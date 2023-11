Koliko košta i kako izgleda stjecanje vozačke dozvole u Njemačkoj?

Podijeli :

Michael Gstettenbauer / imago / Profimedia

Prema istraživanju njemačkog autokluba (ADAC), troškovi stjecanja vozačke dozvole raspoređeni su u cjenovne razlike.

Većina vozača početnika je vozačku dozvolu plaćala između 2.500 i 3.500 eura. Dobra petina (22 posto) čak je platila između 3.500 i 4.500 eura. Ovo jasno pokazuje da je vozačka dozvola poskupjela u posljednje tri do četiri godine, prenosi Fenix magazin.

ADAC je također pitao koliko je vremena kandidatima trebalo da dobiju vozačku dozvolu. Većini (gotovo 60 posto) trebalo je više od šest mjeseci da uspješno dovrše proces polaganja vozačke dozvole.

Uz propisanih dvanaest izvanrednih sati vožnji, 42 posto je trebalo do 20 dodatnih sati, dobra trećina (32 posto) do 30 sati, a 11 posto do 40 sati. To što se danas stječe vozačka dozvola duže nego prije nekoliko godina, smatraju u ADAC-u, vjerojatno je posljedica sve složenije prometne situacije i manjka instruktora u autoškolama.

Općenito, velika većina polaznika bila je zadovoljna svojim vremenom u autoškoli i polaganjem ispita, 77 posto ih je autoškolu ocijenilo kao “dobru” ili čak “vrlo dobru”.

Najveći stres u vožnji

ADAC je vozače početnike također pitao o obzirnosti i faktorima stresa u cestovnom prometu. Više od polovice njih ima osjećaj da su prepreka drugim sudionicima u prometu. Ako poštuju pravila i voze dopuštenom brzinom u automobilu, gotovo dvije trećine vjerojatnije će imati dojam da drugi sudionici u prometu ne voze dovoljno brzo.

Prema ADAC-u, alarmantno je to što je 25 posto ispitanih izjavilo da voze brže kada su pod pritiskom. Stoga savjetuju vozačima početnicima da ostanu mirni i da si odvoje dovoljno vremena, posebice u otežanim prometnim situacijama.

Troškovi vozačke dozvole za 2023. u Njemačkoj:

Automobili i gorivo sve skuplji, a autoškole nikad jeftinije. Kako to – i dokad?

Osnovni iznos: 400 do 600 eura, ovisno o regiji: ovo uključuje troškove administracije i teorijske nastave.

Test za vid: 6,43 eura: Ova je vrijednost regulirana zakonom i nudi je svaki optičar.

Tečaj prve pomoći “trenutne mjere spašavanja života na mjestu nesreće”: između 14,50 i 40 eura.

Zahtjev za vozačku dozvolu od službe za cestovni promet: 40 do 70 eura, ovisno o instituciji.

Fotografije: Između pet i deset eura.

Dvanaest posebnih satova vožnje: Svaki vozač mora četiri puta voziti autocestom, tri puta noću i pet puta diljem zemlje po 45 minuta. Putovanja u pravilu koštaju od 65 do 95 eura, ovisno o saveznoj zemlji, regiji i autoškoli.

Dodatni sati vježbe: Ovdje se vježba vožnja u svakodnevnom prometu. Broj potrebnih satova vožnje uvijek ovisi o učeniku i čini veliki dio konačnog iznosa koji se plaća. Vježbe obično koštaju manje od posebnih putovanja. Ovisno o saveznoj državi, regiji i autoškoli, troškovi su između 55 eura i 75 eura.

Materijali za učenje: 60 do 80 eura. Kako biste uspješno položili teorijski ispit, morate se registrirati za aplikacije za vozačke dozvole, online portale autoškola i knjige.

Troškovi ispita: Naknada za prezentaciju teorijskog ispita (Tüv/Dekra) za vozača s vozačkom dozvolom B kategorije: 22,49 eura.

Troškovi ispita: Naknada za prezentaciju za praktični ispit (Tüv/Dekra) za vozačku dozvolu B kategorije: 116,93 eura. Ne samo da za testiranje nastaju troškovi organizacije testiranja, tu uslugu naplaćuju i same autoškole. Prosječna cijena ovdje je između 50 i 100 eura za teorijski ispit i otprilike 150 do 250 eura za praktični ispit.

N1 pratite putem aplikacija za Android | iPhone/iPad i mreža Twitter | Facebook | Instagram | TikTok.