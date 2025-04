Organizator dosad najvećeg skupa u Hrvatskoj: “Bilo je milijun ljudi i nije usporedivo s Thompsonovim koncertom”

Podijeli :

Za koncert Marka Perkovića Thompsona na Hipodromu u Zagrebu 5. srpnja ove godine prodano je više od pola milijuna ulaznica. Bit će to koncert s najviše publike održan na ovim prostorima, ali ne i najveći skup na Hipodromu.

Prije 31 godinu na Hipodromu se okupilo dvostruko više ljudi, nego što će ih biti ovog 5. srpnja. Milijun ljudi na tom je mjestu 11. rujna 1994. godine nazočilo misi koju je predvodio papa Ivan Pavao II. prilikom prvog od svoja tri pastoralna posjeta Hrvatskoj. Prilikom njegova dolaska u Mariju Bistricu i na splitski Žnjan 1998. godine okupilo se po pola milijuna vjernika, no njegov prvi dolazak ostao je i vjerojatno će ostati ubilježen kao najveći skup održan u Hrvatskoj.

Dok traje euforija oko rasprodanog koncerta Marka Perkovića Thompsona, a prije nego što počnu ozbiljne pripreme za taj događaj na kojemu će u prosjeku biti svaki osmi stanovnik Hrvatske, razgovarali smo s čovjekom koji je bio jedan od glavnih organizatora dolaska pape u Zagreb 1994. godine kada je na Hipodromu bilo milijun ljudi.

Joško Morić bio je tada pomoćnik ministra unutarnjih poslova i zadaća mu je bila organizirati osiguranje tog i svih povezanih popratnih događaja tih dana u Zagrebu.

“Imali smo mjesec dana usred rata da organiziramo dolazak Pape”

Koliko su tada trajale pripreme za dolazak Pape? Bilo je to vrijeme prije mobitela i tehnologija koje sada koristimo pa se danas taj posao čini puno složenijim od onoga koji je pred organizatorima Thompsonovog koncerta.

MORIĆ: Razumijem pokušaje, ali mislim da je pogrešno uspoređivati ta dva događaja. Posve je drugačiji kontekst te kako se pripremiti i koliko vremena imate na raspolaganju. Hrvatska je 1994. godine još bila u ratu. Četvrtina zemlje bila je okupirana, a događaj se trebao odvijati na dometu neprijateljskih raketa i topništva. Također, taj je događaj bio apsolutno emotivan i domoljuban, pun pozitivnih emocija jer je Ivan Pavao II. imao vrlo važnu ulogu u međunarodnom priznanju naše zemlje. To je dalo popriličan štih tom događaju, a imalo je odraza i na samu pripremu njegovog dolaska. Iz razumljivih razloga morali smo raditi u tajnosti, a nismo imali puno vremena na raspolaganju. Točnije, imali smo puno manje vremena nego što je propisivao tadašnji vatikanski standard jer odluka o njegovom dolasku očito nije bila donesena u onom vremenskom roku u kojem se inače donosi. U to vrijeme optimalni rok za pripremu dolaska Pape bio je šest mjeseci, a mi smo imali tek nešto više od mjesec dana od trenutka kada smo saznali da će se to dogoditi. Već i u tom kontekstu ova dva događaja koja spominjete nisu usporediva. Sada postoje sve predispozicije reda i mira. U ono vrijeme imali smo ratnu ugrozu.

Osim činjenice da je tada bilo ratno stanje, po čemu još dolazak Pape na Hipodrom i Thompsonov koncert na istome mjestu nisu usporedivi?

MORIĆ: Prvi dolazak Ivana Pavla II. u Hrvatsku bio je povijesni događaj. Taj događaj bio je javni i nekomercijalni. Osim toga, Papa nije samo crkveni, nego i državni poglavar, pa država ima obveze kada on dolazi. Dakle, taj je događaj bio javni, nekomercijalni i s državnim obvezama prema štićenoj osobi, ljudima u njegovoj pratnji i prema svim okupljenim ljudima.

Ovo što će biti na Hipodromu ovoga ljeta privatni je i komercijalni događaj i u tom smislu država nema formalno-pravnih obaveza. Sve te obaveze su na organizatoru. On mora osigurati mir i red, to su pretpostavke za općenitu sigurnost. Međutim, kada se na nekom prostoru okuplja toliko ljudi koji se broje u stotinama tisuća, onda ni država ne može reći da je se to ne tiče pa bez obzira na komercijalni karakter događaja, ona mora preuzeti neke obveze na sebe. Ali te obveze bit će neusporedivo manje od onih koje su bile prilikom prvog dolaska Pape u Hrvatsku.

