakon toga je išla i o do 10 puta više. Metodologija je omogućila da kupci mogu preći s javne usluge na tržišnu kada god hoće. No ta pogodnost se odražava negativno prema energetskim subjektima. Moguće je i to da GPZO zaista doživi velike gubitak”, rekao je Pudić.

“PPD ima ugovor s GPZO-om i vjerojatno se boji za njihovu opstojnost. Ja ne mogu reći koliko će netko biti u gubitku ili ne, ali bilo bi nemoguće da građani ne dobiju taj plin po povoljnijoj cijeni”, napomenuo je.

“Pretpostavljam da sada ovi opskrbljivači prodaju plin koji su kupili ranije po većim cijenama”, dodao je.

