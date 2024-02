Jesu li dizelaši stvarno veliki zagađivači?

Podijeli :

Bildagentur-online/O hde / Alamy / Alamy / Profimedia

Posljednjih nekoliko godina vode se polemike oko dizelskih automobila. Sve ih manje proizvođača automobila nudi u svojim novim modelima, stoga se postavlja pitanje treba li ih izbjegavati?

Službeni podaci o prodaji novih automobila pokazuju da se pad povjerenja prema dizelašima, a i Hrvati su dio tog trenda. Tako su prošle godine kupovali većinom benzince. Automobil na benzinski pogon izabralo je 28.619 kupaca, odnosno 50,5 posto njih. Nakon benzinaca slijede hibridi kojih je prodano 13.990 ili 24,7 posto od ukupne prodaje. Tek na trećem mjestu su reći su dizelaši, kojih je odabralo 10.753 kupaca, točnije njih 19 posto.

U Europi je aj trend još izraženiji, a nije bilo tako davno kada su dizel automobili bili naširoko hvaljeni. S nižom potrošnjom goriva, nižom emisijom ispušnih plinova i nižim troškovima proizvodnje, piše CarMoney.

Zašto se svijet okreće protiv njih?

Možda se sjećate da je određeni njemački proizvođač nedavno imao problema sa svojim dizelskim automobilima. Posljedice skandala s emisijama štetnih plinova u Volkswagenu i danas odjekuju u automobilskoj industriji i preoblikovale su poslovanje najvećeg europskog proizvođača automobila tako što su ubrzale razvoj alternativnih goriva.

Svi dokazi upućuju na to da dizelski automobili gube svoju rezidualnu vrijednost, ali činjenica jest da ona još ne pada. Mnogi kupci se odlučuju za električna ili hibridna vozila, iako mnogi stručnjaci kažu da za dizelskim automobilima još uvijek postoji potražnja na tržištu zahvaljujući svojoj superiornoj ekonomičnosti goriva.

Obično su dizelski automobili u prosjeku malo skuplji od hibridnih ili benzinskih verzija. To je zato jer je modernim dizelskim motorima obično potreban dodatni hardver koji će ih učiniti čišćima i pomoći im u ispunjavanju europskih propisa. Često se moraju ugraditi uređaji poput sustava selektivne katalitičke redukcije (SCR) koji se oslanjaju na AdBlue.

Također, do prije desetak godina dizelsko je gorivo bilo povoljnije od benzinskog, no cijena se posljednjih godina izjednačila, pa čak i preokrenula. Tako cijena eurosupera 95 na hrvatskim postajama iznosi 1,45 eura po litri, dok je cijena dizela 1,48 eura.

Zagađuju li dizelski automobili stvarno toliko?

Iznenađujuće, dizelski automobili obično troše oko 15-20 posto manje goriva od sličnih benzinskih modela, posebno na duljim vožnjama autocestom. Korištenjem manje goriva, proizvodi se manje CO2 što zvuči pozitivno.

Ipak, tu i završavaju pozitivne strane, budući da dizelski motori proizvode i druge štetne nusproizvode kao što su čestice čađe i više plinova NOx (dušikov oksid), koji također pridonose rastućem problemu klimatskih promjena.

Kako bi se to spriječilo, mnogi dizel motori su opremljeni SCR sustavima kao što je AdBlue. Ovo je netoksična mješavina vode i uree koja se taloži izravno u ispušnom sustavu automobila, razlažući dušikov oksid u bezopasne čestice dušika i kisika. Svi ti sustavi čine ih i skupljima za održavanje i servisiranje, što također treba imati na umu prilikom kupovine.

Hoće li dizelski automobili biti zabranjeni u EU-u?

Europska unija je pokrenula plan za zabranu prodaje svih novih motora s unutarnjim izgaranjem do 2035. To ne znači da ih nećete moći voziti ako već posjedujete takav automobil, no novi neće biti u ponudi.

Oko ove odluke još se vode brojne političke rasprave, no postoje i brojni drugi načini koji će dizel automobile učiniti manje isplativim. Primjerice, neki gradovi u zapadnoj Europi već su počeli sa zabranama prometovanja automobilima koji zagađuju previše. Tako se u travnju 2019. u londonskoj zoni ultraniskih emisija (ULEZ) počelo naplaćivati dizelskim automobilima koji nisu udovoljavali Euro 6 propisima 12,50 funti po danu.

Također, neki proizvođači poput Porschea već su izjavili da su završili s dizelskim motorima. No ne idu samo premium marke tim smjerom. Suzuki je također počeo izbacivati svoje dizelske modele s europskog tržišta, dok je i Toyota obećala ukloniti dizele iz ponude (izuzev gospodarskih vozila). Nadalje, velik dio Fiat Grupe također postupno ukida dizelske modele u korist elektrificiranih opcija.

Teško ćete danas pronaći bilo koji novi manji gradski automobil koji pokreće dizel jer su uglavnom povučeni iz prodaje.

Ima li nade za dizelski motor?

Važno je razmisliti o tome kako trenutno koristite svoj automobil, Mnogi će vozači, posebno oni koji prelaze puno kilometara autocestom, financijski bolje proći s dizelskim automobilom zahvaljujući njihovoj učinkovitosti.

Kada imamo na umu da je u Hrvatskoj trenutno registrirano preko milijun dizelskih automobila, onda znamo da se oni ne mogu jednostavno ukinuti preko noći. Cijela država ne može se tek tako okrenuti i prijeći na potpuno novu vrstu goriva. To će biti proces postupnog ukidanja, sa sve manje i manje njih na cestama kako godine budu prolazile.

Svako vozilo ima svoje pozitivne i negativne strane, sve je u tome da odvagnete što trebate od svog automobila i osigurate da onaj za koji se odlučite može obaviti posao koji trebate.

