VIDEO / Audi je predstavio svoj novi A6 i održao svoje obećanje

Obećano - ispunjeno. Audi je još 2021. najavio da će njihova popularna limuzina A6 biti električna i to se i ostvarilo.

Krajem srpnja predstavljen je novi Audi A6 koji sada nosi dodatak e-tron, kao i svi Audijevi električni modeli.

A6 stiže u limuzinskoj i karavanskoj verziji, ali zanimljivo, prtljažnik je iste veličine u obje verzije.

Snažan izgled

Audi kaže da je vanjski izgled snažan, sportski i savršenih proporcija, a tanak dizajn prednjih OLED svjetala i velika rešetka čine A6 još širim na cesti.

Upečatljivi rub spojlera i difuzor dodatno naglašavaju sportski izgled stražnjeg dijela.

Ovisno o razini opreme, A6 e-tron nudi mnoge inovativne značajke, kao što su virtualni vanjski retrovizori, panoramski stakleni krov koji postaje neproziran pritiskom na tipku i osvijetljeni prsteni straga.

Čak tri ekrana

U unutrašnjosti se ističu tri digitalna ekrana. Jedan ispred vozača, jedan na sredini kokpita te jedan ispred suvozača, ali koji vozač tijekom vožnje neće moći vidjeti.

Za one kojima nije dosta ekrana, tu je i tzv. head-up displej s proširenom stvarnošću.

Audi kaže da se u unutrašnjosti “mekani omotač” proteže se od vrata do vrata preko cijele širine kokpita.

Snažni elektromotori i baterija kapaciteta 100 kWh osiguravaju domet do 756 kilometara. Snaga kreće od 367 KS do impresivnih 550 KS u snažnijoj verziji S6 kojoj do “stotke” treba tek 3,9 sekunde.

Zahvaljujući tehnologiji brzog punjenja, A6 se za doseg do 310 kilometara može napuniti u samo deset minuta, dok mu od 10 do 80 posto napunjenosti treba tek 21 minuta.

A6 e-tron i S6 e-tron mogu se naručiti od jeseni 2024., a cijene će se u Njemačkoj kretati od 75.600 eura.

