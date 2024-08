Volkswagen otkrio do kada planira prodavati Golf na benzin i dizel

Podijeli :

Volkswagen je službeno potvrdio da će deveta generacija Golfa GTI biti električna, no što to znači za "obične" verzije najpopularnijeg VW modela?

U razgovoru za Top Gear Nizozemska, Kai Grünitz, šef VW-ovog tehničkog razvoja rekao je da bi trenutni Golf 8,5 mogao ostati na tržištu do 2035. godine, što znači da bi mogao opstati sljedećih 11 godina. Grünitz dodaje da nije važno što će Golf do tada biti star.

Podsjetimo, Volkswagen je lansirao Golf 8 2019., a nedavno je dobio re-dizajn. Iako se na prvi pogled to se ne čini zastarjelim, ali platforma modela 8 uvelike je povezana s modelom 7 koji je pušten u prodaju davne 2012.

Ako trenutni Golf doista preživi do 2035., njegova će platforma do tada biti stara čak 23 godine.

Kada se gasi Golf na dizel i benzin?

Grünitz napominje da je 2035. godina kada diljem Europske unije na snagu stupa zabrana prodaje motora s unutarnjim izgaranjem. No postoji izuzeće. Naime, vozila s takvim motorima mogu ostati u prodaji i nakon zabrana, ali samo ako će raditi na sintetička goriva.

Iako je Grünitz nazvao trenutni Golf “MQB savršenstvom”, tvrdeći da nema razloga za njegovo daljnje poboljšanje, do 2035. bismo mogli očekivati još jedno osvježeno izdanje s motorima na benzin i dizel.

Dodajmo i kako smo nedavno pisali da je novi Golf 9 bio predviđen za 2027., i to u potpuno električnom izdanju pod imenom ID.Golf, no model je odgođen do 2029.

