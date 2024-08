VIDEO / Provjerili smo kako ćemo naručivati robotaksije u Zagrebu i što ako ih pokušamo prevariti

Podijeli :

Za dvije godine, zagrebačkim bi nas ulicama trebali voziti taksiji bez vozača. Riječ je, dakako, o Verneu, odnosno robotaksijima o kojima posljednjih tjedana bruji cijeli svijet. Kako bismo ih bolje upoznali, posjetili smo Kampus Rimac u Kerestincu odakle je sve krenulo te smo iz prve ruke doznali kako će izgledati vožnja taksijem bez taksista.

Verne tvrdi da će u potpunosti transformirati način prijevoza u gradu. Tvrtku je osnovao Mate Rimac i dvojica njegovih najbližih kolega i prijatelja iz Rimac Grupe – Marko Pejković, sada glavni izvršni direktor Vernea, i Adriano Mudri, dizajner Nevere i glavni direktor dizajna u Verneu.

Sami robotaksiji nalaze se u novom Rimac Kampusu u blizini Zagreba. Zašto množina? Zato jer je ondje nekoliko robotaksija, odnosno nekoliko prototipova. Prvi je nasta još 2021., a kroz ovih nekoliko godina oblik i sami izgled automobila se promijenio, da bismo danas dobili Verne.

Kako će funkcionirati naručivanje robotaksija?

Nova usluga urbane mobilnosti zapravo je ekosustav koji se temelji na tri ključna elementa: potpuno autonomnom električnom vozilu (automobilu), softverskoj platformi (aplikaciji) i specijaliziranoj infrastrukturi (tzv. Mothership).

Prva Verne usluga trebala bi biti pokrenuta u Zagrebu 2026. godine, što se čini vrlo blizu te nas je stoga zanimalo kako će izgledati cijeli proces – od naručivanja, vožnje, stajanja, do naplate.

Samo naručivanje vožnje odvijat će se putem aplikacije, nešto s čime smo se već susreli kod drugih taksi platformi. No, za razliku od njih, korisnici Vernea će moći personalizirati svoj taksi. Drugim riječima, moći će namještati stvari poput osvjetljenja, temperature, pa čak i mirisa i to prije sjedanja u samo vozilo.

Na aplikaciji ćete moći vidjeti i cijenu vožnje, lokaciju taksija prije dolaska, koliko će vremena trebati da vas pokupi, a možete i biti sigurni da vožnja neće biti otkazana. Iz Vernea nam kažu da, iako korisnik nikada neće posjedovati vozilo, ono će biti prilagođeno tako da se osjećate kao da je vaše vlastito.

Nakon što naručite taksi putem aplikacije dobit ćete broj vozila, a na malom ekranu pokraj vrata pojavit će se i vaše ime kako bi znali da je to vaš taksi. Naplata usluge se također vrši putem aplikacije i to na kraju vožnje. Novost je i to da neće biti napojnice, jer ju robot ionako nema gdje potrošiti.

Kako će izgledati vožnja robotaksijem?

Nakon što se vaše ime pokaže na malom ekranu vozila, tipkom koja se nalazi pokraj otvarate vrata te ulazite u Verne. Prije negoli sjednemo u unutrašnjost automobila bez volana, pedala, retrovizora i brisača, recimo par podataka o samom vozilu. Verne je električni automobil snage nešto iznad 200 KS s baterijom veličine 60 kWh, što mu je dovoljno da pređe između 300 i 400 kilometara po gradu.

Vozilo je izgrađeno na novoj platformi koja je u potpunosti prilagođena autonomnom načinu vožnje s naglaskom na sigurnost i udobnost. U unutrašnjosti se nalaze dva sjedala, jer kako tvrde u Verneu, u 9 od 10 vožnji vozilo koriste 1 ili 2 osobe. Kada sjednete ispred vas se nalazi veliki ekran od 43 inča na kojem pratite sve.

Prostora za noge je i više nego dovoljno, a tvorci se hvale da je prostraniji od Rolls Roycea. Osim za noge, tu je i prostor za male torbe ili ruksake. Ukoliko ćete trebati više prostora za veće stvari, tu je i prtljažnik od 600 litara. Iznad vas je zaobljeni krovni prozor, tzv. Halo prsten.

Prije same vožnje potrebno se vezati sigurnosnim pojasom i zatvoriti vrata, u suprotnom Verne neće krenuti.

