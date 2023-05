Vodoinstalater otkrio šest stvari koje ne treba bacati u WC školjku

Podijeli :

andredechapelle / Alamy / Alamy / Profimedia

Čak i ako nemate ovu naviku, možda mislite da nema štete ako povremeno bacite dječje maramice ili čak ostatke hrane u zahodsku školjku. Ali, ti postupci mogu uzrokovati nepopravljivu štetu vašem vodovodu.

Vodoinstalater Sean Richardson otkrio je najgore predmete koje možete baciti u WC školjku, kao i razloge zašto je to tako. Rekao je da čak i predmeti označeni kao oni koji se mogu bacati u zahod mogu uzrokovati ozbiljna začepljenja cijevi u WC školjki. To može dovesti do popravaka koji koštaju stotine eura, piše Daily Mail, a prenosi Večernji.

Vlažne maramice

“Iako na mnogim vlažnim maramicama piše da se mogu bacati u WC školjku , one se ne raspadaju kao toaletni papir. Također bi vam mogle začepiti cijevi, ostavljajući vas s prepunjenim sustavom”, tvrdi Sean.

VIDEO | Eksperiment pokazao zašto treba spuštati dasku WC-a prije puštanja vode

Iako je praktično baciti u zahodu vlažne maramice vaše djece, to bi moglo dovesti do računa od 50 do 200 eura ako završite s blokadom. Stoga je vjerojatno najbolje prošetati se do kante za smeće i tamo baciti vlažne maramice.

Proizvodi za žensku higijenu

Proizvodi za žensku higijenu sljedeći su na popisu, s ulošcima, tamponima i drugim predmetima za osobnu njegu za koje se zna da se skupljaju zajedno i tvore čvrstu masu. Nakupljanje tada djeluje kao barijera koja sprječava vodu, toaletni papir i druge tvari da teku nizvodno.

Vodoinstalater je objasnio da su razni proizvodi za žensku higijenu dizajnirani tako da se šire kada dođu u dodir s vlagom, stoga se ne raspadaju u vodi. Prilikom ispiranja, ti se predmeti mogu uhvatiti u vašoj cijevi zajedno s drugim predmetima, stvarajući još veću masu, što dovodi do začepljenja.

Zubni konac

Zubni konac može izgledati nevino na površini, ali i na njega morate pripaziti ako namjeravate svoju zahodsku školjku održati netaknutom. Samo jedno ispiranje ovog predmeta u WC školjku može dovesti do ozbiljnog začepljenja, upozorava stručnjak.

Kao i drugi predmeti spomenuti na popisu, konac za zube ne raspada se u vodi pa kad jednom padne u WC školjku, tamo ostaje zauvijek. Konac za zube može se čak omotati oko drugog otpada u vašoj zahodskoj cijevi, poput kose, maramica i toaletnog papira, što također stvara veliku masu otpada.

Kosa

Kosa je jednaki problem koliko i konac za zube, ili možda čak i gori, kada je u pitanju začepljenje naših zahoda. Oni rade na sličan način omatajući druge komadiće otpada i stvarajući golema zagušenja.

Većinu sastojaka imate u kući: Napravite svoje tablete za čišćenje WC školjke

Kosa se može uhvatiti za sifon, koji je zakrivljeni dio zahodske školjke koji se spaja na odvodnu cijev, stvarajući blokadu tako da voda ne može proći. Isprana dlaka također se može nakupiti u vašem kanalizacijskom sustavu i uzrokovati prelijevanje vode.

Papirnati ručnici i maramice

Sean tvrdi da se papirnati ručnici i maramice ne razgrađuju poput toaletnog papira jer su deblji. Osim toga, papirnati ručnici upijaju više vode nego maramice, zbog čega se povećavaju u veličini, što im otežava prolazak kroz cijevi.

Flasteri

Općenito je potrebno izbjegavati bacati u WC školjku bilo što što nije namijenjeno za otapanje u vodi. Flasteri se također mogu zapetljati s drugim otpadom jer sadrže ljepila ili druge tvari koje pridonose nakupljanju masti i ulja u kanalizacijskom sustavu.

