Anušić pobrojao benefite za one koji se odluče na vojni rok: “Zainteresiranih će biti puno više od očekivanog!”

Potpredsjednik Vlade Republike Hrvatske i ministar obrane Ivan Anušić i načelnik Glavnog stožera Oružanih snaga RH general-pukovnik Tihomir Kundid obišli su danas vojni poligon "Eugen Kvaternik" u Slunju. Obišli su objekte predviđene za polaznike temeljnog vojnog osposobljavanja, nakon čega je ministar dao izjavu za medije.

Ministar obrane Ivan Anušić rekao je da se obilaze objekti u kojima će boraviti ročnici, a da će se vojno osposobljavanje početi provoditi ove godine: “Apsolutno je sve spremno. Oružane snage su pripremale infrastrukturu i načelnik Glavnog stožera je ovdje s nama. Pripremljeno je sve i mi smo spremni započeti s provedbom vojnog osposobljavanja praktički već sutra.”

Anušić: Sve je spremno za vojni rok, one koji se odluče na priziv savjesti preuzet će MUP

“U potpunosti smo spremni”

“U potpunosti smo spremni provoditi voljno osposobljavanje kroz pet naraštaja godišnje, 800 ročnika u naraštaju”, dodao je.

Istaknuo je da je priziv savjesti opcija i da tu nema dileme: “Priziv savjesti je 2008. godine praktički sveo provođenje temeljnog vojnog osposobljavanje na nulu je su se svi pozivali na priziv savjesti. Tada je služenje vojnog roka bilo šest mjeseci, sada je dva mjeseca. Priziv savjesti, služenje civilnog vojnog roka će biti nešto duže, tri, četiri mjeseca. Potpore koje dajemo u okviru temeljnog vojnog osposobljavanja daju nam za pravo nadu da će se s ovim projektom uspjeti u potpunosti, a moja procjena je da će zainteresiranih biti puno više nego što očekujemo.”

“Ako interes budi veći spremni smo odmah povećati vojne kapacitete. Ako interes bude još veći otvorit će se rezervne pričuvne opcije, koje su već u pripremi. Bez problema ćemo provoditi temeljno vojno osposobljavanje za veći broj”, dodao je.

Anušić je rekao ako bude bilo potrebe povećat će se i broj instruktora te dodao da se i djevojke mogu prijaviti na vojno osposobljavanje. Ponovio je koje benefite će imati oni koji se na to odluče: “1100 eura će im biti plaćeno mjesečno, ući će im to u radni staž, neće smjeti dobiti otkaz ako rade i imat će prednost pri zapošljavanju u javnim i državnim upravama.”

“Sastanak se priprema od strane premijera”

Vojarne spremne za ročnike, ali čeka se dogovor državnog vrha. Anušić otkrio jedan ključan detalj

Kazao je da je normalno da postoji dio onih koji negoduju zbog vojnog osposobljavanja, ali da ih je mali broj: “Imamo vrlo dobro reakcije.”

“Sve je spremno još od 1.1. Čeka se zakon koji mora proći proceduru u Hrvatskom saboru, Zakon o obrani i službi u Oružanim snagama je u ovom trenutku na usuglašavanju kod premijera i predsjednika Republike. U Uredu premijera se nalaze svi dokumenti od strane MORH-a i Oružanih snaga koji su preduvjet za provođenje ovog procesa i provedbu zakona. Kada to bude prošlo, ja se nadam da će to biti do kraja ovog polugodišnjeg zasjedanja, do ljetne stanke i nakon toga nemamo više zapreku da počnemo provoditi vojno osposobljavanje”, dodao je ministar.

Kazao je da se predsjednik Republike slaže da se vojni rok uvode: “Mora se uskladiti zakon, detaljni plan snaga i strategija, to su tri dokumenta koja moraju doći do predsjednika pa idemo u Sabor. Sastanak se priprema od strane premijera.”

Anušić je rekao da će ljudi koji završe vojno osposobljavanje popunjavati pričuvu.