Između sjedala nalazi se dodirna površina, tzv. touchpad, kojim možete podešavati postavke vozila. Ovdje se također nalazi značajka Median, koja se koristi za pokretanje i zaustavljanje vožnje, dajući korisniku svojevrsnu kontrolu nad autonomnim vozilom. Nakon što se smjestite potrebno je putem iste zatražiti zahtjev za pokretanjem vozila. Nakon što se vozilo uvjeri da je okolina sigurna za uključivanje u promet, ono kreće.

Preko iste dodirne površine se može upravljati i glavnim ekranom ispred vas. Na istom se ekranu tijekom vožnje prikazuje ono što vozilo vidi oko sebe kako bi korisnici bili svjesni da vozilo vidi sve ono što i ljudsko oko.

Ukoliko vas ne zanima kako teče sama vožnja, u robotaksiju moći ćete slušati glazbu, igrati igrice, gledati filmove, a doživljaj je sličan onome u kinu čemu pridonosi 17 zvučnika. Osim zabave u robotaksiju ćete moći održavati i video-pozive putem Zooma.

Po dolasku na lokaciju automobil će vam zvučnim, ali i vizualnim signalom na glavnom ekranu dati do znanja da se stigli i da možete sigurno napustiti vozilo.

Koliko je sigurna vožnja robotaksijem?

Što se same autonomne vožnje tiče, Verne je ušao u partnerstvo s tvrtkom Mobileye, koja već godinama testira svoja autonomna vozila diljem svjetskih gradova, a jedan od njih je i Zagreb.

Platforma za autonomnu vožnju Mobileye Drive bit će integrirana u Verne vozilo i zajedno sa sofisticiranim setom senzora koji uključuju kamere, radara i lidara, brinut će se za sigurnost putnika, ali i drugih sudionika u prometu. Na vozilu se nalazi 13 kamera, 3 duga radara i 6 kraćih, dok se unutra nalazi 6 kamera koje ne snimaju tijekom vožnje nego zabilježe stanje prije i nakon vožnje.

Osim kamera, tu su i senzori mirisa, tako da ukoliko netko zapali cigaretu tijekom vožnje, ili isprlja vozilo nakon noćnog izlaska, Verne će to znati te naplatiti čišćenje kabine. Takvo vozilo će ići u Mothership na dubinsko čišćenje. Također, ukoliko vam prilikom vožnje pozli, možete zatražiti zaustavljanje te će se vozilo zaustaviti na prvom mogućem mjestu. Osim toga, sama korisnička služba, koja će biti dostupna 0-24 će moći vozilo preusmjeriti prema najbližoj bolnici.

U robotaksiju će biti omogućen prijevoz kućnih ljubimaca te djece. Kako su za djecu potrebne sjedalice, moći ćete naručiti vozilo sa već instaliranom dječjom sjedalicom, ili koristiti svoju jer se unutra nalaze dva ISOFIX držača.

Kako je robotaksi predviđen za dvije osobe, zanimalo nas je što će se dogoditi ako netko pokuša “prevariti” vozilo pa unutra uđu tri ili više osoba. U tom slučaju će kamere i senzori detektirati da je više osoba u automobilu te će ih korisnička služba zamoliti da napuste vozilo.

Sam Mate Rimac je prilikom predstavljanja rekao da je “sustav bolji od 99 posto vozača na cesti” jer uvijek radi na 100 posto svojih mogućnosti.

Gdje će se čistiti i puniti robotaksiji?

U svakom gradu u kojem će Verne biti dostupan postojat će specijalizirana infrastruktura, odnosno Mothership. Riječ je o mjestu gdje će se Verne vozila pregledavati, održavati, čistiti i puniti svakodnevno. Što znači da bi korisnik uvijek trebao dobiti čisto vozilo.

Prvi Mothership gradit će se u Zagrebu, točnije u Buzinu, gdje će korisnici moći i pokupiti svoje stvari ako su ih ranije ostavili u vozilu.

Kako smo i ranije istaknuli, prva će usluga vozila biti pokrenuta u Zagrebu, a nakon Zagreba, Verne usluga bit će dostupna i u drugim europskim gradovima – najprije u Velikoj Britaniji i Njemačkoj, te na Bliskom istoku.

Hoće li cijela ova usluga doista i zaživjeti 2026. teško je prognozirati. Mnogi smatraju da je teško moguće da Zagreb bude jedan od prvih gradova u svijetu gdje će robotaksiji stvarno zaživjeti, ali kako nam kažu iz tvrtke, i prije deset godina bilo teško zamisliti i da će se u glavnom gradu Hrvatske proizvoditi najbrži električni automobili. Stoga i sami Verne nazivaju “sljedećom nemogućom stvari”.