“Kad prođe ushit, shvatit će kakav posao ih čeka”

Je li tada 1994. na Hipodromu i u gradu bilo incidenata ili nekih neželjenih događaja za koje javnost tada nije (sa)znala?

MORIĆ: Svi ljudi koji su tamo došli bili su apsolutno i isključivo pozitivno orijentirani i motivirani. Nismo imali ikakav problem u prijenosu informacija o poštivanju pravila reda, mira i sigurnosti. Bilo je gužvi, ali nismo zabilježili niti jedan, čak ni najmanji incident. To što je tada bilo neprocjenjivo je iskustvo koje nema veze ni s kakvim obukama. Taj odnos s ljudima i njihova pozitivna energija, to se ne uči u školama, nego na licu mjesta. Zato nam nije bio problem danonoćno raditi punih 40 dana u pripremi dolaska Pape.

Kako će, po Vašem mišljenju, biti organizatorima Thompsonovog koncerta?

MORIĆ: Kada prođe ovaj ushit oko rekorda s brojem prodanih karata, kad splasne svo to razumljivo oduševljenje, ljudi iz Thompsonovog menadžmenta suočit će se sa saznanjem da ih čeka jako velik i zahtjevan posao. Pritom imaju prednost jer je među njima Zdravko Barišić (Thompsonov menadžer, nap.a.) koji je neko vrijeme, kad i ja, bio član kolegija MUP-a kao načelnik Policijske akademije pa je nešto slušao o organizaciji takvih događaja. U svakom slučaju, očekuje ih jako velik posao. Vjerujem da imaju iskustva jer su već organizirali koncerte na kojima je bilo jako mnogo ljudi. Kažem, sadašnje oduševljenje je razumljivo, ali kad sjednu s policijom razgovarati i dogovarati, shvatit će koliko ozbiljan posao ih čeka.

Kad kažete “ozbiljan posao” na što najprije mislite?

MORIĆ: Uzmemo li u obzir da će biti 500 tisuća ljudi, sigurno je da će tek zanemariv broj njih biti iz Zagreba. To znači da će ljudi dolaziti vozilima. Gdje će s tolikim automobilima? A kad ih negdje ostave, hoće li hodati kako tko stigne, kao ovce, ili će ih netko prevoziti? I tko će sve to platiti i organizirati da se provede u redu i miru, naročito u razlazu? Tko će osigurati da pola milijuna ljudi u razlazu ne napravi ikakav problem?

“Hipodrom je dobra lokacija samo je treba sterilizirati”

Iz Vašeg iskustva – a organizirali ste i dolazak pape Ivana Pavla II. 1998. godine – koji bi sigurnosni problemi mogli biti najveći na koncertu na Hipodromu ovoga ljeta?

MORIĆ: Najveći problem bit će protueksplozijski osigurati prostor na kojemu će biti toliko ljudi. Ako će prostor biti sigurnosno steriliziran, a morat će biti, trebat će osigurati da takav i ostane, da se nakon pregleda onemogući pristup koji bi ugrozio taj sterilitet prostora, da netko ipak nešto donese. Druga stvar koja bi mogla mučiti i policiju i organizatore su anonimne prijetnje. Mi smo 1994. godine na tom povijesnom događaju kakav se, uvjeren sam, neće ponoviti, imali sreću da u to vrijeme nije bilo bombaša-samoubojica. Policija iskustva ima, a vjerujem da ga imaju i organizatori. No nešto će morati i improvizirati.

Je li Hipodrom najpogodnije mjesto u Zagrebu za ovakve koncerte i skupove? Donekle je izdvojen od stambenih zgrada, ali je u srcu grada.

MORIĆ: Kao mikrolokacija Hipodrom je dobro mjesto jer ima dovoljno prostora koji se može kvalitetno organizirati. Vjerujem da će prostor na kojem će biti publika na koncertu biti podijeljen u međusobno odijeljene sektore. Naime, između sektora mora biti slobodnog prostora kojim se mora moći vozilom proći zbog hitnih službi.

Treba računati da će velik broj ljudi iz raznih razloga trebati neku vrst pomoći. I treba imati na umu da kad imate masu ljudi nju može nešto pokrenuti, čak nešto posve banalno i neočekivano. Ako se masa pokrene, a velika je i nije ispresijecana razmacima i putevima, može doći do stampeda. U svijetu se to događalo. U tom smislu Hipodrom je dobar jer ima puno prostora. Naravno da bi bilo bolje da se koncert održi negdje izvan grada, na prostoru kojem bi se lakše prilazilo. Ali, što je – tu je.

