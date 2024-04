FOTO / Ovaj rabljeni Fiat iz Srbije mogao bi biti prodan za gotovo 100.000 eura

Podijeli :

RM Sotheby’s

Fiat 500L je gradski kompakt koji se proizvodio u tvornici Kragujevac u Srbiji od 2012. do 2022. godine. Danas, rabljeni 500L u Hrvatskoj košta između 5.000 i 10.000 eura, no jedan bi model mogao postići i deset puta veću cijenu.

Naime, u sklopu svog posjeta Sjedinjenim Državama u rujnu 2015., papa Franjo zaustavio se u New Yorku. Jedno od vozila koje je osigurano za posjet bio je crni Fiat 500L, kojeg je isporučio Chrysler.

“To je kompaktna limuzina dovoljno velika da luksuzno preveze Njegovu Svetost, ali dovoljno plebejska da umiri one koji vjeruju da čovjeka iz naroda treba vidjeti u automobilu koji si većina ljudi može priuštiti. Zapravo, automobil je bio idealna nadopuna papi Franji koji je istaknuo osobnu poniznost”, rekao je Ken Gross, direktor muzeja s oldtimerima.

Nakon papina posjeta, automobil je vozio monsinjor Robert Ritchie, rektor katedrale sv. Patrika, a zatim i kardinal Timothy Dolan koji je s Fiatom sudjelovao u paradi za dan sv. Patrika 2016.

Kao nov

Automobil je ubrzo nakon toga darovala Nadbiskupija New Yorka na aukciji u korist katoličkih dobrotvornih, obrazovnih i humanitarnih službi, a ondje je kupljen za kolekciju Dare to Dream Collection, u kojoj se od tada nalazi. Vjeruje se da je to bilo prvo papinsko vozilo koje je nadbiskupija prodala.

Danas je u istom stanju u kojem je i nabavljen, još uvijek u biti “nov” u cijelosti i sa samo 773 milje (1.244 kilometara). Priložena je prethodna kopija prometne dozvole koja navodi Nadbiskupiju New Yorka kao vlasnika Fiata, kao i račun iz 2016. godine.

Fiat 500L je na dražbi s procijenjenom prodajnom cijenom od 50.000 do čak 100.000 dolara, što je daleko više i od cijene kada je bio potpuno nov, a koja je iznosila nešto manje od 20.000 dolara. Procjenjuje se da bi sličan Fiat 500L, bez ovakve povijesti, u Americi vrijedio oko 10.000 dolara.

Proizveden u Srbiji

Papa Franjo se imao zadovoljstvo voziti u opremi Lounge, koja uključuje grijana prednja sjedala, presvlake od tkanine/kože, kontrolu klime i još mnogo toga. Fiat pokreće 1,4-litreni turbo motor s četiri cilindra koji proizvodi 160 konjskih snaga. i uparen je s automatskim mjenjačem.

Iako Fiat 500L možda neće biti zanimljiv većini kolekcionara, ovaj model bi bio dobar dodatak mnogim muzejima ili zbirkama vozila. Ukoliko ste zainteresirani, ovaj posebni Fiat bit će u ponudi aukcijske kuće RM Sotheby’s između 31. svibnja i 1. lipnja 2024.

Kao i svi modeli Fiata 500L, i ovaj je proizveden u srpskom Kragujevcu, odakle je izvezen u SAD, čemu svjedoči i oznaka na vratima na kojoj je i broj šasije.

